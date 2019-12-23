İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor

Tam Boyutta Gör

OTA yani şebeke üzerinden güncelleme konusunda Tesla oldukça başarılı bir firma. Şirketin otomobillerindeki yazılımları sürekli güncel tutmak adına yayınladığı dosyalar ise bazen sadece para karşılığı indirilebiliyor.

Şirket bu kapsamda, iki motorlu Model 3 araçlar için geçtiğimiz günlerde ücretli bir güncelleme yayınlandı. 2 bin dolar karşılığı indirilebilen güncelleme ile otomobildeki “hızlanma artırıcı” özelliğin aktif hale getirildiği belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek"

Roadshow isimli siteye göre söz konusu güncellemeyle iki motorlu Model 3’ün güncelleme öncesi haline kıyasla 0'dan 100'e 0.5 saniye daha hızlı çıktığı ifade ediliyor. Daha önce 3.9 saniye olan bu süre, güncellemeyle 3.4 saniyeye çekilmiş. Arabanın güncelleme almış haliyle hızlanma anlamında Model 3 Performance serisiyle neredeyse aynı seviyeye geldiği belirtiliyor. Performance serisi aynı testi 3.3 saniyede tamamlayabiliyor.

Tesla, detayların paylaşılmadığı güncellemenin neden ücretsiz olmadığı ile ilgili soruları da cevapsız bırakmış.

https://www.roadandtrack.com/new-cars/a30294938/tesla-model-3-acceleration-boost-upgrade/