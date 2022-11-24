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    The Witcher 3 yeni nesil oynanış videosu geldi: Kapsamlı güncelleme yolda

    CD Projekt Red, The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi ile gelecek yenilikleri gösteren oynanış videosu paylaştı. Witcher 3 yeni nesil nasıl olacak? sorusu da yanıt bulmuş oldu.
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    the witcher 3 yeni nesil güncellemesi Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt oyununa gelecek ücretsiz yeni nesil güncelleme hakkında daha fazla detay paylaştı. Witcher 3 yeni nesil güncellemesi neler getirecek bakalım.

    The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi ile gelecek yenilikler

    The Witcher: Wild Hunt yeni nesil güncellemesi, bu yıl en çok beklenen güncellemelerden biri. 14 Aralık 2022’de yayınlanması planlanan güncelleme, ücretsiz olarak çıkacak. CD Projekt Red, yakında çıkacak güncelleme için ilk oynanış fragmanını ve gelecek yenilikleri detaylandıran bir video yayınladı.

    Witcher 3 yeni nesil, ışın izleme (ray tracing), geliştirilmiş ekran alanı yansımaları, daha iyi bitki örtüsü ve dokularla görsel açından oldukça geliştirilmiş bir oyun olarak karşımıza çıkacak. FSR 2.1 ve DLSS 3 desteği de geliyor. Konsollarda 60FPS performans modu ile ışın izlemeli 30FPS grafik modu arasında geçiş yapılabilecek. Oyuna fotoğraf modu da ekleniyor. Fotoğraf modundan bahsetmişken, kamera, daha fazla yakınlaştırmaya izin verecek.

    Mücadeleye, özellikle de sihir sistemine bazı yaşam kalitesi güncellemeleri geliyor. Oyuncuları mücadeleye sokmak için tasarlanmış alternatif hızlı işaret atışı seçeneği sunuluyor. Oyuncuları oyuna daha fazla çekmek için haritalara işaretlenen soru işaretlerini gizlemelerine olanak tanıyan harita filtreleme sistemi geldi. Mini harita da güncellendi; oyuncular artık art sırtındayken veya savaş halindeyken mini haritayı gizleyebilecek.

    CD Projekt Red, topluluk tarafından hazırlanmış modların da yeni nesil sürüme dahil edileceğini söylüyor. Bu güncelleme, yeni bir görev ve birkaç yeni donanım sunan Netflix DLC’si içeriyor. Dizinin hayranlarının bu DLC’ye bayılacağı kesin. Bazı görevlerdeki hataların da bu güncellemeyle düzeltildiği belirtildi. Son olarak, Witcher 3’ün çapraz platform desteğine sahip olacağı söylendi. Bu, oyuncuların çeşitli platformlarda ilerlemelerinin aynı olacağı anlamına geliyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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