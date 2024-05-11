Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro daha uzun pil ömrü ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı saat pazarının biraz gölgede kalan ancak özellikleriyle öne çıkan Mobvoi TicWatch serisi uzun yıllardır piyasada var olmaya devam ediyor. Firma geçen yılın modelini biraz elden geçirerek satışa sundu.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro özellikleri ve fiyatı

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro aynı 1.43 inçlik AMOLED ekran ve 4nm Snapdragon W5+ Gen 1 yonga ile geliyor. WearOS 3.5 işletim sistemi, 2GB RAM ve 32GB dahili hafıza da yerini korumuş. 628mAh batarya da aynı.

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İsminin hakkını veren ise kullanım süresinde ortaya çıkıyor. 10 saat uzayan yoğun kullanım 90 saate çıkmış. Ekonomik kullanımda ise 45 günlük süre elde edilebiliyor. OLED ekran ekonomik kullanımda ultra düşük enerji kullanan ikinci ekrana geçiyor ve yardımcı işlemci pek çok uygulamanın bu ekranda çalışmasını sağlıyor.

7000 serisi alüminyum gövde MIL-STD-810H sertifikası ile zorlu şartlara dayanıklı. Ücretli ve ücretsiz pek çok uygulama desteği olan akıllı saat 350$ fiyat etiketi ile önceki modelden farklı olmayan bir şekilde satışa çıkıyor.

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TicWatch Pro 5 Enduro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı