Çinli Li Auto, altı kişilik elektrikli SUV modeli i8'i satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Li Auto, elektrikli araç pazarındaki varlığını genişleterek ilk elektrikli SUV modeli Li i8’i resmen tanıttı. Şirketin Pekin’deki genel merkezinde düzenlenen lansman etkinliğinde tanıtılan Li i8’in başlangıç fiyatı yaklaşık 44.830 dolar olarak belirlendi.

Li Auto, Li i8 modelini Pro, Max ve Ultra olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuyor. Üç sıralı oturma düzenine sahip olan Li i8; 5.085 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe, 1.740 mm yüksekliğe ve 3.050 mm aks mesafesine sahip.

Li i8, 5C hızlı şarj destekli NMC batarya ile geliyor. Giriş seviyesinde 90,1 kWsa kapasiteli batarya ile Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 670 kilometre menzil sunulurken, diğer iki versiyon 97,8 kWsa batarya ile 720 kilometre menzile ulaşabiliyor. Araç, toplam 400 kW güç ve 660 Nm tork üreten iki elektrik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Li Auto, bu lansmanla birlikte şarj istasyonu altyapısını da ciddi ölçüde genişlettiğini duyurdu. Şirket, araç satışa çıktığında 2.500 adet süper şarj istasyonuna ulaşmayı hedeflediklerini açıklanmıştı. Ancak bu sayının şimdiden 3.000’e ulaştığı duyuruldu.

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Tanıtım etkinliğinde Li i8’in teknik özelliklerinden çok, akıllı sürüş yetenekleri ve sanal sesli asistan sistemine odaklanıldı. Araç, şirketin en yeni otonom sürüş mimarisi olan MindVLA (Görsel-Dil-Eylem) ile donatıldı. Bu sistemin, daha gelişmiş sürüş desteği sunacağı ifade ediliyor. Akıllı sürüşe güç veren VLA büyük dil modeli, Li i8 ile birlikte teslim edilecek ve Li Auto’nun AD Max modellerine de entegre edilecek.

Li Auto, elektrikli araç segmentinde büyümeyi hedeflese de Onvo L90 ve bu sonbaharda tanıtılması beklenen Tesla Model Y L gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya. Şirket, yılın ilk altı ayında 203.938 araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre sadece %7,91’lik bir artış anlamına geliyor.

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Çinli Li Auto, yeni elektrikli SUV modeli i8'i satışa sundu

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