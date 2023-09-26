Güneş enerjisinin geleceği: TIPA

TIPA projesi nedir?
İngiliz bir girişim olan TIPA, hükümetten aldığı 560 bin sterlinlik fon ile en verimli güneş panelleri geliştirme sloganıyla yola çıkmış. Sadece verimlilik değil düşük maliyetler ile de pazardaki en iyi alternatif olmayı planlıyor.
TIPA aslında eski bir yöntemi temel alıyor. Güneş panelleri köşegen dom şeklinde yerleştiriliyor ve tam ortasına da bir ayna prizma yerleştiriliyor. Böylece fotonların her halükârda panellerden birisine çarpması sağlanıyor ve geleneksel sistemlere göre 3 kat daha verimli oluyor.
Tek bir TIPA modülü her türlü taşınabilir cihazınızı şarj edebiliyor. İki modül ile dizüstü bilgisayarları şarj edebilirken beşli, yirmili, altmışlı gibi seçenekler karavandan tekneye ve çatıya kadar pek çok farklı alanda en güçlü enerji çıkışını sağlıyor.
Mayıs ayında tekli paket 50 sterlin olarak dağıtıma başlayacak olan TRIP şimdiden toplamda 800 bin sterlin fona ulaştı. Pek çok büyük güneş enerji sistemi tedarikçisi ile kurulum için görüşmelere başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.