Tesla, insansı robotunun ilk çalışan prototipini 30 Eylül'de gösterecek

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Tesla bildiğiniz üzere düzenli olarak belirli bir temaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Şirketin bir sonraki AI Day etkinliği 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. Basın mensuplarına gönderilmeye başlanan davetiyeler, söz konusu tarihte şirketin ilk insansı robotu Tesla Bot'un çalışan bir prototipinin de gözler önüne çıkarılacağını gösteriyor.

Yapay zeka ile çalışan insansı robot Tesla Bot tanıtıldı 1 yıl önce eklendi

Davetiye görselinde parmakları ile kalp görüntüsü oluşturan insansı robotun ellerine yer verildiğini görüyoruz. Mayıs ayında Elon Musk, bir sonraki Tesla AI Day'in Ağustos ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu, ancak şirket daha sonra Tesla Optimus olarak da anılan robotun çalışan bir prototipini hazır hale getirebilmek için etkinliği erteledi.

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İnsansı robotlar üretimde kullanılacak

Şirket hazırladığı davetiyede "30 Eylül'de Kaliforniya'nın Palo Alto şehrinde düzenlenecek AI Day 2022'ye davetlisiniz. Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş), Tesla Bot, Dojo ve daha fazlası dahil olmak üzere Tesla'nın yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri hakkında bilgi edineceksiniz" ifadelerine yer verdi.

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Davetiyelerin gönderilmesinden kısa bir süre önce Tesla'nın web sitesinde, şirketin rutin ve sıkıcı görevleri yerine getirmek üzere üretim tesislerinde binlerce insansı robot kullanmayı planladığını ortaya koyan iş ilanları yayınlandı.

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Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de gözler önüne çıkacak