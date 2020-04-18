Ticwris GTS akıllı saat anlık olarak vücut sıcaklığını ölçüyor

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Bugüne kadar sağlığımız ile ilgili farklı değerleri ölçme yeteneği olan akıllı saatler artık koronvirüs salgını için optimize edilmeye başladı. Vakaların erken dönemde tespit edilmesi önemli olduğu için optimizasyonlar da bu yönde oluyor.

Ticwris GTS özellikleri

Huawei’nin akıllı saatlerinde kandaki oksijen oranını belirleme özelliğini öne çıkarmaya başlaması sonrasında Çinli Ticwris markasının da anlık olarak vücut ısısını ölçebilen akıllı saati dikkat çekiyor.

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Ticwris GTS akıllı saat modeli barındırdığı ısı sensörü sayesinde vücut sıcaklığını ölçebiliyor. Koronavirüs salgınında yükselen vücut sıcaklığı önem taşıdığı için Ticwris GTS modeli bu anlamda işe yarayabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei’de üst yönetim değişiyor"

Isı ölçme özelliği kullanıcıya bağlı olarak manuel veya saatlik olarak otomatik vücut sıcaklığını ölçebiliyor. Kritik değerlere geldiğinde ise kullanıcıyı uyarıyor. Saati sürekli kullanmanın daha etkili ölçümler sağladığı ifade ediliyor.

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Ticwris GTS akıllı saat modeli 1.3 inçlik ekran, bildirim gösterme, standart yoğunlukta 5 gün kullanım süresi, 20 gün bekleme süresi, nabız ölçme, kandaki oksijen oranını ölçme, kan basıncını ölçme gibi özellikler sunuyor.

Ticwris GTS modeli 30$ civarında bir fiyat etiketine sahip ve daha çok Çinli alışveriş sitelerinde satılsa da Amazon gibi platformlarda bulmak da mümkün. Ticwris markasının 4-5 inçlik ekrana sahip büyük akıllı saatleri de yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/04/17/ticwris-gts-smartwatch-measures-real-time-body-temperature-to-prevent-covid-19/

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