Silikon Vadisi’ndeki tarihi dolandırıcılığa 11 yıl hapis

Tam Boyutta Gör Son dönemde kripto para dünyasında dolandırıcılıklar gündeme gelirken teknoloji ve tıp dünyasında da tarihe geçecek bir skandal yaşanmıştı. Theranos skandalı olarak da bilinen ve belgesellere konu olan dolandırıcılığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Elizabeth Holmes tarihe geçti ama dolandırıcılıkla!

2013 yılı özellikle tıp tarihi açısından önemli bir yıl olarak kabul ediliyordu zira sadece 19 yaşında kurduğu Theranos girişimi ile Elizabeth Holmes ortaya çıkmış ve detaylı kan testlerini sadece toplu iğne kadar kan miktarı ile yapabilen test cihazlarını piyasaya sunmuştu.

Theranos girişimi hızla büyüdü ve 10 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Holmes de 4.5 milyar dolar serveti ile en zengin kadın girişimciler arasında yerini aldı. Ne var ki Theranos girişimi tıp dünyasının en büyük dolandırıcılık olayına doğru gidiyordu.

Forbes dergisinin şirket içi itiraflara dayanarak ortaya çıkardığı belgeler aslında lansman esnasında kan testlerinin standart cihazlarla yapıldığını ve sonrasında Theranos cihazında yapılmış gibi yansıtıldığını gösterdi. Theranos cihazı aslında yanlış sonuçlar veriyordu.

Haber sonrasında Theranos’un düşüşü çok sert oldu. ABD ilaç komisyonu, sağlık birliği ve menkul kıymetler komisyonu ardı ardına soruşturma başlattı. Anlaşmalı ilaç dağıtım şirketleri sözleşmeleri iptal etti ve tazminat davası açtı. Holmes ve şirket kurucularına ise dolandırıcılık davaları açıldı.

Tamamen iflas eden ve sıfırı gören Elizabeth Holmes, bazı davalardan uzlaşma sağlayarak kurtulmuştu ancak Kaliforniya’da görülen davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında 3 yıl da şartlı tahliye süreci geçirecek. 1 yaşında çocuğu bulunan ve ikinciye hamile olan Holmes çok pişman olduğunu belirtirken cezaya itiraz edeceği bilgisi verildi. Holmes hakkında The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley adıyla yayınlanmış bir belgesel de bulunuyor.

