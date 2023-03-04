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    Anlık Bildirim

    The Wolf Among Us 2 ertelendi

    Bir zamanların efsane stüdyosu Telltale Games, The Wolf Among Us 2 ile oyuncularla tekrar buluşacak. 2023 yılında çıkması planlanan oyun, yeni bir karar ile gelecek yıla ertelendi.
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    The Wolf Among Us 2, 2024 yılına ertelendi Tam Boyutta Gör
    Hikâye ve seçim bazlı The Wolf Among Us, The Walking Dead ve Game of Thrones gibi oyunlar ile bilinen Telltale Games, uzun bir aradan sonra hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Firmanın geri dönüşüne vesile olacak olan The Wolf Among Us 2, son alınan bir karar ile 2024 yılına ertelendi.

    The Wolf Among Us 2, 2024 yılında çıkış yapacak

    Telltale Games, Twitter üzerinden The Wolf Among Us 2’nin planlandığı gibi 2023 yılında çıkış yapmayacağını ve yapımın 2024 yılına ertelendiğini duyurdu. IGN’e açıklama yapan stüdyo, ertelenmenin kaynağı olarak oyunun Unreal Engine 5’e taşınmasını gösterdi.

    Stüdyo CEO’su Jamie Ottilie, oyunun Unreal Engine 5’e taşınmasının ciddi iş gücüne ve kaynağa mal olduğunu belirtti. Ayrıca Ottilie, oyunu 2023 yılına yetiştirmenin çalışanlar için oldukça zor olacağını ve stüdyo olarak böyle bir yola girmek istemediklerini belirtti. 2019 Game Awards’ta tanıtılan The Wolf Among Us 2, önceki oyun gibi birçok farklı bölümden oluşacak ancak önceki yapımın aksine tüm bölümler aynı anda yayınlanacak. 

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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