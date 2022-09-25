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    Tesla, insansı robotunun ilk çalışan prototipini 30 Eylül'de gösterecek

    Tesla bir sonraki yıllık AI Day etkinliğini 30 Eylül'de gerçekleştirecek. Şirket söz konusu tarihte merakla beklenen insansı robotunun çalışan bir prototipini sergilemeye hazırlanıyor.
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    Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de gözler önüne çıkacak
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    Tesla bildiğiniz üzere düzenli olarak belirli bir temaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Şirketin bir sonraki AI Day etkinliği 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. Basın mensuplarına gönderilmeye başlanan davetiyeler, söz konusu tarihte şirketin ilk insansı robotu Tesla Bot'un çalışan bir prototipinin de gözler önüne çıkarılacağını gösteriyor.

    Davetiye görselinde parmakları ile kalp görüntüsü oluşturan insansı robotun ellerine yer verildiğini görüyoruz. Mayıs ayında Elon Musk, bir sonraki Tesla AI Day'in Ağustos ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu, ancak şirket daha sonra Tesla Optimus olarak da anılan robotun çalışan bir prototipini hazır hale getirebilmek için etkinliği erteledi.

    Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de gözler önüne çıkacak
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    İnsansı robotlar üretimde kullanılacak

    Şirket hazırladığı davetiyede "30 Eylül'de Kaliforniya'nın Palo Alto şehrinde düzenlenecek AI Day 2022'ye davetlisiniz. Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş), Tesla Bot, Dojo ve daha fazlası dahil olmak üzere Tesla'nın yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri hakkında bilgi edineceksiniz" ifadelerine yer verdi.

    Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de gözler önüne çıkacak
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    Davetiyelerin gönderilmesinden kısa bir süre önce Tesla'nın web sitesinde, şirketin rutin ve sıkıcı görevleri yerine getirmek üzere üretim tesislerinde binlerce insansı robot kullanmayı planladığını ortaya koyan iş ilanları yayınlandı.

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    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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