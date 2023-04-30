TicWatch Pro 5 ortaya çıktı: Snapdragon W5+ ile geliyor

TicWatch Pro 5 neler sunacak?
Gorilla Glass korumasına sahip cihaz, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olarak kalıyor. Pro 5, Pixel Watch gibi sağ tarafında arayüz kullanımı için bir taç sunuyor. Taçın dokunsal geribildirim konusunda da başarılı bir deneyim sunacağı belirtilmiş. Yalnızca siyah renk seçeneği sunması beklenen cihaz 24mm kayış standartını destekliyor.
Snapdragon W5+ ve 2GB bellekten gücünü alacak
4nm sürecinde üretilen yeni Snapdragon W5+ Gen 1 yonga setinden gücünü alacak olan ürün, 2GB belleğe ve 32GB depolamaya sahip. Bol sistem belleği ile TicWatch Pro 5, çoklu uygulama kullanımında bile rahat bir deneyim sunacaktır. WearOS’in en yeni sürümünden gücünü alacak olan cihaz; Bluetooth 5.2, 2.4GHz Wi-Fi, GPS + Beidou + Glonass ve QZSS bağlantılarına yer verecek. Ayrıca cihazın pusula ve barometre fonksiyonlarının olduğunu da belirtelim. 100’den fazla egzersiz desteği sunan ürün, uyku ve kalp atışı ölçme gibi standart sağlık özelliklerini de destekliyor. WearOS tarafında rekabetli bir ürün olması beklenen TicWatch Pro 5 için çıkış tarihi ve fiyat biligisi henüz bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah