TMSC, 22nm ve daha ileri üretim teknolojilerinde IMEC ile iş birliği yapıyor

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Yarıiletken dünyasının önde gelen oyuncularından TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusundaki çalışmalarında bir iş birliğine daha gidiyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Belçika merkezli nanoteknoloji geliştirme firması IMEC ile ortak çalışma içerisine giriliyor. IMEC'in Avrupa'daki tesistemlerinden faydalanacak olan TSMC ve IMEC'in özellikle 22nm üretim ve daha ileti IC üretim teknolojilerine yoğunlaşacakları belirtiliyor.

Başta AMD ve Nvidia olmak üzere pek çok firma adına hacimli üretim yapan TSMC aynı zamanda yeni üretim teknolojilerine geçiş konusunda hem Intel hem de Glbal Foundries ile sıkı bir yarışa girmiş durumda. Firmanın IMEC ile olan iş birliği de bu açıdan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.