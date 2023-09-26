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    Güneş enerjisinin geleceği: TIPA

    TIPA güneş enerjisi paneli projesi geleneksel yöntemlere göre 3 kata kadar daha fazla güneşten yararlanmanızı ve çeşitli ortamlarda en iyi enerjiyi elde etmenizi sağlıyor.
    TIPA Tam Boyutta Gör
    Tüm dünyada alternatif enerjilere yönelimin artması, bu alanda verimlilik ve dayanıklılık odaklı farklı projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. TIPA projesi güneş panellerinden en etkili şekilde yararlanmak için geliştirilmiş.

    TIPA projesi nedir?

    İngiliz bir girişim olan TIPA, hükümetten aldığı 560 bin sterlinlik fon ile en verimli güneş panelleri geliştirme sloganıyla yola çıkmış. Sadece verimlilik değil düşük maliyetler ile de pazardaki en iyi alternatif olmayı planlıyor.

    TIPA aslında eski bir yöntemi temel alıyor. Güneş panelleri köşegen dom şeklinde yerleştiriliyor ve tam ortasına da bir ayna prizma yerleştiriliyor. Böylece fotonların her halükârda panellerden birisine çarpması sağlanıyor ve geleneksel sistemlere göre 3 kat daha verimli oluyor.

    TIPA ile güneşten en iyi şekilde yararlanın

    Tek bir TIPA modülü her türlü taşınabilir cihazınızı şarj edebiliyor. İki modül ile dizüstü bilgisayarları şarj edebilirken beşli, yirmili, altmışlı gibi seçenekler karavandan tekneye ve çatıya kadar pek çok farklı alanda en güçlü enerji çıkışını sağlıyor.

    Mayıs ayında tekli paket 50 sterlin olarak dağıtıma başlayacak olan TRIP şimdiden toplamda 800 bin sterlin fona ulaştı. Pek çok büyük güneş enerji sistemi tedarikçisi ile kurulum için görüşmelere başlamış durumda.

    TIPA ile güneşten en iyi şekilde yararlanın

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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