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    Tezos, Kathmandu yükseltmesini etkinleştirdi

    Tezos ağının Kathmandu adı verilen yükseltmesi hayata geçirildi. Bu yükseltmeyle birlikte zincir dışı hesaplamayı destekleme özelliği geldi.                             
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    Tezos, Kathmandu yükseltmesini etkinleştirdi
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    Layer 1 Blockchain’i Tezos, Kathmandu adı verilen ve güncellemenin başarılı bir şekilde ağa uygulandığını ve yeni ölçeklendirme özelliklerininin kullanıma sunulduğunu açıkladı. 

    Resmi açıklamaya göre; layer 2 çözümleri aracılığıyla zincir dışı hesaplamayı destekleme özelliği eklendi. Bunun yanında daha iyi işlem hacmi için blok doğrulama süreci kolaylaştı. Ayrıca Kathmandu’nun yeni özelliklerin denenebilmesi için kalıcı bir test ağı sunuyor.

    Tezos, Kathmandu adlı yükseltmesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu Kathmandu yükseltmesi, Tezos’un PoS ağında 2.736.129 bloğunda yayınlandı. Bu yükseltme, ağın 2018 yılında başlatılmasının ardından gerçekleşen 11. yükseltme oldu. Bu yükseltmeyle birlikte ağın ölçeklenebilirlik açısından daha iyi bir noktaya gelmesi bekleniyor.

    Kathmandu yükseltmesi, geçtiğimiz Temmuz ayında Tezos’a katkıda bulunan geliştirme şirketleri; Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda ve Functori Tweag tarafından tavsiye edildi.

    Son olarak haberin yazımı esnasında Tezos (XTZ) CoinGecko verilerine göre; 1,53 dolardan işlem görüyor.

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    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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