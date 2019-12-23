The Game Awards 2019, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı

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12 Aralık tarihinde Los Angeles Microsoft Theater’da düzenlenen The Game Awards 2019 etkinliği izlenme verileri geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinliğin canlı yayın rakamları ciddi oranda artan gösterdi ve eski yıllara göre rekor kırdı.

Geçtiğimiz yıla kıyasla %50’ye yaklaşan oranda artan canlı yayın rakamının bu yıl 45 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Yıllara sari rakamlar incelendiğinde 2019 yılının önemi daha rahat anlaşılıyor. Buna göre 2014 yılında başlayan etkinlik kapsamında yapılan yayın sayısı; ilk yıl 1.9 milyon, 2015 yılında 2.3 milyon, 2016’da 3.8 milyon, 2017 yılında 11.5 milyon, 2018 ‘de 26.2 milyon ve bu yıl ise 45.2 milyon olarak gerçekleşmiş.

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Yayınları aynı anda takip eden en yüksek izleyici sayısının 7.5 milyon olarak açıklandığı The Game Awards 2019’da bu sayıya Youtube ve Twitch üzerinden bağlanan 2 milyon izleyici de dâhil.

Oyun severlerin büyük ilgi gösterdiği oylama safhasında da ciddi artışlar kaydedildiği belirtiliyor. Kayıtlı hesaplardan kullanılan oy sayısının 15.5 milyon olduğu ve bu rakamın da geçen seneye kıyasla %50 artış gösterdiği ifade edilmiş.

Oyun sektörünün geldiği noktanın da bir bakıma göstergesi olan The Game Awards etkinliği kapsamında konuşan yapımcı ve yaratıcı Geoff Keighley, “The Game Awards’ın geçtiğimiz altı yılda geldiği noktadan çok mutluyuz. Ortaya çıkan bu rakamlar oyun kültürünün dünyanın farklı yerlerindeki oyun severlere ulaşmaya devam ettiğinin bir göstergesi.” ifadelerini kullanmış.

https://www.digitaltrends.com/gaming/the-game-awards-2019-sets-new-viewership-record/