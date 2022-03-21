Teknoloji, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nasıl etkiledi?

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırıları, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri bir Avrupa devletine yönelik en büyük askeri saldırı niteliğini taşıyor. Bu savaştan Ukrayna, hem maddi hem manevi anlamda fazlasıyla zarar gördü. Birçok ülke ve şirket ise Ukrayna’ya yardımlarını iletirken aynı zamanda Rusya’ya da kınama mesajları gönderip yaptırımlar uyguladı. Ayrıca bu süreçte savaşı fazlasıyla etkileyen bazı teknolojik gelişmeler yaşandı.

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Ukrayna, halkından insansız hava araçlarını orduya bağışlamalarını istedi

Rusya, Ukrayna'nın işgaline başladığında Ukrayna'nın insansız hava araçları topluluğu, hızla harekete geçti ve Ukrayna ordusu, vatandaşlara gözetleme operasyonlarına yardımcı olmaları için insansız hava araçlarını orduya bağışlamalarını istedi. Ayrıca Kiev'deki ticari bir drone perakendecisi, orduya yaklaşık 300 DJI drone dağıttı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, yakın bir zamanda DJI'ye gönderdiği bir mektupta, şirketin Rusya'ya kayıtlı ürünlerin erişiminin engellenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca mektupta Ukrayna vatandaşlarına füzeleri hedeflemek için Rus ordusunun, AeroScope adlı bir DJI ürünü kullandığı iddia edildi.

DJI ise bu mektubun üzerine yaptığı açıklamada tüm DJI ürünlerinin sivil kullanım için tasarlandığını ve askeri özellikleri taşımadığını söyledi. Ayrıca AeroScope adlı teknolojinin tüm dronlarında olduğunu ve kapatılamayacağını söyledi.

Airbnb üzerinden yapılan yardımlar

Milyarlarca insan Ukrayna'daki yıkımı gördükten sonra Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yardım amacıyla sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumları hızla harekete geçti ve bu kuruluşlara birçok insan bağış yaptı. Ancak sadece bağış yapmakla kalmayan bazı yardımseverler, konaklama ihtiyacı olanlar için Airbnb konaklamalarını rezerve etmeye başladılar.

Fikir hızla viral oldu ve iki gün içinde Ukrayna'da Airbnb konaklamalarında 61.000'den fazla rezervasyon yapıldı. Airbnb'de savaş mağdurlarına yardımcı olmak için Ukrayna konaklamalarındaki kendi ücretlerini askıya aldı.

TikTok üzerinden yapılan paylaşımlar

Böyle bir zamanda medyanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Çünkü medya sayesinde insanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı yakından takip edebiliyor. Son zamanların popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta bu savaş zamanında oldukça yardımcı oldu.

TikTok üzerinden birçok kişi, Ukrayna'da yaşananları paylaşabildi. Savaşın başlamasından bu yana TikTok'ta, savaşın ön cephelerinden çekilen görüntüler, şehirler bombalanırken sığınaklarda toplanan insanlar ve Kiev'de yaşanan patlamalar gibi birçok video paylaşıldı.

Elbette her iletişim aracında olduğu gibi yanlış bilgilendirmeler hızla büyük bir sorun haline geldi. TikTok, savaşın anlatısının doğruluğunu kontrol edebilmek için Rusya'daki kullanıcıların video yüklemelerini yasakladı. Her ne kadar Rusya'daki kullanıcıların video yüklemesi yasak olsa da hâla Rusya yanlısı videolar paylaşılıyor. Hatta Kremlin'in, TikTok'ta propaganda mesajları yayınlamaları için Rus sosyal medya fenomenlerine ödeme yaptığı iddia edildi.

Medya aracılığıyla yapılan sahte propogandalar

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte yalan habercilikte oldukça arttı. Hatta yakın bir zamanda da bunun en büyük örneklerinden birini gördük. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, askerlerine silahlarını bırakmaları ve Ruslara teslim olmaları çağrısında bulunduğu bu video geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak herhangi bir doğruluk payı bulunmuyordu.

Tinder'da gerçekleşen "Özel Aşk Operasyonu" isimli tuzak

Son zamanların popüler flörtleşme uygulaması Tinder'ında savaşa etkisi oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının başlarında çıkan söylentilere göre Ukraynalı kadınlar, sınırın ötesinde işgal için bekleyen Rus askerleri ile Tinder'da otomatik eşleşti.

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Tinder'da yaşanan bu durum yayıldıkça dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, Rus askerlerini trollemek ve Rusya'da yayılan propagandaya karşı koymak için konumlarını hızla Ukrayna veya Rusya'daki noktalara değiştirmeye başladı. Bir grup Slovak yaratıcı, Rusya'daki Tinder kullanıcılarıyla bağlantı kurmak ve savaş hakkında gerçek haberlerin yayılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış Özel Aşk Operasyonu adlı bir hareket başlattı.

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