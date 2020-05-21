THY uçuşları durdurma kararını uzattı

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Türk Hava Yolları web sitesinden paylaştığı duyuruda uçuş iptali kararının uzatıldığı bilgisini paylaştı. İç hat uçuşları 4 Haziran, dış hat uçuşları 10 Haziran 2020’ye kadar iptal edildi.

Daha önceki duyuruda iç hat ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs’a kadar durdurulduğu bilgisi paylaşılmıştı. İç hat uçuşlarının 4 Haziran’a uzatılmasında 15 şehir için uygulanan şehir değiştirme kısıtlamasının etkisi var. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu toplam 15 şehre giriş-çıkışlar 4 Haziran tarihine kadar durduruldu. Yasakların 4 Haziran’dan sonra devam edip etmeyeceği kararı, koronavirüsün o dönemdeki durumuna göre belirlenecek.

Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor"

Uçuşlarda HES kodu istenecek

Yurt içi uçuşların 4 Haziran’da başlaması halinde yolculardan uçuş öncesinde HES kodu istenecek. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından veya SMS yoluyla alınabilecek. Bir yolcuda koronavirüs vakası tespit edilmesi durumunda HES kodu sayesinde diğer yolculara da ulaşılıp temaslı takibi yapılabilecek. HES kodu, iç hat uçuşlarında ve Türkiye'den yurt dışına yapılacak uçuşlarda zorunlu olacak. Otobüs ve tren seferlerinde de HES kodu isteniyor.

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