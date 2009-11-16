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TOP500 listesi güncellendi: Dünyanın en güçlü bilgisayarı AMD tabanlı Jaguar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,1b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TOP500 listesi güncellendi: Dünyanın en güçlü bilgisayarı AMD tabanlı Jaguar
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Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının sıralandığı TOP500 listesinin kesinleşmiş 34. sürümü açıklandı. Hazırlanan son listeye göre dünyanın en güçlü bilgisayarı, AMD teknolojisini temel alan Jaguar kod adlı Cray XT5-HE oldu. Cray firması tarafından hazırlanan süperbilgisayar, AMD'nin 2.6GHz'de çalışan, her biri 10.4 GigaFLOP gücündeki 6 çekirdekli Opteron işlemcilerinden güç alıyor.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda kullanılan 1.75 PetaFLOP gücündeki Cray XT5-HE, IT sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olarak gösterilen dünyanın en güçlü süperbilgisayarı unvanını hem üretici firma Cray hem de işlemci sağlayıcısı AMD'ye getirmiş oldu. Enerji araştırmaları için hazırlanan Jaguar'ı takip eden bilgisayarlar ise IBM tarafından geliştirilen, 1.04 PetaFLOP gücündeki Roadrunner ve yine bir Cray çözümü olan 825.5 TeraFLOP gücündeki Kraken. Öte taraftan listenin 5. sırasında yer alan Çin yapımı Tianhe-1 de Intel Xeon ve ATi Radeon HD 4870 X2 temelli melez yapısı ile dikkat çekiyor.

TOP 500 listesinin Kasım 2009 versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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KANUNI61 10 yıl
yanlış bilmiyorsam sunucu işlemcilerin de opteron lar intelin xeon larından cokdaha iyi olduklarını biliyordum ayrıca istanbul x6 olmaları ayrıbir konu amd ye tşk ler
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resler 10 yıl
resime bak demeyin link çalışmıyor.
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XivA 10 yıl
6 çekirdek bildiğimiz istanbul dimi :)
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e.rar 10 yıl
bu sıralama işlem gücü bakımından yapılıyor değilmi performans sıralamasını çok merak ediyorum ne olur?
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Towarscke 10 yıl
Boyle haberleri alinca, aklima "Eagle Eye" ve "Irobot" geliyor...
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aykutx 10 yıl
Opteronlar kapmış ilk 3 sırayı.
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Confusion 10 yıl
Jaguar
The upgrade involved replacing all 5,212 processors with Cray's latest dual-core processors, doubling the memory and adding additional interconnect cables to double the bisection bandwidth. The Jaguar now features more than 10,400 processing cores and 21 terabytes of memory. The upgraded Cray XT3 has passed ORNL's acceptance tests.


burada 5212 adet işlemci var diyor
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