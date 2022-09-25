Tezos, Kathmandu yükseltmesini etkinleştirdi

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Layer 1 Blockchain’i Tezos, Kathmandu adı verilen ve güncellemenin başarılı bir şekilde ağa uygulandığını ve yeni ölçeklendirme özelliklerininin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Resmi açıklamaya göre; layer 2 çözümleri aracılığıyla zincir dışı hesaplamayı destekleme özelliği eklendi. Bunun yanında daha iyi işlem hacmi için blok doğrulama süreci kolaylaştı. Ayrıca Kathmandu’nun yeni özelliklerin denenebilmesi için kalıcı bir test ağı sunuyor.

Tezos, Kathmandu adlı yükseltmesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu Kathmandu yükseltmesi, Tezos’un PoS ağında 2.736.129 bloğunda yayınlandı. Bu yükseltme, ağın 2018 yılında başlatılmasının ardından gerçekleşen 11. yükseltme oldu. Bu yükseltmeyle birlikte ağın ölçeklenebilirlik açısından daha iyi bir noktaya gelmesi bekleniyor.

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Kathmandu yükseltmesi, geçtiğimiz Temmuz ayında Tezos’a katkıda bulunan geliştirme şirketleri; Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda ve Functori Tweag tarafından tavsiye edildi.

Son olarak haberin yazımı esnasında Tezos (XTZ) CoinGecko verilerine göre; 1,53 dolardan işlem görüyor.

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