The Oregon Trail PC ve Nintendo Switch için duyuruldu

Sistem gereksinimleri açıklandı
Yenilenmiş grafikler, yeni müzikler ve oynanabilir karakterler sunan The Oregon Trail, geçtiğimiz yıl Apple Arcade için çıkış yapmıştı. Ancak Gameloft’un Apple ile olan süreli anlaşmasının sona ermesi ile oyun, farklı platformlara duyuruldu. PC’de Steam ve Microsoft Store üzerinden erişime açılacak oyun Nintendo eShop’ta da satışa sunulacak. Oyun, PC tarafından minimum 8GB RAM, 1500MB depolama alanı ve GeForce GTX 660 gerektiriyor.
Gerçek hikayelerden esinlenen ve çok özel bir deneyim sunan The Oregon Trailer kasım ayının sonunda bahsi geçen platformlar için satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence