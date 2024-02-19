Japonya, uzay çöplerini gözlemlemek için ilk uyduyu gönderdi

ADRAS-J" (Astroscale-Japon Aktif Enkaz Temizleme) uydusu, Japonya'nın 2009 yılında fırlattığı "15 No'lu H2A" roket gövdesinin parçasını izleyecek. Misyon, Japonya Uzay Ajansı (JAXA) tarafından Enkazın Ticari Olarak Kaldırılması Gösteri programının birinci aşaması için seçildi.
Küboid şeklindeki 150 kilogramlık "ADRAS-J" uydusu yaklaşık 80 santimetre genişliğinde ve 1,2 metre yüksekliğinde bulunuyor. Roket parçası yaklaşık 11 metre uzunluğa, 4 metre çapa ve 3 ton ağırlığa sahip. Söz konusu parçanın, Dünya yüzeyinin 600 kilometre üzerinde ve alçak yörüngede yüksek hızda döndüğü aktarıldı.
Alanında ilk uydu
ADRAS-J, mevcut büyük enkaz parçasını hedef alan ve konumunu belirlemek için yer bazlı verilere dayanarak güvenli bir şekilde yaklaşarak enkazı karakterize etmeye çalışan ilk uydu olacak. Uydu, önümüzdeki birkaç ay içinde hedefe doğru ilerleyecek ve görüntü almak için yeterince yaklaşmaya çalışarak yok edilip edilemeyeceğini belirlemek için durumunu değerlendirecek.
Onlarca yıl süren uzay uçuşlarından dolayı Dünya'nın yörüngesindeki uzay çöpleri giderek artan bir endişe konusu. Dünya çapındaki uzay ajansları bu sorunu çözmek için uğraşıyor ve potansiyel çözümler geliştirmek için özel şirketlere başvuruyor. Uzay çöpüyle başa çıkmanın en etkili yollarından biri, yörüngeden çıkarmak veya daha düşük bir irtifaya taşıyarak Dünya atmosferinde yanmasını sağlamak olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.