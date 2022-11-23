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    Anlık Bildirim

    Xbox 360 kontrolcüsü geri dönüyor: Xbox Series, Xbox One ve PC’de çalışacak

    Birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en iyi kontrolcü olarak görülen Xbox 360 kontrolcüsü, Hyperkin tarafından canlandırılıyor. USB-C bağlantısına ile gelen cihaz Microsoft lisansına sahip.
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    Xbox 360'ın sevilen kontrolcüsü hayata dönüyor Tam Boyutta Gör
    Yedinci konsol jenerasyonunun en başarılı ürünlerinden olan Xbox 360, kontrolcüsü ile tarihe adını yazdırmayı başarmıştı. Birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi kontrolcü olarak anılan ve yeni Xbox kontrolcülerinin de altyapısını oluşturan Xbox 360 kontrolcüsü, Microsoft’un desteği ile hayata dönüyor.

    Hyperkin Xenon, Xbox lisansına sahip

    2018 yılında orijinal Xbox kontrolcüsünü hayata döndüren Hyperkin, Xbox ortaklığı ile 360 kontrolcüsünü de canlandırıyor. Xbox 360’ın 17.yılını kutlamak için üretilen Xenon adlı kontrolcü, orijinal 360 kontrolcüsünün aksine yalnızca kablolu kullanılabiliyor ancak cihaz artık USB-C bağlantısına sahip. Ayrıca yeni nesil Xbox kontrolcülerinde bulunan Menu, View ve Share tuşlarını da barındıran kontrolcü, bu değişiklikler dışında orijinal ürünün adeta aynısı.

    Xbox 360'ın sevilen kontrolcüsü hayata dönüyor Tam Boyutta Gör
    Siyah, beyaz, kırmızı ve pembe renklerinde satışa sunulacak kontrolcü Xbox lisansına sahip ve böylece Xbox One, Xbox Series ve PC platformlarında sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. Cihazın fiyatı veya tam çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.  
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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