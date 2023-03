The Wolf Among Us 2 ertelendi

Tam Boyutta Gör Hikâye ve seçim bazlı The Wolf Among Us, The Walking Dead ve Game of Thrones gibi oyunlar ile bilinen Telltale Games, uzun bir aradan sonra hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Firmanın geri dönüşüne vesile olacak olan The Wolf Among Us 2, son alınan bir karar ile 2024 yılına ertelendi.

The Wolf Among Us 2, 2024 yılında çıkış yapacak

Telltale Games, Twitter üzerinden The Wolf Among Us 2’nin planlandığı gibi 2023 yılında çıkış yapmayacağını ve yapımın 2024 yılına ertelendiğini duyurdu. IGN’e açıklama yapan stüdyo, ertelenmenin kaynağı olarak oyunun Unreal Engine 5’e taşınmasını gösterdi.

Stüdyo CEO’su Jamie Ottilie, oyunun Unreal Engine 5’e taşınmasının ciddi iş gücüne ve kaynağa mal olduğunu belirtti. Ayrıca Ottilie, oyunu 2023 yılına yetiştirmenin çalışanlar için oldukça zor olacağını ve stüdyo olarak böyle bir yola girmek istemediklerini belirtti. 2019 Game Awards’ta tanıtılan The Wolf Among Us 2, önceki oyun gibi birçok farklı bölümden oluşacak ancak önceki yapımın aksine tüm bölümler aynı anda yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Wolf Among Us 2, 2024 yılına ertelendi