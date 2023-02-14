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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en küçük sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı

    The Beyond adındaki sanal gerçeklik kaskı sektörün en hafif ve en küçük boyutlardaki kaskı olduğu iddiasında. Bununla birlikte dikkat çekici özelliklerle geliyor. 
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    The Beyond özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik tabanlı sosyal iletişim platformu ile bilinen Bigscreen donanım tarafına da ilk adımını attı. The Beyond adındaki sanal gerçeklik kaskı hem dünyanın en küçüğü hem de en hafifi unvanını alıyor.

    The Beyond özellikleri ve fiyatı

    The Beyond sanal gerçeklik kaskı kaynağa bağlı olarak çalıştığı için donanım optimizasyonunu iyi yapmış. Sadece 170 gram ağırlığında olan kaskın boyutları geleneksel kasklardan oldukça küçük.

    İki adet 5K OLED ekran 90Hz tazeleme hızına sahip. 93 derecelik yatay görüş açısı oluşturabilen kask opsiyonel 6DoF yani sanal boşlukta 6 eksenli harekete imkân tanıyabiliyor. 3 bileşenli pankek tarzı optikler ise pikseller arasındaki boşlukları elimine ederek baş dönmelerinin önüne geçiyor.

    Steam VR desteği sunan kask uyumlu kontrolcülerle de çalışabiliyor. 6DoF özelliği için de kameraları olan SteamVR baz istasyonlarından ve özel ses donanımlı kayıştan satın almak gerekiyor.

    Kask için 4 çekirdekli bir işlemci ve GeForce RTX 2070 veya Radeon RX 5700 XT ekran kartı barındıran bilgisayar gerekiyor. The Beyond kaskı 999$ fiyat etiketi ile rakiplerinden daha ucuz ve yıl sonundan itibaren satışlar başlayacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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