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    Anlık Bildirim

    Japonya, uzay çöplerini gözlemlemek için ilk uyduyu gönderdi

    Astroscale şirketinin gelecekteki uzay çöpü temizleme çalışmalarına bilgi vermesi amacıyla hazırlanan ADRAS-J gözlem uydusu, Pazar günü gerçekleşen fırlatmanın ardından yörüngeye yerleşti.
    Japonya, uzay çöplerini gözlemlemek için ilk uyduyu gönderdi Tam Boyutta Gör
    Astroscale şirketinin gelecekteki uzay çöpü temizleme çalışmalarına bilgi vermesi amacıyla hazırlanan ADRAS-J gözlem uydusu, Pazar günü Yeni Zelanda'dan başarılı bir fırlatmanın ardından yörüngeye yerleşti. Uydu, Rocket Lab'ın Electron roketiyle uzaya gönderildi.

    ADRAS-J" (Astroscale-Japon Aktif Enkaz Temizleme) uydusu, Japonya'nın 2009 yılında fırlattığı "15 No'lu H2A" roket gövdesinin parçasını izleyecek. Misyon, Japonya Uzay Ajansı (JAXA) tarafından Enkazın Ticari Olarak Kaldırılması Gösteri programının birinci aşaması için seçildi.

    Küboid şeklindeki 150 kilogramlık "ADRAS-J" uydusu yaklaşık 80 santimetre genişliğinde ve 1,2 metre yüksekliğinde bulunuyor. Roket parçası yaklaşık 11 metre uzunluğa, 4 metre çapa ve 3 ton ağırlığa sahip. Söz konusu parçanın, Dünya yüzeyinin 600 kilometre üzerinde ve alçak yörüngede yüksek hızda döndüğü aktarıldı.

    Alanında ilk uydu

    ADRAS-J, mevcut büyük enkaz parçasını hedef alan ve konumunu belirlemek için yer bazlı verilere dayanarak güvenli bir şekilde yaklaşarak enkazı karakterize etmeye çalışan ilk uydu olacak. Uydu, önümüzdeki birkaç ay içinde hedefe doğru ilerleyecek ve görüntü almak için yeterince yaklaşmaya çalışarak yok edilip edilemeyeceğini belirlemek için durumunu değerlendirecek.

    Onlarca yıl süren uzay uçuşlarından dolayı Dünya'nın yörüngesindeki uzay çöpleri giderek artan bir endişe konusu. Dünya çapındaki uzay ajansları bu sorunu çözmek için uğraşıyor ve potansiyel çözümler geliştirmek için özel şirketlere başvuruyor. Uzay çöpüyle başa çıkmanın en etkili yollarından biri, yörüngeden çıkarmak veya daha düşük bir irtifaya taşıyarak Dünya atmosferinde yanmasını sağlamak olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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