The Wolf Among Us 2 ertelendi

The Wolf Among Us 2, 2024 yılında çıkış yapacak
Telltale Games, Twitter üzerinden The Wolf Among Us 2’nin planlandığı gibi 2023 yılında çıkış yapmayacağını ve yapımın 2024 yılına ertelendiğini duyurdu. IGN’e açıklama yapan stüdyo, ertelenmenin kaynağı olarak oyunun Unreal Engine 5’e taşınmasını gösterdi.
Stüdyo CEO’su Jamie Ottilie, oyunun Unreal Engine 5’e taşınmasının ciddi iş gücüne ve kaynağa mal olduğunu belirtti. Ayrıca Ottilie, oyunu 2023 yılına yetiştirmenin çalışanlar için oldukça zor olacağını ve stüdyo olarak böyle bir yola girmek istemediklerini belirtti. 2019 Game Awards’ta tanıtılan The Wolf Among Us 2, önceki oyun gibi birçok farklı bölümden oluşacak ancak önceki yapımın aksine tüm bölümler aynı anda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez