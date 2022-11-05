Tam Boyutta Gör PC oyuncuşuğu için temel taşı diyebileceğimiz oyun platformu Steam'de geçtiğimiz saatlerde bir oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Warhammer: Vermintide 2 Ücretsiz

Birinci şahıs bakış açısına sahip aksiyon oyunu Warhammer: Vermintide 2, normalde 149 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Ancak oyunu 7 Kasım Türkiye saati ile 21:00'a kadar Steam hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Oyun hakkında detaylı bilgileri aşağıda bualbilirsiniz. Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Vermintide geri dönüyor... Ama, bu sefer daha karanlık, daha kanlı ve çok daha hareketli!

Warhammer: Vermintide 2 çok beğenilen Vermintide'ın devamı niteliğindedir. Savaşın yıkımına uğramış Warhammer Fantasy Battles dünyasının apokaliptik End Times sürümüyle, çığır açan yakın dövüş aksiyonuna ve vahşet dolu katliamlara geri dönüş vakti geldi.

Şeytani ve yıkıcı Chaos ordusu ile ardı arkası gelmeyen Skaven çeteleri güçlerini birleştirdi. Bu devasa tehdidi ortadan kaldırmak için 5 kahramanımızın tamamı meydanlara geri döndü. Bitmek bilmeyen katliamlardan sağ kurtulabilmek için takımınla birlikte canla başla mücadele etmeye hazırlan. 15 farklı kariyerden birini seç, yetenek ağaçlarını geliştir, kendi stilini yansıtan silahları seç, sayısız dehşet verici seviyede savaş ve Kahramanlık Sistemini etkinleştirerek kendini sına. Ezici mağlubiyet ile zafer arasında duran tek şey sen ve müttefiklerin. İmparatorluğun kaderi sana bağlı.

Temel özellikler

• Dur durak bilmeyen 4 oyunculu ortaklaşa modu• 5 Kahraman

• 15 Kariyer

• 15 Yetenek Ağacı

• 20+ Düşman Türü

• 50+ Farklı Silah Türü

• Çok çeşitli dehşet verici seviyeler

• Kahramanlık sistemi

• Pasif ve aktif kariyer yetenekleri

• Kahramana özel ganimet sistemi

• Mod Desteği (yalnızca PC'de)

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Steam'de 149 TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu