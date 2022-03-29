TikTok kullanıcılarına müjde: İzleme geçmişi özelliği sonunda geliyor

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Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'un kullanıcı sayısı, her geçen gün artıyor. TikTok ta kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor. Şimdilerde de kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği test eden TikTok, bu özellik ile kullanıcıların geçmişte izledikleri videolara kolaylıkla erişebilmelerini sağlayacak.

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TikTok, izlediğiniz videoları tekrar bulabilmenizi sağlayacak izleme geçmişi özelliğini test ediyor

TikTok'taki sürekli içerik akışı göze alındığında, "Sizin için" sayfanızı yanlışıkla yenilemek veya kaydetme şansını bulamadan bir videodan çıkarak o videoyu kaybetmek kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı bir durum. Bu soruna bir çözüm bulmak isteyen TikTok, yeni bir izleme geçmişi isimliözelliği test ediyor. Bu izleme geçmişi ile kaydetmeyi unuttuğunuz videoları bulmanız daha kolay bir hale gelecek.

Hammod Oh, Twitter'da yaptığı paylaşımda TikTok'un bu özelliğin olduğu sayfanın ekran görüntülerine yer verdi. Oh'un ekran görüntüsü, ayarlarınızın "İçerik ve Etkinlik" başlığı altında "İzleme geçmişi" seçeneğinin görüneceğini gösteriyor. İzleme geçmişi sayfasının nasıl görüneceği veya daha önce izlediğiniz videoları nasıl derleyeceği hakkındda henüz bir bilgi bulunmamakta. Ancak TikTok'un bu özelliği yakın bir zamanda tüm kullanıcılarına sunacağı çıkan söylentiler arasında.

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TikTok, izleme geçmişi özelliğini test ediyor