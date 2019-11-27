Tohumların tuz oranı yüksek topraklarda dahi gelişmesini sağlayan ipek kılıf geliştirildi

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Dünya’nın artan nüfusuyla birlikte gitgide azalan tarım alanları, toplulukların besin ihtiyacını karşılamakta bazen yetersiz kalabiliyor. Bilim insanları ise ekinlerin verimli topraklar harici yerlerde yetiştirilebilmesi için sürekli araştırma halindeler.

Bu konuda çalışmalar yürüten Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görevli araştırmacılar, tohumların yüksek tuz oranına sahip topraklarda dahi yetişmesini sağlayacak bir yöntem geliştirmeyi başarmışlar. Ekibin ürettiği çözümün merkezinde ipekten yapılma kılıflar bulunuyor. Zira ipek, biyolojik malzemeleri muhafaza etme özelliği ile biliniyor. Ekibe göre nitrojen bir gübre üreten bakteriyle birleştirilen ipek, tohumların büyüyüp gelişmesine olanak sağlıyor.

Projenin geçmişi, söz konusu ekibin de bir üyesi olan Profesör Benedetto Marelli’nin bir çalışmasına dayanıyor. Marelli, bahsi geçen ipek kılıfları tarım ürünü elde etmek için kullanılan tohumların raf ömrünü uzatmak maksadıyla kullanmayı düşünmüş. Bilim insanı, araştırmaları sırasında azot fikse eden (azot fiksasyonu: Atmosferde bol miktarda bulunan moleküler azotun amonyum formlarına indirgenerek yarayışlı duruma geçmesine azot fiksasyonu denir) ve bio tohum olarak da anılan bakterilere rastlamış. Marelli, kendi doğal ortamları haricinde muhafaza edilmesi zor olan söz konusu bakterileri ipek kılıflarla karıştırmaya karar vermiş.

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Yapılan ilk testlerden istenilen verimin alınamaması üzerine, ekibin üyelerinden olan yüksek lisans öğrencisi Augustine Zvinavashe’nin teklifinin denenmesine karar verilmiş. Zvinavashe’nin önerisi, bakteri ile ipek karışımına; suyun az olduğu ortamlarda canlıların hayatta kalmasını sağlayan bir şeker türü olan ve trehaloz adı verilen maddenin karıştırılması olmuş.

Kılıfı üretmek için karışımı suda bekleten araştırmacılar, tohumları da aynı solüsyonun içinde birkaç saniye kadar bekletmiş. MIT ile Muhammed VI Politeknik Üniversitesi’nce Fas’ta işletilen bir merkezde yapılan denemeler sonunda yüzler gülmüş. Ekibin bu hafta içinde PNAS dergisinde yayınlanacak raporuna göre bahsi geçen yöntemle elverişsiz topraklarda tohum yetiştirmek mümkün hale gelecek.

Oldukça ucuz olan ve kolay uygulanabilir olan bu yöntemle geniş ölçekli uygulamalara rahatlıkla girişilebileceği ifade ediliyor. Suda çözünebilme özelliği bulunan ipek kullandıklarını belirten araştırmacılar, karışım içinde bulunan bakterinin toprakla temasın ardından serbest kaldığını ve tuz oranı yüksek topraklarda bile tohumlar için bir besin kaynağı olarak görev yaptığını belirtiyor.

Araştırma ekibinin bir sonraki hedefi ise kuraklıkla mücadele eden bölgelerde kullanmak üzere, topraktaki suyu emen ve tohumları kuraklığa karşı daha dirençli hale getiren kılıflar hazırlamak olacak.

https://newatlas.com/environment/silk-bacteria-coating-seeds-suitable-high-salinity-soil/