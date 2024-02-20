Şimdiye kadarki en küçük yıldız keşfedildi: Dünya’dan sadece 7 kat büyük

Tam Boyutta Gör Çin liderliğinde yürütülen ve Avustralya, Avrupa ve ABD'den araştırmacıların bulunduğu bir çalışmada şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldıza ev sahipliği yapan egzotik bir ikili sistem tespit edildi. Araştırmacılara göre keşfedilen bu minik yıldız, “altcüce” sınıfına ait ve Dünya'nın sadece yedi katı büyüklüğünde. Bununla birlikte Güneş sistemindeki ikinci en büyük gezegen olan Satürn’den ise daha küçük.

En küçük yıldız keşfedildi: TMTS J0526B

Araştırmacılar, Tsinghua Üniversitesi-Ma Huateng Araştırma Teleskobu'nu (TMTS) kullanarak Dünya'dan yaklaşık 2.760 ışık yılı uzaklıktaki bu yıldız çiftini keşfetti. Araştırmacılar, TMTS J0526B olarak adlandırılan yıldızın Güneş’in üçte biri büyüklüğünde bir kütleye sahip olduğunu ve 2,226 santigrat derece yüzey sıcaklığıyla helyum yaktığını aktarıyor.

Bununla birlikte iki sistemdeki büyük yıldız olan TMTS J0526A ise esasında sönük olduğu için doğrudan gözlemlenemedi ancak araştırmacılar, bu yıldızın J0526B’ye olan etkisi nedeniyle orada olduğundan eminler. Araştırmacılar TMTS J0526A’ın küçük yıldızı kütle çekimi nedeniyle deforme ettiğini, onu yumurta gibi bir şekle soktuğunu söylüyor. Bununla birlikte yıldızlar her 20 dakikada bir birbirlerinin yörüngesinde dönüyor. Bu arada TMTS J0526A’nın bir beyaz cüce olduğu düşünülüyor.

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Yapılan açıklamaya göre böylesine küçük ve hafif yıldızların bu kadar yakın bir yörünge periyodunda var olabilecekleri daha önceden de tahmin ediliyordu ancak şimdiye kadar hiç tespit edilememişlerdi. Bu açıdan yapılan yeni çalışma, ilk doğrudan gözlemsel kanıtı sunuyor. Son olarak, TMTS J0526B’den önceki en küçük yıldız ise 2017’de keşfedilen EBLM J0555-57Ab idi. TMTS J0526B'nin aksine, Satürn'den sadece biraz daha büyüktü.

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