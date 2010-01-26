Timex'ten GPS özellikli sporcu saati: Ironman Global Trainer

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İkinci filmiyle bir kez daha beyaz perdeye gelmeye hazırlanan Iron Man bu saati kullanır mı bilemiyoruz ama Timex, Ironman Global Trainer isimli yeni saatiyle dikkatleri üzerine çekebilir. Farklı özellikleri bir araya getiren yeni saat, sahip olduğu SiRFStar III modülüyle GPS desteği sunuyor ve kullanıcılarına konum bilgisi sağlayabiliyor. 50 metreye kadar su geçirmez yapıda olan kol saati, özelleştirilebilir ana ekan desteği ile hız, mesafe ve kalp atışı gibi özellikle "açık hava" aktivitilerine çıkan sporcular için temel parametreleri sunabiliyor. Bisiklet sensörüyle gelen Ironman Global Trainer, sANT+ kablosuz iletişim özelliği ile sayesinde üçüncü parti güç ölçerlere de veri sağlayabiliyor. Kullanıcıların performans raporlarını bilgisayar ortamına verebilen yeni saatin Mayıs ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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