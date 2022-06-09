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    Solana’dan Güney Kore’ye 100 milyon dolarlık destek

    Solana Ventures ve Solana Vakfı, Güney Kore’de NFT ile merkeziyetsiz finans projesi geliştiren girişimlere 100 milyon dolar fon ayırdı. Terra LUNA projelerinin de desteklenmesi planlanıyor.
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    Solana
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    Kripto para tarihinin en büyük skandalı olarak kabul edilen Terra Luna çöküşü sonrasında diğer ağlar belirli çapta çöküşün etkilerini azaltmaya çalışıyor. Solana ağının vakıf ve yatırım platformları Güney Kore’ye yardım eli uzatıyor.

    Güney Kore’ye önemli blok zinciri yatırımı

    Solana Ventures ve Solana Vakfı yaptıkları açıklamada Güney Kore’de geliştirilen GameFi ve DeFi projelerine katkı sağlamak amacıyla 100 milyon dolarlık fon oluşturduğunu duyurdu. Fon ayrıca eski Terra geliştiricilerine yardım etmeyi de amaçlıyor. Terra tabanlı projelerin devam ettirilmesi veya mümkünse Solana ağına taşınması desteklenecek.

    Güney Kore blok zinciri ve metaverse konusundaki atılımları ile dikkat çekiyor. Hükümet NFT ve metaverse projeleri için 187 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Terra Luna haricinde Klaytn platformu, Upbit borsası gibi pek çok önemli proje doğdu. Solana haricinde farklı yatırım platformları da ülkedeki blok zincir projelerine destek sağlıyor.

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    hamza5806 5 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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