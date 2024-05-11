Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro daha uzun pil ömrü ile geliyor

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro özellikleri ve fiyatı
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro aynı 1.43 inçlik AMOLED ekran ve 4nm Snapdragon W5+ Gen 1 yonga ile geliyor. WearOS 3.5 işletim sistemi, 2GB RAM ve 32GB dahili hafıza da yerini korumuş. 628mAh batarya da aynı.
İsminin hakkını veren ise kullanım süresinde ortaya çıkıyor. 10 saat uzayan yoğun kullanım 90 saate çıkmış. Ekonomik kullanımda ise 45 günlük süre elde edilebiliyor. OLED ekran ekonomik kullanımda ultra düşük enerji kullanan ikinci ekrana geçiyor ve yardımcı işlemci pek çok uygulamanın bu ekranda çalışmasını sağlıyor.
7000 serisi alüminyum gövde MIL-STD-810H sertifikası ile zorlu şartlara dayanıklı. Ücretli ve ücretsiz pek çok uygulama desteği olan akıllı saat 350$ fiyat etiketi ile önceki modelden farklı olmayan bir şekilde satışa çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.