Güneş enerjisinin geleceği: TIPA

Tam Boyutta Gör Tüm dünyada alternatif enerjilere yönelimin artması, bu alanda verimlilik ve dayanıklılık odaklı farklı projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. TIPA projesi güneş panellerinden en etkili şekilde yararlanmak için geliştirilmiş.

TIPA projesi nedir?

İngiliz bir girişim olan TIPA, hükümetten aldığı 560 bin sterlinlik fon ile en verimli güneş panelleri geliştirme sloganıyla yola çıkmış. Sadece verimlilik değil düşük maliyetler ile de pazardaki en iyi alternatif olmayı planlıyor.

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TIPA aslında eski bir yöntemi temel alıyor. Güneş panelleri köşegen dom şeklinde yerleştiriliyor ve tam ortasına da bir ayna prizma yerleştiriliyor. Böylece fotonların her halükârda panellerden birisine çarpması sağlanıyor ve geleneksel sistemlere göre 3 kat daha verimli oluyor.

Tek bir TIPA modülü her türlü taşınabilir cihazınızı şarj edebiliyor. İki modül ile dizüstü bilgisayarları şarj edebilirken beşli, yirmili, altmışlı gibi seçenekler karavandan tekneye ve çatıya kadar pek çok farklı alanda en güçlü enerji çıkışını sağlıyor.

Mayıs ayında tekli paket 50 sterlin olarak dağıtıma başlayacak olan TRIP şimdiden toplamda 800 bin sterlin fona ulaştı. Pek çok büyük güneş enerji sistemi tedarikçisi ile kurulum için görüşmelere başlamış durumda.

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