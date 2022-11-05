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    The Oregon Trail PC ve Nintendo Switch için duyuruldu

    Geçtiğimiz yıl Apple Arcade için çıkış yapan yeni Oregon Trail oyunu, firmanın Apple ile sözleşmesinin bitmesi ile diğer platformlara açılıyor. Yakında PC ve Switch için çıkış yapacak.
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    The Oregon Trailer PC ve Switch platformlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    1971 yılında eğitim amacı ile geliştirilen The Oregon Trail isimli oyun bu süreçte popülerliğini arttırdı ve özellikle ABD’de popüler kültürün önemli eserlerinden biri haline geldi. 2009 yılında oyunun ilk mobil versiyonunu tanıtan Gameloft, geçtiğimiz yıl Apple Arcade'e özel çıkardığı yeni The Oregon Trail’ı Nintendo Switch ve PC için duyurdu.

    Sistem gereksinimleri açıklandı

    Yenilenmiş grafikler, yeni müzikler ve oynanabilir karakterler sunan The Oregon Trail, geçtiğimiz yıl Apple Arcade için çıkış yapmıştı. Ancak Gameloft’un Apple ile olan süreli anlaşmasının sona ermesi ile oyun, farklı platformlara duyuruldu. PC’de Steam ve Microsoft Store üzerinden erişime açılacak oyun Nintendo eShop’ta da satışa sunulacak. Oyun, PC tarafından minimum 8GB RAM, 1500MB depolama alanı ve GeForce GTX 660 gerektiriyor.

    Gerçek hikayelerden esinlenen ve çok özel bir deneyim sunan The Oregon Trailer kasım ayının sonunda bahsi geçen platformlar için satışa sunulacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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