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    TikTok kullanıcılarına müjde: İzleme geçmişi özelliği sonunda geliyor

    TikTok, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliğin test sürecine başladı. İzleme geçmişi özelliği sayesinde kullanıcılar artık izledikleri videolara kolaylıkla tekrardan erişebilecek.
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    TikTok, izleme geçmişi özelliğini test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'un kullanıcı sayısı, her geçen gün artıyor. TikTok ta kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor. Şimdilerde de kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği test eden TikTok, bu özellik ile kullanıcıların geçmişte izledikleri videolara kolaylıkla erişebilmelerini sağlayacak.

    TikTok, izlediğiniz videoları tekrar bulabilmenizi sağlayacak izleme geçmişi özelliğini test ediyor

    TikTok'taki sürekli içerik akışı göze alındığında, "Sizin için" sayfanızı yanlışıkla yenilemek veya kaydetme şansını bulamadan bir videodan çıkarak o videoyu kaybetmek kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı bir durum. Bu soruna bir çözüm bulmak isteyen TikTok, yeni bir izleme geçmişi isimliözelliği test ediyor. Bu izleme geçmişi ile kaydetmeyi unuttuğunuz videoları bulmanız daha kolay bir hale gelecek. 

    Hammod Oh, Twitter'da yaptığı paylaşımda TikTok'un bu özelliğin olduğu sayfanın ekran görüntülerine yer verdi. Oh'un ekran görüntüsü, ayarlarınızın "İçerik ve Etkinlik" başlığı altında "İzleme geçmişi" seçeneğinin görüneceğini gösteriyor. İzleme geçmişi sayfasının nasıl görüneceği veya daha önce izlediğiniz videoları nasıl derleyeceği hakkındda henüz bir bilgi bulunmamakta. Ancak TikTok'un bu özelliği yakın bir zamanda tüm kullanıcılarına sunacağı çıkan söylentiler arasında.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 7 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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