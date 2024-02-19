Tam Boyutta Gör Astroscale şirketinin gelecekteki uzay çöpü temizleme çalışmalarına bilgi vermesi amacıyla hazırlanan ADRAS-J gözlem uydusu, Pazar günü Yeni Zelanda'dan başarılı bir fırlatmanın ardından yörüngeye yerleşti. Uydu, Rocket Lab'ın Electron roketiyle uzaya gönderildi.

ADRAS-J" (Astroscale-Japon Aktif Enkaz Temizleme) uydusu, Japonya'nın 2009 yılında fırlattığı "15 No'lu H2A" roket gövdesinin parçasını izleyecek. Misyon, Japonya Uzay Ajansı (JAXA) tarafından Enkazın Ticari Olarak Kaldırılması Gösteri programının birinci aşaması için seçildi.

Küboid şeklindeki 150 kilogramlık "ADRAS-J" uydusu yaklaşık 80 santimetre genişliğinde ve 1,2 metre yüksekliğinde bulunuyor. Roket parçası yaklaşık 11 metre uzunluğa, 4 metre çapa ve 3 ton ağırlığa sahip. Söz konusu parçanın, Dünya yüzeyinin 600 kilometre üzerinde ve alçak yörüngede yüksek hızda döndüğü aktarıldı.

NASA, Orion uzay aracının içini gösterdi 1 gün önce eklendi

Alanında ilk uydu

ADRAS-J, mevcut büyük enkaz parçasını hedef alan ve konumunu belirlemek için yer bazlı verilere dayanarak güvenli bir şekilde yaklaşarak enkazı karakterize etmeye çalışan ilk uydu olacak. Uydu, önümüzdeki birkaç ay içinde hedefe doğru ilerleyecek ve görüntü almak için yeterince yaklaşmaya çalışarak yok edilip edilemeyeceğini belirlemek için durumunu değerlendirecek.

Onlarca yıl süren uzay uçuşlarından dolayı Dünya'nın yörüngesindeki uzay çöpleri giderek artan bir endişe konusu. Dünya çapındaki uzay ajansları bu sorunu çözmek için uğraşıyor ve potansiyel çözümler geliştirmek için özel şirketlere başvuruyor. Uzay çöpüyle başa çıkmanın en etkili yollarından biri, yörüngeden çıkarmak veya daha düşük bir irtifaya taşıyarak Dünya atmosferinde yanmasını sağlamak olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Japonya, uzay çöplerini gözlemlemek için ilk uyduyu gönderdi