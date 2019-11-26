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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı

    Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte, süt kalitesini artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldığı belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı

    Rusya'daki çiftçilerin aklına ilginç bir fikir geldi. Çiftçiler ineklerinin süt miktarını artırmak amacıyla ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takmayı denedi. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldıktan bir süre sonra hem süt miktarında hem de kalitesinde artış yaşandı.

    Yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissettiren sanal gerçeklik gözlüğü ile ineklerin duygusal durumlarının iyileştiği gözlendi.

    Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte, süt kalitesini ve miktarını artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldığı belirtildi.

    Sanal gerçeklik gözlüğü ineklerin duygu durumunu iyileştirdi

    İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı
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    Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede gözlüklere, yaz günü bir çimenliğin simülasyonu olan görüntü yansıtılarak, ineklerin duygusal durumlarının iyileştirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Google; evsiz insanların yüzlerini toplamayı bıraktığını duyurdu"

    Yapılan testler sonucunda, sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkilerin sürüye de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.



    https://www.dha.com.tr/dunya/ineklere-sanal-gerceklik-gozlugu-takti-sonuc-inanilmaz/haber-1738943 Yorum Yaz
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    uysaloguz 2 sa. en beğenilen
    Bu gözlüklerden bize de lazım, belki toplum olarak psikolojimiz biraz olsun düzelir :)
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Akbaba89 36 dk.
    Kulaklık ta taksınlar bluetooth kır böcekleri sesi arı sesleri versinler
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 1 sa.
    inekler için matrix yakındır
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    the_hornet 1 sa.
    İneğe sanal gözlük takmışlar yine de “möö” demiş
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    der_Kaiser 1 sa.
    3-4 cümlelik yazı 4 paragraf yazılmış.

    Laf kalabalığından başka bişe yapmıyorsunuz son zamanlarda
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    Relax Relax 1 sa.
    Hayvanlara sanal gerçeklik gözlüğü takacağımıza, hayvanların yaşam koşullarını düzgün hale getirsek daha güzel olmaz mı?
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    FatihAsl 2 sa.
    Matrix
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    uysaloguz 2 sa. en beğenilen
    Bu gözlüklerden bize de lazım, belki toplum olarak psikolojimiz biraz olsun düzelir :)
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    1ses1 2 sa.
    Hayvanları ne hale getirdiler.
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