Thermaltake Armor+ VH6000BWS PC Kasası Video incelemesi

Bilgisayar donanımları içerisinde en hızlı ne yenileniyor diye sorsanız bir çok kişi ekran kartlarını ve işlemcileri örnek verecektir fakat her ne kadar bu donanımlar daha ön planda olsalar da güç kaynaklarından, PC kasalarına her donanım hızlı bir değişim ve gelişim içinde. Özellikle hız aşırtmanın donanım firmaları tarafından da desteklenmesiyle PSU ve PC kasası gelişimi hız kazanmış durumda.

Bu videomuzda ünlü PC kasası ve güç kaynağı üreticisi ThermalTake'in yeni nesil PC kasası Armor+ VH6000BWS'i inceliyoruz. Eğer bu günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek nitelikte bir bilgisayar kasası arıyorsanız bu videomuzu mutlaka izleyin. Belki de aradığınız kasa fazla uzakta değildir!

Teknik Özellikler:

Yapı : MicroATX, ATX, Extend-ATX destekler

5.25 Sürücü Yuvası Kilitlenebilir 7x 5.25 yuvası

3.5 Sürücü Yuvası : 7x 3.5 yuvası

Boyutlar : 600 x 245 x 625 mm (23.6 x 9.6 x 24.6 inch)

Renk : SİYAH

Net Ağırlık : 16.8kg(37.0lb)

Ek Bilgiler :

Sıvı ve Hava soğutma için özel optimize edilmiş dizayn.

Tepedeki kayar kapaklı alet kutusu ile sıvı soğutmaya yükseltilebilir.

Özellikle QUAD EKRAN KARTI sistemleri için özel 10 PCI-E slot

5.25" ve PCI-E yuvaları için vidasız sistem.

Kayan anakart yuvası

Birbirinden bağımsız işlemci,ekran kartı ve anakart soğutması

Kasa içi hava akışı için kablo toplama sistemi

Boyutlara göre ayarlanabilen Güç kaynağı destek bağlantısı

Yan kapak Şeffaf pencere

Hareketli anakart yuvası evet

Kablo yönetimi evet

Kayan üst kapak evet

Ayarlanabilir güç kaynağı desteği evet

Meteryal Ön kapak: Aluminum/ Şase: 1.0mm Çelik

Renk : Siyah

Soğutma Sistemi :

- Ön (giriş) : 140 x 140 x 25mm Mavi LED fan, 1000rpm, 16dBA veya 120 x 120 x 25mm fan

- Arka (çıkış) : 120 x 120 x25 mm TurboFan, 1300rpm, 17dBA

- Yan (giriş) : 230 x 230 x 20mm mavi LED fan, 800rpm, 15dBA

- Alt(giriş) : İki 140 x 140 mm fans (opsiyonel) yada İki 120 x 120mm fan(opsiyonel)

- Ekran kartı(giriş) : 140 x 140 x 25mm fan 1000rpm, 16dBA veya 120 x 120 x 25mm fan(opsiyonel)

Sürücü yuvaları :

-5.25" Sürücü yuvası 7

-3.5" Sürücü yuvası 1(5.25" Sürücü yuvasından çevrilmiş)

-3.5" Sürücü yuvası (Gizli) 7

Ön I/O e-SATA bağlantısı x 1, USB2.0 x 4, IEEE 1394 Firewire x 1, HD Ses

Genişleme yuvaları 10

Firma bilgisi :

http://www.vektron.com.tr/tr/index.asp