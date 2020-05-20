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    Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki süreçte şehirlerarası seyahatler için HES kodu uygulamasına geçileceğini duyurdu. Peki bakanın sözünü ettiği HES kodu nedir, nasıl alınır?
    6 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından önümüzdeki süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, yakın zamanda şehirlerarası seyahat için kod uygulamasına geçiliyor.

    Seyahatler, Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması üzerinden verilecek kod ile gerçekleştirilecek. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Geçen haftaki buluşmamızda kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan size bahsetmiştim. Şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama, evden çıktığınız zaman sizin rehberiniz olacak. Mobil uygulamanın çok önemli bir fonksiyonu da şudur: Bireyler risk taşımadığını, hasta ya da temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak.

    Seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımız bilgisi istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Sosyal hayata katılım olduğunda artık özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası yolculuklarda geçiyoruz.

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    Şehirler arası yolculuklarda mobil uygulamadan alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumları kontrolleri ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk sırasında orada olanların takibi yapılabilecek.

    Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların sağlığı üst düzeyde sağlanmaya çalışılacak. HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. KOD'un kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC Kimlik Numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.

    Kod sayesinde kimse kişisel verilerini başkası ile paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanımı hayatımızı kolaylaştırır. Kovid pandemisi sadece sağlığı değil sosyal hayatın çalışma hayatının neredeyse tamamını etkileyen tedbirler gerektirmektedir.”

    HES kodu nasıl alınır?

    Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girerek kod oluşturabilecek. Bu bölümdeki “HES Kodu Oluştur” butonu vasıtasıyla kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. HES kodu, mobil uygulamanın yanı sıra SMS yöntemiyle de alınabilecek.

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    DH Misafiri 5 sa.
    Yavaş yavaş Çin gibi olmaya doğru ilerliyoruz. Black Miror dizisi gerçek oluyor. Herkesi bir şekilde fişliyorlar :)
    Yanıtla +6
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    kartal172 (Cemil ) 5 sa. en beğenilen
    Dedeler.... dedeler ne yapacak?
    Yanıtla +6
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    khytr89 (Hakan ) 5 sa.
    herkes akıllı telefon kullanacak diye bir kaide yok ki..
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 3 sa.
    iOS uygulamasında bulamadım ben bu kod oluşturma ekranını.
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 4 sa.
    Az once bu programi ilk kez yukledim.hes kodu olusturdum simdi ben bu kodla arabaya atlayip tum sehirlere girip cikabiliyormuyum? Benim virus kapmadigimi temiz oldugumu kim nerden bilcek ben anlamadim riskli olanlara kod verilmicek dedi bakan ama kodu program direk veriyor istedigin kadar
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    baranel (xxxx xxxx) 4 sa.
    Şöyle bir sıkıntı var hes uygulaması ve sms için tc kimlik no gerekli. Peki bu durumda suriyeli suriyeli hes kodu olmadan dilediğince seyahat edebilir, gibi bir sonuç çıkıyor ortaya
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Haxhunter (T B) 16 dk. baranel
    Yabancıların da yabancı kimlik nosu var muhtemelen onlarıda sisteme entegre edip erişimi sağlatırlsr
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    DH Misafiri 5 sa.
    Yavaş yavaş Çin gibi olmaya doğru ilerliyoruz. Black Miror dizisi gerçek oluyor. Herkesi bir şekilde fişliyorlar :)
    Yanıtla +6
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    kartal172 (Cemil ) 5 sa. en beğenilen
    Dedeler.... dedeler ne yapacak?
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    kozmos beni sevmiyor 5 sa.
    Gates lerle şu çipi takında bitsin şu çile.
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    khytr89 (Hakan ) 5 sa.
    herkes akıllı telefon kullanacak diye bir kaide yok ki..
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    baranel (xxxx xxxx) 5 sa.
    Bulunduğun il sınırları dışına çıkacağın zaman ( tüm ulaşım süreci ) yani kendi aracınla bile seyahat edeceksen bile, kod alacaksın diyor. Almazda çevirmeye yakalanırsan yandın demiyor ama siz yinede alın.
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    İrfan Galip Bey 5 sa. yeni yorumcu
    Cep telefonu olmayan ne yapacak?
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    1577 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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