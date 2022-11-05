Steam'de 149 TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Warhammer: Vermintide 2 Ücretsiz
Birinci şahıs bakış açısına sahip aksiyon oyunu Warhammer: Vermintide 2, normalde 149 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Ancak oyunu 7 Kasım Türkiye saati ile 21:00'a kadar Steam hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Oyun hakkında detaylı bilgileri aşağıda bualbilirsiniz. Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.
Vermintide geri dönüyor... Ama, bu sefer daha karanlık, daha kanlı ve çok daha hareketli!
Warhammer: Vermintide 2 çok beğenilen Vermintide'ın devamı niteliğindedir. Savaşın yıkımına uğramış Warhammer Fantasy Battles dünyasının apokaliptik End Times sürümüyle, çığır açan yakın dövüş aksiyonuna ve vahşet dolu katliamlara geri dönüş vakti geldi.
Şeytani ve yıkıcı Chaos ordusu ile ardı arkası gelmeyen Skaven çeteleri güçlerini birleştirdi. Bu devasa tehdidi ortadan kaldırmak için 5 kahramanımızın tamamı meydanlara geri döndü. Bitmek bilmeyen katliamlardan sağ kurtulabilmek için takımınla birlikte canla başla mücadele etmeye hazırlan. 15 farklı kariyerden birini seç, yetenek ağaçlarını geliştir, kendi stilini yansıtan silahları seç, sayısız dehşet verici seviyede savaş ve Kahramanlık Sistemini etkinleştirerek kendini sına. Ezici mağlubiyet ile zafer arasında duran tek şey sen ve müttefiklerin. İmparatorluğun kaderi sana bağlı.
Temel özellikler
• Dur durak bilmeyen 4 oyunculu ortaklaşa modu• 5 Kahraman
• 15 Kariyer
• 15 Yetenek Ağacı
• 20+ Düşman Türü
• 50+ Farklı Silah Türü
• Çok çeşitli dehşet verici seviyeler
• Kahramanlık sistemi
• Pasif ve aktif kariyer yetenekleri
• Kahramana özel ganimet sistemi
• Mod Desteği (yalnızca PC'de)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence