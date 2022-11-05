The Oregon Trail PC ve Nintendo Switch için duyuruldu

Tam Boyutta Gör 1971 yılında eğitim amacı ile geliştirilen The Oregon Trail isimli oyun bu süreçte popülerliğini arttırdı ve özellikle ABD’de popüler kültürün önemli eserlerinden biri haline geldi. 2009 yılında oyunun ilk mobil versiyonunu tanıtan Gameloft, geçtiğimiz yıl Apple Arcade'e özel çıkardığı yeni The Oregon Trail’ı Nintendo Switch ve PC için duyurdu.

Steam'de 149 TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu 13 sa. önce eklendi

Sistem gereksinimleri açıklandı

Yenilenmiş grafikler, yeni müzikler ve oynanabilir karakterler sunan The Oregon Trail, geçtiğimiz yıl Apple Arcade için çıkış yapmıştı. Ancak Gameloft’un Apple ile olan süreli anlaşmasının sona ermesi ile oyun, farklı platformlara duyuruldu. PC’de Steam ve Microsoft Store üzerinden erişime açılacak oyun Nintendo eShop’ta da satışa sunulacak. Oyun, PC tarafından minimum 8GB RAM, 1500MB depolama alanı ve GeForce GTX 660 gerektiriyor.

Gerçek hikayelerden esinlenen ve çok özel bir deneyim sunan The Oregon Trailer kasım ayının sonunda bahsi geçen platformlar için satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Oregon Trailer PC ve Switch platformlarına geliyor