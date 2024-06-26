AMD, yapay zeka için 1,2 milyon GPU’lu süper bilgisayar talebi aldı

AMD’ye 1,2 milyon GPU talebi geldi
Üretken yapay zeka ile birlikte süper bilgisayarlar yerlerini “yapay zeka süper bilgisayarlarına” bırakıyor. Bu algoritmaların hızla büyümesi gerekli olan bilgi işlem gücünü de daha önce hiç olmadığı kadar hızla artırıyor. AMD’de başkan yardımcısı olan Forrest Norrod, yapmış olduğu açıklamalarda firmanın 1,2 milyon veya daha fazla GPU’yu içeren bir yapay zeka eğitim kümesi talebi aldığını doğruladı.
Norrod, bu talebin tek bir makine için olduğunun da altını çizdi ancak bu talebin hangi firmadan veya kurumdan geldiğini açıklamadı. Norrod, düşünülen ve bahsedilen sayıların akıllara durgunluk verdiğini, bunların hepsi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini ancak eğitim kümeleri için on milyarlarca dolar hatta yüz milyar dolar harcamayı planlayanların olduğunu söyledi.
Rakamlar giderek saçmalaşıyor
Böylesi bir sistemi kurmak bir yana işletmek bile başlı başına bir sorun olurdu. Örneğin halihazırda Top 500 listesinin zirvesinde AMD’nin Frontier süper bilgisayarı bulunuyor. Bu sistemde 37.888 GPU ve 9,472 CPU bulunuyor. Sistemin güç tüketimi ise 22,786 kW. Bunu 1,2 milyon GPU’ya ölçeklendiğini düşünürsek herhalde bir nükleer santrale ihtiyaç duyulacaktır.
Elbette yapay zekanın ilerleyişini düşündüğümüzde 1,2 milyon GPU’lu bir sisteme imkansız diyemiyoruz. Meta gibi dev şirketler Nvidia ve AMD gibi şirketlerden binler veya on binler değil yüzbinlerce GPU alıyor. Bir noktada -eğer yapay zekadaki talep büyümeye devam ederse- milyon GPU’lu sistemleri görmemiz olasılık dışı olmaktan çıkacak.Kaynakça https://www.nextplatform.com/2024/06/24/the-appetite-for-datacenter-compute-capacity-is-ravenous/ https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amd-talks-12-million-gpu-ai-supercomputer-to-compete-with-nvidia-30x-more-gpus-than-worlds-fastest-supercomputer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.