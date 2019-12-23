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    İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor

    Tesla Model 3, yeni yayınlanan OTA güncellemesiyle artık daha iyi hızlanıyor. İki motorlu olan modellere gelen güncelleme için iki bin doları gözden çıkarmanız gerek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor
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    OTA yani şebeke üzerinden güncelleme konusunda Tesla oldukça başarılı bir firma. Şirketin otomobillerindeki yazılımları sürekli güncel tutmak adına yayınladığı dosyalar ise bazen sadece para karşılığı indirilebiliyor.

    Şirket bu kapsamda, iki motorlu Model 3 araçlar için geçtiğimiz günlerde ücretli bir güncelleme yayınlandı. 2 bin dolar karşılığı indirilebilen güncelleme ile otomobildeki “hızlanma artırıcı” özelliğin aktif hale getirildiği belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek"

    Roadshow isimli siteye göre söz konusu güncellemeyle iki motorlu Model 3’ün güncelleme öncesi haline kıyasla 0'dan 100'e  0.5 saniye daha hızlı çıktığı ifade ediliyor. Daha önce 3.9 saniye olan bu süre, güncellemeyle 3.4 saniyeye çekilmiş.  Arabanın güncelleme almış haliyle hızlanma anlamında Model 3 Performance serisiyle neredeyse aynı seviyeye geldiği belirtiliyor. Performance serisi aynı testi 3.3 saniyede tamamlayabiliyor.

    Tesla, detayların paylaşılmadığı güncellemenin neden ücretsiz olmadığı ile ilgili soruları da cevapsız bırakmış.



    https://www.roadandtrack.com/new-cars/a30294938/tesla-model-3-acceleration-boost-upgrade/ Yorum Yaz
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    benhuraxu 35 dk.
    Söğüşleee
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    IceRulez 40 dk.
    Sağlam bir hukuk firması bu durumu mahkemeye iletirse teslayı ağlatabilir.
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    Storm Raider 41 dk.
    Season pass yok mu birader gelecek paketlerde içinde olsun





    Aracımız V3.97 güncel sürümdür V3.92 lerle fln fiyat karşılaştırmayın kalbinizi kırarım.
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    esmerbuyucu 1 sa.
    DLC'yi gerçek hayata dökmüşler. Bir sonraki yazılım güncellemesiyle de parayı verene menzili arttırırlar artık 😂
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    a_y_k_u_t 2 sa.
    EA'ye laf eden tayfa bunları görmez ama :)
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    nick bırakmamışsınız lan 2 sa. yeni yorumcu
    ben 1 lira farkla büyük boyu bile kabullenemedim hala sen 3 milyar 750 milyon diyorsun
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