Dünyanın en küçük sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik tabanlı sosyal iletişim platformu ile bilinen Bigscreen donanım tarafına da ilk adımını attı. The Beyond adındaki sanal gerçeklik kaskı hem dünyanın en küçüğü hem de en hafifi unvanını alıyor.

The Beyond özellikleri ve fiyatı

The Beyond sanal gerçeklik kaskı kaynağa bağlı olarak çalıştığı için donanım optimizasyonunu iyi yapmış. Sadece 170 gram ağırlığında olan kaskın boyutları geleneksel kasklardan oldukça küçük.

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İki adet 5K OLED ekran 90Hz tazeleme hızına sahip. 93 derecelik yatay görüş açısı oluşturabilen kask opsiyonel 6DoF yani sanal boşlukta 6 eksenli harekete imkân tanıyabiliyor. 3 bileşenli pankek tarzı optikler ise pikseller arasındaki boşlukları elimine ederek baş dönmelerinin önüne geçiyor.

Steam VR desteği sunan kask uyumlu kontrolcülerle de çalışabiliyor. 6DoF özelliği için de kameraları olan SteamVR baz istasyonlarından ve özel ses donanımlı kayıştan satın almak gerekiyor.

Kask için 4 çekirdekli bir işlemci ve GeForce RTX 2070 veya Radeon RX 5700 XT ekran kartı barındıran bilgisayar gerekiyor. The Beyond kaskı 999$ fiyat etiketi ile rakiplerinden daha ucuz ve yıl sonundan itibaren satışlar başlayacak.

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