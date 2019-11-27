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    Tohumların tuz oranı yüksek topraklarda dahi gelişmesini sağlayan ipek kılıf geliştirildi

    MIT'de görevli araştırmacılar, ipeğin kullanıldığı yöntemde tarıma elverişsiz topraklarda dahi tohumların büyüyüp gelişmesini sağlayan bir kılıf geliştirdi.
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Tohumların tuz oranı yüksek topraklarda dahi gelişmesini sağlayan ipek kılıf geliştirildi
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    Dünya’nın artan nüfusuyla birlikte gitgide azalan tarım alanları, toplulukların besin ihtiyacını karşılamakta bazen yetersiz kalabiliyor. Bilim insanları ise ekinlerin verimli topraklar harici yerlerde yetiştirilebilmesi için sürekli araştırma halindeler.

    Bu konuda çalışmalar yürüten Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görevli araştırmacılar, tohumların yüksek tuz oranına sahip topraklarda dahi yetişmesini sağlayacak bir yöntem geliştirmeyi başarmışlar. Ekibin ürettiği çözümün merkezinde ipekten yapılma kılıflar bulunuyor. Zira ipek, biyolojik malzemeleri muhafaza etme özelliği ile biliniyor. Ekibe göre nitrojen bir gübre üreten bakteriyle birleştirilen ipek, tohumların büyüyüp gelişmesine olanak sağlıyor.

    Projenin geçmişi, söz konusu ekibin de bir üyesi olan Profesör Benedetto Marelli’nin bir çalışmasına dayanıyor. Marelli, bahsi geçen ipek kılıfları tarım ürünü elde etmek için kullanılan tohumların raf ömrünü uzatmak maksadıyla kullanmayı düşünmüş. Bilim insanı, araştırmaları sırasında azot fikse eden (azot fiksasyonu: Atmosferde bol miktarda bulunan moleküler azotun amonyum formlarına indirgenerek yarayışlı duruma geçmesine azot fiksasyonu denir) ve bio tohum olarak da anılan bakterilere rastlamış. Marelli, kendi doğal ortamları haricinde muhafaza edilmesi zor olan söz konusu bakterileri ipek kılıflarla karıştırmaya karar vermiş.

    Ayrıca Bkz. "İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı"

    Yapılan ilk testlerden istenilen verimin alınamaması üzerine, ekibin üyelerinden olan yüksek lisans öğrencisi Augustine Zvinavashe’nin teklifinin denenmesine karar verilmiş. Zvinavashe’nin önerisi, bakteri ile ipek karışımına; suyun az olduğu ortamlarda canlıların hayatta kalmasını sağlayan bir şeker türü olan ve trehaloz adı verilen maddenin karıştırılması olmuş.

    Tohumların tuz oranı yüksek topraklarda dahi gelişmesini sağlayan ipek kılıf geliştirildi

    Kılıfı üretmek için karışımı suda bekleten araştırmacılar, tohumları da aynı solüsyonun içinde birkaç saniye kadar bekletmiş. MIT ile Muhammed VI Politeknik Üniversitesi’nce Fas’ta işletilen bir merkezde yapılan denemeler sonunda yüzler gülmüş. Ekibin bu hafta içinde PNAS dergisinde yayınlanacak raporuna göre bahsi geçen yöntemle elverişsiz topraklarda tohum yetiştirmek mümkün hale gelecek.

    Oldukça ucuz olan ve kolay uygulanabilir olan bu yöntemle geniş ölçekli uygulamalara rahatlıkla girişilebileceği ifade ediliyor. Suda çözünebilme özelliği bulunan ipek kullandıklarını belirten araştırmacılar, karışım içinde bulunan bakterinin toprakla temasın ardından serbest kaldığını ve tuz oranı yüksek topraklarda bile tohumlar için bir besin kaynağı olarak görev yaptığını belirtiyor.

    Araştırma ekibinin bir sonraki hedefi ise kuraklıkla mücadele eden bölgelerde kullanmak üzere, topraktaki suyu emen ve tohumları kuraklığa karşı daha dirençli hale getiren kılıflar hazırlamak olacak.



    https://newatlas.com/environment/silk-bacteria-coating-seeds-suitable-high-salinity-soil/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 3 sa.
    her yerde, her zaman, her sebze-meyvenin yetişmesi fikride bir çeşit genetiğiyle oynama gibi geliyor bana. Bu sebeple yerinde, zamanında, kimyasal ilaç olmadan, arıyla böcekle çoğalan , ineğin dışkısıyla gübrelenmiş sebze-meyvenin tadı hep ayrı kalacaktır.
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    agent1453 1 sa. khytr89
    Eski tarla domatesi,köy yumurtasını mumla arıyoruz,yiyeceklerin kokusu ve tadı çok düşük.
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    babgozd 52 dk. khytr89
    O dediğiniz meyveler 50 yıl öncesinde kaldı malesef. Artık laboratuvarda üretilmiş tohumların 1 yıl soğuk hava depolarında bekletilmiş meyvelerini yiyoruz.
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