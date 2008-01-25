Thermaltake Armor+ VH6000BWS PC Kasası Video incelemesi

Bilgisayar donanımları içerisinde en hızlı ne yenileniyor diye sorsanız bir çok kişi ekran kartlarını ve işlemcileri örnek verecektir fakat her ne kadar bu donanımlar daha ön planda olsalar da güç kaynaklarından, PC kasalarına her donanım hızlı bir değişim ve gelişim içinde. Özellikle hız aşırtmanın donanım firmaları tarafından da desteklenmesiyle PSU ve PC kasası gelişimi hız kazanmış durumda.
Bu videomuzda ünlü PC kasası ve güç kaynağı üreticisi ThermalTake'in yeni nesil PC kasası Armor+ VH6000BWS'i inceliyoruz. Eğer bu günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek nitelikte bir bilgisayar kasası arıyorsanız bu videomuzu mutlaka izleyin. Belki de aradığınız kasa fazla uzakta değildir!
Teknik Özellikler:
- Yapı : MicroATX, ATX, Extend-ATX destekler
- 5.25 Sürücü Yuvası Kilitlenebilir 7x 5.25 yuvası
- 3.5 Sürücü Yuvası : 7x 3.5 yuvası
- Boyutlar : 600 x 245 x 625 mm (23.6 x 9.6 x 24.6 inch)
- Renk : SİYAH
- Net Ağırlık : 16.8kg(37.0lb)
Ek Bilgiler :
- Sıvı ve Hava soğutma için özel optimize edilmiş dizayn.
- Tepedeki kayar kapaklı alet kutusu ile sıvı soğutmaya yükseltilebilir.
- Özellikle QUAD EKRAN KARTI sistemleri için özel 10 PCI-E slot
- 5.25" ve PCI-E yuvaları için vidasız sistem.
- Kayan anakart yuvası
- Birbirinden bağımsız işlemci,ekran kartı ve anakart soğutması
- Kasa içi hava akışı için kablo toplama sistemi
- Boyutlara göre ayarlanabilen Güç kaynağı destek bağlantısı
- Yan kapak Şeffaf pencere
- Hareketli anakart yuvası evet
- Kablo yönetimi evet
- Kayan üst kapak evet
- Ayarlanabilir güç kaynağı desteği evet
- Meteryal Ön kapak: Aluminum/ Şase: 1.0mm Çelik
- Renk : Siyah
Soğutma Sistemi :
- - Ön (giriş) : 140 x 140 x 25mm Mavi LED fan, 1000rpm, 16dBA veya 120 x 120 x 25mm fan
- - Arka (çıkış) : 120 x 120 x25 mm TurboFan, 1300rpm, 17dBA
- - Yan (giriş) : 230 x 230 x 20mm mavi LED fan, 800rpm, 15dBA
- - Alt(giriş) : İki 140 x 140 mm fans (opsiyonel) yada İki 120 x 120mm fan(opsiyonel)
- - Ekran kartı(giriş) : 140 x 140 x 25mm fan 1000rpm, 16dBA veya 120 x 120 x 25mm fan(opsiyonel)
Sürücü yuvaları :
- -5.25" Sürücü yuvası 7
- -3.5" Sürücü yuvası 1(5.25" Sürücü yuvasından çevrilmiş)
- -3.5" Sürücü yuvası (Gizli) 7
- Ön I/O e-SATA bağlantısı x 1, USB2.0 x 4, IEEE 1394 Firewire x 1, HD Ses
- Genişleme yuvaları 10
Firma bilgisi :
http://www.vektron.com.tr/tr/index.asp Paylaş Tweetle
vatanbilgisayar.com/...
COSMOS RC-1000 video incelemesi olacak mı?
İnceleme ve akıcılık çok iyiydi.ayrıca montaj aşamasındaki hızlandırma sıkıntılı bir beklemeyide engellemiş ;)
Geçen ay Kandalf ı satıp Cosmos S aldım.
bu arada bu kasayı alacağım. her gün bu videoyu izleyip kavuşma anını düşlüyorum
8000 serisi VH6000 serisinden önceki seridir..