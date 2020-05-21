Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY uçuşları durdurma kararını uzattı

    Türk Hava Yolları (THY) daha önce 28 Mayıs olarak açıkladığı uçuş durdurma kararını iç hat uçuşları için 4 Haziran, dış hat için 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,1b
    28
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    THY uçuşları durdurma kararını uzattı
    Tam Boyutta Gör

    Türk Hava Yolları web sitesinden paylaştığı duyuruda uçuş iptali kararının uzatıldığı bilgisini paylaştı. İç hat uçuşları 4 Haziran, dış hat uçuşları 10 Haziran 2020’ye kadar iptal edildi.

    Daha önceki duyuruda iç hat ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs’a kadar durdurulduğu bilgisi paylaşılmıştı. İç hat uçuşlarının 4 Haziran’a uzatılmasında 15 şehir için uygulanan şehir değiştirme kısıtlamasının etkisi var. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu toplam 15 şehre giriş-çıkışlar 4 Haziran tarihine kadar durduruldu. Yasakların 4 Haziran’dan sonra devam edip etmeyeceği kararı, koronavirüsün o dönemdeki durumuna göre belirlenecek.

    Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor"

    Uçuşlarda HES kodu istenecek

    Yurt içi uçuşların 4 Haziran’da başlaması halinde yolculardan uçuş öncesinde HES kodu istenecek. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından veya SMS yoluyla alınabilecek. Bir yolcuda koronavirüs vakası tespit edilmesi durumunda HES kodu sayesinde diğer yolculara da ulaşılıp temaslı takibi yapılabilecek. HES kodu, iç hat uçuşlarında ve Türkiye'den yurt dışına yapılacak uçuşlarda zorunlu olacak. Otobüs ve tren seferlerinde de HES kodu isteniyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcanozen (Mustafa can Özen) 1 sa.
    HES kodu sağlıklı olabilmesi için herkese test yapılmalı yoksa hasta biri kod alsa uçabilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Amore 3 sa.
    İç hat uçuşları için geçerli olabilir ama dış hat uçuşlarında THY'nin kararı ile uçuşlara başlanması mümkün olmayabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor 1 sa. Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor 1 sa. Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi 2 sa. HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır? 2 sa. Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor 2 sa. Twitter seçili kişilerin cevap vermesi özelliğini test ediyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN THY uçuşları durdurma kararını uzattı Sonraki Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı 4 sa. Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri 4 sa. Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 14 sa. CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu 14 sa. Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak 14 sa. Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı 15 sa. Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 15 sa. Huawei Band 4'e gelen yeni güncelleme SpO2 sensörünü etkinleştiriyor 16 sa. Dünyanın ilk otonom elektrikli scooter filosu için çalışmalar başladı 16 sa. Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak 16 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında 17 sa. iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir 17 sa. iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 18 sa. Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı 18 sa. Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz 19 sa. Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor 20 sa. AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü 20 sa. Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi 21 sa. Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı 21 sa. Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi