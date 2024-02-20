Şimdiye kadarki en küçük yıldız keşfedildi: Dünya’dan sadece 7 kat büyük

En küçük yıldız keşfedildi: TMTS J0526B
Araştırmacılar, Tsinghua Üniversitesi-Ma Huateng Araştırma Teleskobu'nu (TMTS) kullanarak Dünya'dan yaklaşık 2.760 ışık yılı uzaklıktaki bu yıldız çiftini keşfetti. Araştırmacılar, TMTS J0526B olarak adlandırılan yıldızın Güneş’in üçte biri büyüklüğünde bir kütleye sahip olduğunu ve 2,226 santigrat derece yüzey sıcaklığıyla helyum yaktığını aktarıyor.
Bununla birlikte iki sistemdeki büyük yıldız olan TMTS J0526A ise esasında sönük olduğu için doğrudan gözlemlenemedi ancak araştırmacılar, bu yıldızın J0526B’ye olan etkisi nedeniyle orada olduğundan eminler. Araştırmacılar TMTS J0526A’ın küçük yıldızı kütle çekimi nedeniyle deforme ettiğini, onu yumurta gibi bir şekle soktuğunu söylüyor. Bununla birlikte yıldızlar her 20 dakikada bir birbirlerinin yörüngesinde dönüyor. Bu arada TMTS J0526A’nın bir beyaz cüce olduğu düşünülüyor.
Yapılan açıklamaya göre böylesine küçük ve hafif yıldızların bu kadar yakın bir yörünge periyodunda var olabilecekleri daha önceden de tahmin ediliyordu ancak şimdiye kadar hiç tespit edilememişlerdi. Bu açıdan yapılan yeni çalışma, ilk doğrudan gözlemsel kanıtı sunuyor. Son olarak, TMTS J0526B’den önceki en küçük yıldız ise 2017’de keşfedilen EBLM J0555-57Ab idi. TMTS J0526B'nin aksine, Satürn'den sadece biraz daha büyüktü.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/twinkle-twinkle-scientists-discover-the-smallest-star-ever-observed https://www.nature.com/articles/s41550-023-02188-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.