Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Game Awards 2019, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı

    12 Aralık'ta düzenlenen The Game Awards 2019 etkinliği, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı. Bir önceki yıla kıyasla %50 oranında artan rakamlar, oyun sektörünün gücünü de gösteriyor.
    44 dk.
    186
    52
    Diğer
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    The Game Awards 2019, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı
    Tam Boyutta Gör

    12 Aralık tarihinde Los Angeles Microsoft Theater’da düzenlenen The Game Awards 2019 etkinliği izlenme verileri geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinliğin canlı yayın rakamları ciddi oranda artan gösterdi ve eski yıllara göre rekor kırdı.

    Geçtiğimiz yıla kıyasla %50’ye yaklaşan oranda artan canlı yayın rakamının bu yıl 45 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Yıllara sari rakamlar incelendiğinde 2019 yılının önemi daha rahat anlaşılıyor. Buna göre 2014 yılında başlayan etkinlik kapsamında yapılan yayın sayısı; ilk yıl 1.9 milyon, 2015 yılında 2.3 milyon, 2016’da 3.8 milyon, 2017 yılında 11.5 milyon, 2018 ‘de 26.2 milyon ve bu yıl ise 45.2 milyon olarak gerçekleşmiş.

    Ayrıca Bkz. "İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor"

    Yayınları aynı anda takip eden en yüksek izleyici sayısının 7.5 milyon olarak açıklandığı The Game Awards 2019’da bu sayıya Youtube ve Twitch üzerinden bağlanan 2 milyon izleyici de dâhil.

    The Game Awards 2019, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı

    Oyun severlerin büyük ilgi gösterdiği oylama safhasında da ciddi artışlar kaydedildiği belirtiliyor. Kayıtlı hesaplardan kullanılan oy sayısının 15.5 milyon olduğu ve bu rakamın da geçen seneye kıyasla %50 artış gösterdiği ifade edilmiş.

    Oyun sektörünün geldiği noktanın da bir bakıma göstergesi olan The Game Awards etkinliği kapsamında konuşan yapımcı ve yaratıcı Geoff Keighley, “The Game Awards’ın geçtiğimiz altı yılda geldiği noktadan çok mutluyuz. Ortaya çıkan bu rakamlar oyun kültürünün dünyanın farklı yerlerindeki oyun severlere ulaşmaya devam ettiğinin bir göstergesi.” ifadelerini kullanmış.



    https://www.digitaltrends.com/gaming/the-game-awards-2019-sets-new-viewership-record/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Boeing CEO'su Dennis Muilenburg kovuldu 44 dk. GÖRÜNTÜLENEN The Game Awards 2019, izlenme ve canlı yayın rekoru kırdı Sonraki Apple’ı tehdit eden Türk’e hapis cezası 1 sa. Valiant süper kahramanları yakın zamanda yeni nesil video oyunlarına kavuşacak 2 sa. ABD ve Gürcistan ortak operasyonunda siber saldırganlara ceza verildi 2 sa. iPhone 11 Pro modelleri ile mükemmel fotoğraf ve videolara imza atın 3 sa. Samsung Galaxy S11 üretimi için ilk adım atıldı 3 sa. Vivo, MWC 2020 etkinliğinde bir sürpriz yapabilir 4 sa. Yerli otomobilin tasarımından ilk ipucu! 4 sa. Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu delikli ekrana sahip olacak 5 sa. Apple’ın uygulama mağazasında ayrımcılık konulu davasında yeni kanıtlar 5 sa. Çin devleti internet algoritmalarının olumlu yorumları öne çıkarmasını istiyor 6 sa. Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı 6 sa. Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de 6 sa. İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır 7 sa. Realme X50 5G'nin resmi görseli, akıllı telefonun 5 Ocak'ta tanıtılacağını gösteriyor 7 sa. Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik sürüyor 7 sa. Bilgisayar Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar 8 sa. Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi 8 sa. ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı 9 sa. Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor 9 sa. Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Suriyeliler ne zaman gidecek ?
    DH Forum
    Çin in türklere baskılarının araştırılma yönergesi mecliste re...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim