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    Titan'da yaşamı araştıracak nükleer drone son aşamaya geçti

    NASA'nın Satürn'ün uydusu Titan'ı keşif görevinde yeni bir aşama geçildi. Eğer herşey planlandığı gibi giderse araba büyüklüğündeki nükleer drone 2028'de hazır olacak.
    Titan'da yaşamı araştıracak nükleer drone son aşamaya geçti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Satürn'ün uydusu Titan'ı keşif görevinde yeni bir aşama geçildi. Eğer herşey planlandığı gibi giderse araba büyüklüğündeki nükleer drone 2028'de hazır olacak.

    Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL), NASA'nın onayını alarak Dragonfly drone'nun tasarım ve geliştirme aşamasında son evreye geçecek.

    Neden Titan'a gidiliyor?

    Jüpiter'in Europa'sı ve Satürn'ün Enceladus'u da dahil olmak üzere güneş sistemimizdeki bazı buzlu uyduların kalın buzlu kabuklarının altında yer altı okyanuslarını barındırdığına inanılıyor. Titan, güneş sistemimizdeki en büyük ikinci uydu ve güneş sisteminde kalın atmosfere sahip tek uydu olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda dünya dışında sıvı nehir ve göllere sahip tek gök cismi olma özelliğini de taşıyor. Titan'ın atmosferi de tıpkı dünya gibi azottan oluşuyor ve az miktarda da metan bulunuyor. Ayrıca dünyadakine benzer şekilde yağmur yağıyor. Ve bu büyüleyici uydunun yüzeyinde organik moleküllerin de olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla keşfetmeye değer bir yer.

    Dragonfly, Titan'a ulaştığında birçok alete sahip olacak. Kameralar, sensörler ve örnekleyici sondalar ile organik bileşikleri arayarak Titan'da yaşam olup olmadığını araştıracak. Aynı zamanda prebiyotik kimyasal yapının ne durumda olduğunu da inceleyecek.

    Titan'da yaşamı araştıracak nükleer drone son aşamaya geçti Tam Boyutta Gör

    Zorlu testlere tabi tutuluyor

    Tabiki bu uzay görevi çok büyük mühendislik zorlukları içeriyor. Herşeyin kusursuz çalıştığından emin olmak için drone birçok teste tabi tutuluyor. Örneğin Kaliforniya çöllerinin Titan'ın yüzeyine benzer kumlu toprağında drone'un yönlendirme, navigasyon ve kontrol sistemleri test ediliyor. Rüzgar tünelinde de uçuş sistem testleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda özel inşa edilen Titan'ın atmosferik koşullarını taklit eden odada Dragonfly, sıcaklık ve basınç testlerine de tabi tutuluyor.

    Başlangıçta, Titan görevinin 2027 yılında yapılması planlanıyordu ancak bütçe sıkıntıları sebebiyle 2028'e sarktı. Herşey yolunda giderse Dragonfly, Titan'dan edindiği bilgilerle bize yeni ufuklar açabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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