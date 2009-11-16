TOP500 listesi güncellendi: Dünyanın en güçlü bilgisayarı AMD tabanlı Jaguar

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Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının sıralandığı TOP500 listesinin kesinleşmiş 34. sürümü açıklandı. Hazırlanan son listeye göre dünyanın en güçlü bilgisayarı, AMD teknolojisini temel alan Jaguar kod adlı Cray XT5-HE oldu. Cray firması tarafından hazırlanan süperbilgisayar, AMD'nin 2.6GHz'de çalışan, her biri 10.4 GigaFLOP gücündeki 6 çekirdekli Opteron işlemcilerinden güç alıyor.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda kullanılan 1.75 PetaFLOP gücündeki Cray XT5-HE, IT sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olarak gösterilen dünyanın en güçlü süperbilgisayarı unvanını hem üretici firma Cray hem de işlemci sağlayıcısı AMD'ye getirmiş oldu. Enerji araştırmaları için hazırlanan Jaguar'ı takip eden bilgisayarlar ise IBM tarafından geliştirilen, 1.04 PetaFLOP gücündeki Roadrunner ve yine bir Cray çözümü olan 825.5 TeraFLOP gücündeki Kraken. Öte taraftan listenin 5. sırasında yer alan Çin yapımı Tianhe-1 de Intel Xeon ve ATi Radeon HD 4870 X2 temelli melez yapısı ile dikkat çekiyor.

TOP 500 listesinin Kasım 2009 versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.