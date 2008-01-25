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Thermaltake Armor+ VH6000BWS PC Kasası Video incelemesi

11 yıl
254,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bilgisayar donanımları içerisinde en hızlı ne yenileniyor diye sorsanız bir çok kişi ekran kartlarını ve işlemcileri örnek verecektir fakat her ne kadar bu donanımlar daha ön planda olsalar da güç kaynaklarından, PC kasalarına her donanım hızlı bir değişim ve gelişim içinde. Özellikle hız aşırtmanın donanım firmaları tarafından da desteklenmesiyle PSU ve PC kasası gelişimi hız kazanmış durumda.

Bu videomuzda ünlü PC kasası ve güç kaynağı üreticisi ThermalTake'in yeni nesil PC kasası Armor+ VH6000BWS'i inceliyoruz. Eğer bu günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek nitelikte bir bilgisayar kasası arıyorsanız bu videomuzu mutlaka izleyin. Belki de aradığınız kasa fazla uzakta değildir!

Teknik Özellikler:

  • Yapı : MicroATX, ATX, Extend-ATX destekler
  • 5.25 Sürücü Yuvası Kilitlenebilir 7x 5.25 yuvası
  • 3.5 Sürücü Yuvası : 7x 3.5 yuvası
  • Boyutlar : 600 x 245 x 625 mm (23.6 x 9.6 x 24.6 inch)
  • Renk : SİYAH
  • Net Ağırlık : 16.8kg(37.0lb)

Ek Bilgiler :

  • Sıvı ve Hava soğutma için özel optimize edilmiş dizayn.
  • Tepedeki kayar kapaklı alet kutusu ile sıvı soğutmaya yükseltilebilir.
  • Özellikle QUAD EKRAN KARTI sistemleri için  özel 10 PCI-E slot
  • 5.25" ve PCI-E yuvaları için vidasız sistem.
  • Kayan anakart yuvası
  • Birbirinden bağımsız işlemci,ekran kartı ve anakart soğutması
  • Kasa içi hava akışı için kablo toplama sistemi
  • Boyutlara göre ayarlanabilen Güç kaynağı destek bağlantısı
  • Yan kapak Şeffaf pencere
  • Hareketli anakart yuvası evet
  • Kablo yönetimi evet
  • Kayan üst kapak evet
  • Ayarlanabilir güç kaynağı desteği evet
  • Meteryal Ön kapak: Aluminum/ Şase: 1.0mm Çelik
  • Renk : Siyah

Soğutma Sistemi :

  • - Ön (giriş) : 140 x 140 x 25mm Mavi LED fan, 1000rpm, 16dBA veya 120 x 120 x 25mm fan
  • - Arka (çıkış) : 120 x 120 x25 mm TurboFan, 1300rpm, 17dBA
  • - Yan (giriş) : 230 x 230 x 20mm mavi LED fan, 800rpm, 15dBA
  • - Alt(giriş) : İki 140 x 140 mm fans (opsiyonel) yada İki 120 x 120mm fan(opsiyonel)
  • - Ekran kartı(giriş) : 140 x 140 x 25mm fan 1000rpm, 16dBA veya 120 x 120 x 25mm fan(opsiyonel)

Sürücü yuvaları :

  • -5.25" Sürücü yuvası 7
  • -3.5" Sürücü yuvası 1(5.25" Sürücü yuvasından çevrilmiş)
  • -3.5" Sürücü yuvası (Gizli) 7
  • Ön I/O e-SATA bağlantısı x 1, USB2.0 x 4, IEEE 1394 Firewire x 1, HD Ses
  • Genişleme yuvaları 10

