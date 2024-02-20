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    Şimdiye kadarki en küçük yıldız keşfedildi: Dünya’dan sadece 7 kat büyük

    Çin liderliğindeki bir araştırma ekibi şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldıza ev sahipliği yapan egzotik bir ikili sistem tespit etti. TMTS J0526B yıldızı Dünya’dan sadece 7 kat büyük.
    TMTS J0526B: Şimdiye kadarki en küçük yıldız keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Çin liderliğinde yürütülen ve Avustralya, Avrupa ve ABD'den araştırmacıların bulunduğu bir çalışmada şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldıza ev sahipliği yapan egzotik bir ikili sistem tespit edildi. Araştırmacılara göre keşfedilen bu minik yıldız, “altcüce” sınıfına ait ve Dünya'nın sadece yedi katı büyüklüğünde. Bununla birlikte Güneş sistemindeki ikinci en büyük gezegen olan Satürn’den ise daha küçük.

    En küçük yıldız keşfedildi: TMTS J0526B

    Araştırmacılar, Tsinghua Üniversitesi-Ma Huateng Araştırma Teleskobu'nu (TMTS) kullanarak Dünya'dan yaklaşık 2.760 ışık yılı uzaklıktaki bu yıldız çiftini keşfetti. Araştırmacılar, TMTS J0526B olarak adlandırılan yıldızın Güneş’in üçte biri büyüklüğünde bir kütleye sahip olduğunu ve 2,226 santigrat derece yüzey sıcaklığıyla helyum yaktığını aktarıyor.

    Bununla birlikte iki sistemdeki büyük yıldız olan TMTS J0526A ise esasında sönük olduğu için doğrudan gözlemlenemedi ancak araştırmacılar, bu yıldızın J0526B’ye olan etkisi nedeniyle orada olduğundan eminler. Araştırmacılar TMTS J0526A’ın küçük yıldızı kütle çekimi nedeniyle deforme ettiğini, onu yumurta gibi bir şekle soktuğunu söylüyor. Bununla birlikte yıldızlar her 20 dakikada bir birbirlerinin yörüngesinde dönüyor. Bu arada TMTS J0526A’nın bir beyaz cüce olduğu düşünülüyor.

    Yapılan açıklamaya göre böylesine küçük ve hafif yıldızların bu kadar yakın bir yörünge periyodunda var olabilecekleri daha önceden de tahmin ediliyordu ancak şimdiye kadar hiç tespit edilememişlerdi. Bu açıdan yapılan yeni çalışma, ilk doğrudan gözlemsel kanıtı sunuyor. Son olarak, TMTS J0526B’den önceki en küçük yıldız ise 2017’de keşfedilen EBLM J0555-57Ab idi. TMTS J0526B'nin aksine, Satürn'den sadece biraz daha büyüktü.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/twinkle-twinkle-scientists-discover-the-smallest-star-ever-observed https://www.nature.com/articles/s41550-023-02188-2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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