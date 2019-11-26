İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı

Rusya'daki çiftçilerin aklına ilginç bir fikir geldi. Çiftçiler ineklerinin süt miktarını artırmak amacıyla ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takmayı denedi. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldıktan bir süre sonra hem süt miktarında hem de kalitesinde artış yaşandı.

Yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissettiren sanal gerçeklik gözlüğü ile ineklerin duygusal durumlarının iyileştiği gözlendi.

Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte, süt kalitesini ve miktarını artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldığı belirtildi.

Sanal gerçeklik gözlüğü ineklerin duygu durumunu iyileştirdi

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Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede gözlüklere, yaz günü bir çimenliğin simülasyonu olan görüntü yansıtılarak, ineklerin duygusal durumlarının iyileştirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

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Yapılan testler sonucunda, sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkilerin sürüye de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

https://www.dha.com.tr/dunya/ineklere-sanal-gerceklik-gozlugu-takti-sonuc-inanilmaz/haber-1738943