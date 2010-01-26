Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Timex'ten GPS özellikli sporcu saati: Ironman Global Trainer

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
32,8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Timex'ten GPS özellikli sporcu saati: Ironman Global Trainer
Tam Boyutta Gör

İkinci filmiyle bir kez daha beyaz perdeye gelmeye hazırlanan Iron Man bu saati kullanır mı bilemiyoruz ama Timex, Ironman Global Trainer isimli yeni saatiyle dikkatleri üzerine çekebilir. Farklı özellikleri bir araya getiren yeni saat, sahip olduğu SiRFStar III modülüyle GPS desteği sunuyor ve kullanıcılarına konum bilgisi sağlayabiliyor. 50 metreye kadar su geçirmez yapıda olan kol saati, özelleştirilebilir ana ekan desteği ile hız, mesafe ve kalp atışı gibi özellikle "açık hava" aktivitilerine çıkan sporcular için temel parametreleri sunabiliyor. Bisiklet sensörüyle gelen Ironman Global Trainer, sANT+ kablosuz iletişim özelliği ile sayesinde üçüncü parti güç ölçerlere de veri sağlayabiliyor. Kullanıcıların performans raporlarını bilgisayar ortamına verebilen yeni saatin Mayıs ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Timex'ten GPS özellikli sporcu saati: Ironman Global Trainer
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alikahraman06 9 yıl
güzel ya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
ilk hediye timex saatimin mavimsi bir ışığı vardı. bildiğim başka hiç bir saatte olmayan. bu modelde güzel olmuş ama artık herşeyi cep tlf içine takıyorlar. ihtiyaçtan çok artık zevk işi oldu galiba nostaljik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
profosyoneller için birebir :)haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
alıcıları şimdiden gün sayıyor olabilirler haklı olarak,bilgilendirme için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Güzel saat , profesyonel sporcu saati zaten.Bir de Nixon Outsider saatleri çok güzel tasarım ve dayanıklılık itibariyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 9 yıl
güzel saatmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim