Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından önümüzdeki süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, yakın zamanda şehirlerarası seyahat için kod uygulamasına geçiliyor.

Seyahatler, Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması üzerinden verilecek kod ile gerçekleştirilecek. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçen haftaki buluşmamızda kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan size bahsetmiştim. Şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama, evden çıktığınız zaman sizin rehberiniz olacak. Mobil uygulamanın çok önemli bir fonksiyonu da şudur: Bireyler risk taşımadığını, hasta ya da temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak.

Seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımız bilgisi istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Sosyal hayata katılım olduğunda artık özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası yolculuklarda geçiyoruz.

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Şehirler arası yolculuklarda mobil uygulamadan alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumları kontrolleri ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk sırasında orada olanların takibi yapılabilecek.

Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların sağlığı üst düzeyde sağlanmaya çalışılacak. HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. KOD'un kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC Kimlik Numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.

Kod sayesinde kimse kişisel verilerini başkası ile paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanımı hayatımızı kolaylaştırır. Kovid pandemisi sadece sağlığı değil sosyal hayatın çalışma hayatının neredeyse tamamını etkileyen tedbirler gerektirmektedir.”

HES kodu nasıl alınır?

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girerek kod oluşturabilecek. Bu bölümdeki “HES Kodu Oluştur” butonu vasıtasıyla kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. HES kodu, mobil uygulamanın yanı sıra SMS yöntemiyle de alınabilecek.

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