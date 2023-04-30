TicWatch Pro 5 ortaya çıktı: Snapdragon W5+ ile geliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon W5+ ile gelecek olan ilk cihaz, Mobvoi tarafından hazırlanıyor. TicWatch Pro 5 olarak adlandırılması beklenen cihaz, çıkışından önce tüm detayları ile ortaya çıktı.

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TicWatch Pro 5 neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Amazon’a erken koyulan bir ürün sayfası sayesinde TicWatch Pro 5, tüm detayları ile ortaya çıktı. Pro 5, 1.43 inçlik çift katmanlı bir ekrana sahip. Ekran, yüksek güç tüketimli bir OLED ve düşük güç tüketimli özelleştirilmiş dinamik renkli arka ışık FSTN ekranı sunuyor. Mobvoi, cihazın “Akıllı Mod” ile 80 saat batarya ömrü sunduğunu, “Temel Mod” ile ise 45 gün batarya ömrü sunduğunu belirtiyor. Ayrıca cihaz, hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada %65 batarya kapasitesine ulaşabiliyor.

Gorilla Glass korumasına sahip cihaz, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olarak kalıyor. Pro 5, Pixel Watch gibi sağ tarafında arayüz kullanımı için bir taç sunuyor. Taçın dokunsal geribildirim konusunda da başarılı bir deneyim sunacağı belirtilmiş. Yalnızca siyah renk seçeneği sunması beklenen cihaz 24mm kayış standartını destekliyor.

Snapdragon W5+ ve 2GB bellekten gücünü alacak

4nm sürecinde üretilen yeni Snapdragon W5+ Gen 1 yonga setinden gücünü alacak olan ürün, 2GB belleğe ve 32GB depolamaya sahip. Bol sistem belleği ile TicWatch Pro 5, çoklu uygulama kullanımında bile rahat bir deneyim sunacaktır. WearOS’in en yeni sürümünden gücünü alacak olan cihaz; Bluetooth 5.2, 2.4GHz Wi-Fi, GPS + Beidou + Glonass ve QZSS bağlantılarına yer verecek. Ayrıca cihazın pusula ve barometre fonksiyonlarının olduğunu da belirtelim. 100’den fazla egzersiz desteği sunan ürün, uyku ve kalp atışı ölçme gibi standart sağlık özelliklerini de destekliyor. WearOS tarafında rekabetli bir ürün olması beklenen TicWatch Pro 5 için çıkış tarihi ve fiyat biligisi henüz bulunmuyor.

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Snapdragon W5 Plus ile gelecek TicWatch Pro 5 ortaya çıktı