Xbox 360 kontrolcüsü geri dönüyor: Xbox Series, Xbox One ve PC’de çalışacak

2018 yılında orijinal Xbox kontrolcüsünü hayata döndüren Hyperkin, Xbox ortaklığı ile 360 kontrolcüsünü de canlandırıyor. Xbox 360’ın 17.yılını kutlamak için üretilen Xenon adlı kontrolcü, orijinal 360 kontrolcüsünün aksine yalnızca kablolu kullanılabiliyor ancak cihaz artık USB-C bağlantısına sahip. Ayrıca yeni nesil Xbox kontrolcülerinde bulunan Menu, View ve Share tuşlarını da barındıran kontrolcü, bu değişiklikler dışında orijinal ürünün adeta aynısı.
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.