Firma bilgisi :


http://www.vektron.com.tr/tr/index.asp
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jinn007 10 yıl
cok guzel design edilmiş montaj kolaylıgı saglanmış ancak cok yer kaplıyor ben de kullanıyorum masamın kasa bölumune sıgdıramadıgım icin baska bır yere koymak zorunda kaldım.. yer sorununuz yoksa tawsiye ederim;)
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hüseyni 10 yıl
video HATALI 25. saniyede takılıp kalıyor bi kaç kere yenileyip denedim aynı??
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Rivendell 10 yıl
VH6001BWS modelini almış bulunmaktayım..Bu kasa ile aralarında pek fark yok.. Gerçekten olağanüstü bir kasa, verdiğiniz paranın sonuna kadar hak ediyor.. Teşekkürler DH.
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Felice Forte 10 yıl
arkadaşlar armor+ vatanbilgisayarın stoklarına girmiş ve doların artışından dolayı fiyat iyice uçmuş 460 ytl


vatanbilgisayar.com/...
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Deleted User 10 yıl
[Deleted by Admins]
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armor-mx 10 yıl
arkadaslar ben dun girdiğim bir bilgisayarcıdan tesadufen bu kasayı buldum hemen alcaktım ama 6000 serisine 400ytl dedi bende o yuzden vazgectım.Cunku biliyorum 325ytl oldugunu o 75 ytl ye fan kontrol cihazı alırım.Ya bide kasayı ilk gercek hayatta gordum resimleri beni çok etkiliyor ama gerceği beni okadar etkileyemedi sanki resimleri kadar guzel değil dıs gorunus olarak.

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NEMESIS.sys 10 yıl
Çok süper kasa. Çok geniş.
COSMOS RC-1000 video incelemesi olacak mı?
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devcitybg 10 yıl
kasa cok buyuk..
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einherjer 10 yıl
video yu daha once ızlemıstım.sımdı sıyah renklı bu kasaya sahıbım.muthıs bır kasa tum kapakları acıkken bıle fan sesın ı duyamıyorsunuz...tek kotu tarafı bıraz fazla agır ve buyuk ama super otesi her ayrıntıyı dusunmusler... aklınıza gelen tum ayrıntılar... : )
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einherjer 10 yıl
yorumları okudumda herkes fan gurultusunden sıkayetcı ben neden duymadım anlamıyorum....bırde grı renklı olanı merak edılmıs ılk basta bıze yanlıslıkla grı renklı modelı gelmıstı aralarında kı tek fark renk ve materyalı grı renklısı sıyaha gore daha pahalı ama ınanın sıyah renklısı daha karızma duruyor...
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TenRose 10 yıl
Kandalfımı satma zamanım geldi sanırım :S

İnceleme ve akıcılık çok iyiydi.ayrıca montaj aşamasındaki hızlandırma sıkıntılı bir beklemeyide engellemiş ;)
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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: SayGili

Kandalfımı satma zamanım geldi sanırım :S

İnceleme ve akıcılık çok iyiydi.ayrıca montaj aşamasındaki hızlandırma sıkıntılı bir beklemeyide engellemiş ;)

Geçen ay Kandalf ı satıp Cosmos S aldım.
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lazycat 10 yıl
elinize sağlık..oldukça detaylı incelemiş ve anlatmışsınız..fakat dikkatimi çeken anlatırken çok uzun cümleler ve tekrarlar ile anlatmanız..bunu lütfen yapıcı bir eleştri olarak kabul ediniz..yeni incelemelerinizi görmek dileğiyle..
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District7 10 yıl
vidyoyu izlerken bir ara mesut çevik kasanın içine girecekmiş sandım
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rambetiko 10 yıl

Orjinalden alıntı: DnzD7

vidyoyu izlerken bir ara mesut çevik kasanın içine girecekmiş sandım











bu arada bu kasayı alacağım. her gün bu videoyu izleyip kavuşma anını düşlüyorum
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Agababangida 11 yıl
bunun daha kompakt modeli olan 8000BWS ne zaman çıkacak bilen varmı
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c.alkan 11 yıl

Orjinalden alıntı: ((UĞUR))

bunun daha kompakt modeli olan 8000BWS ne zaman çıkacak bilen varmı

8000 serisi VH6000 serisinden önceki seridir..
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