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    TicWatch Pro 5 ortaya çıktı: Snapdragon W5+ ile geliyor

    WearOS ile çalışan akıllı saatlere bir yenisi ekleniyor. Snapdragon W5+ ile gelecek ile akıllı saat olan Mobvoi TicWatch Pro 5, çıkışından önce tüm detayları ile ortaya çıktı.
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    Snapdragon W5 Plus ile gelecek TicWatch Pro 5 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon W5+ ile gelecek olan ilk cihaz, Mobvoi tarafından hazırlanıyor. TicWatch Pro 5 olarak adlandırılması beklenen cihaz, çıkışından önce tüm detayları ile ortaya çıktı.

    TicWatch Pro 5 neler sunacak?

    Snapdragon W5 Plus ile gelecek TicWatch Pro 5 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Amazon’a erken koyulan bir ürün sayfası sayesinde TicWatch Pro 5, tüm detayları ile ortaya çıktı. Pro 5, 1.43 inçlik çift katmanlı bir ekrana sahip. Ekran, yüksek güç tüketimli bir OLED ve düşük güç tüketimli özelleştirilmiş dinamik renkli arka ışık FSTN ekranı sunuyor. Mobvoi, cihazın “Akıllı Mod” ile 80 saat batarya ömrü sunduğunu, “Temel Mod” ile ise 45 gün batarya ömrü sunduğunu belirtiyor. Ayrıca cihaz, hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada %65 batarya kapasitesine ulaşabiliyor.

    Gorilla Glass korumasına sahip cihaz, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olarak kalıyor. Pro 5, Pixel Watch gibi sağ tarafında arayüz kullanımı için bir taç sunuyor. Taçın dokunsal geribildirim konusunda da başarılı bir deneyim sunacağı belirtilmiş. Yalnızca siyah renk seçeneği sunması beklenen cihaz 24mm kayış standartını destekliyor. 

    Snapdragon W5+ ve 2GB bellekten gücünü alacak

    Snapdragon W5 Plus ile gelecek TicWatch Pro 5 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    4nm sürecinde üretilen yeni Snapdragon W5+ Gen 1 yonga setinden gücünü alacak olan ürün, 2GB belleğe ve 32GB depolamaya sahip. Bol sistem belleği ile TicWatch Pro 5, çoklu uygulama kullanımında bile rahat bir deneyim sunacaktır. WearOS’in en yeni sürümünden gücünü alacak olan cihaz; Bluetooth 5.2, 2.4GHz Wi-Fi, GPS + Beidou + Glonass ve QZSS bağlantılarına yer verecek. Ayrıca cihazın pusula ve barometre fonksiyonlarının olduğunu da belirtelim. 100’den fazla egzersiz desteği sunan ürün, uyku ve kalp atışı ölçme gibi standart sağlık özelliklerini de destekliyor.  WearOS tarafında rekabetli bir ürün olması beklenen TicWatch Pro 5 için çıkış tarihi ve fiyat biligisi henüz bulunmuyor.

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    F
    farkil 3 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 22 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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