Xbox 360 kontrolcüsü geri dönüyor: Xbox Series, Xbox One ve PC’de çalışacak

Tam Boyutta Gör Yedinci konsol jenerasyonunun en başarılı ürünlerinden olan Xbox 360, kontrolcüsü ile tarihe adını yazdırmayı başarmıştı. Birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi kontrolcü olarak anılan ve yeni Xbox kontrolcülerinin de altyapısını oluşturan Xbox 360 kontrolcüsü, Microsoft’un desteği ile hayata dönüyor.

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Hyperkin Xenon, Xbox lisansına sahip

2018 yılında orijinal Xbox kontrolcüsünü hayata döndüren Hyperkin, Xbox ortaklığı ile 360 kontrolcüsünü de canlandırıyor. Xbox 360’ın 17.yılını kutlamak için üretilen Xenon adlı kontrolcü, orijinal 360 kontrolcüsünün aksine yalnızca kablolu kullanılabiliyor ancak cihaz artık USB-C bağlantısına sahip. Ayrıca yeni nesil Xbox kontrolcülerinde bulunan Menu, View ve Share tuşlarını da barındıran kontrolcü, bu değişiklikler dışında orijinal ürünün adeta aynısı.

Tam Boyutta Gör Siyah, beyaz, kırmızı ve pembe renklerinde satışa sunulacak kontrolcü Xbox lisansına sahip ve böylece Xbox One, Xbox Series ve PC platformlarında sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. Cihazın fiyatı veya tam çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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