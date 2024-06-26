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    AMD, yapay zeka için 1,2 milyon GPU’lu süper bilgisayar talebi aldı

    AMD’nin yapay zeka için hamleleri hızlanıyor. Üst düzey AMD yetkilisi kısa süre önce firmanın 1,2 milyon GPU’lu bir yapay zeka süper bilgisayarı için görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı.
    AMD, 1,2 milyon GPU’lu yapay zeka süper bilgisayarı hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    AMD'de Veri Merkezi Çözümleri İş Grubu'nun başkan yardımcısı ve genel müdürü olan Forrest Norrod, vermiş olduğu bir röportajda firmanın yol haritası ve durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Bunlardan birisi de AMD’nin yapay zeka süper bilgisayarlar alanında devasa bir teklif almış olması.

    AMD’ye 1,2 milyon GPU talebi geldi

    Üretken yapay zeka ile birlikte süper bilgisayarlar yerlerini “yapay zeka süper bilgisayarlarına” bırakıyor. Bu algoritmaların hızla büyümesi gerekli olan bilgi işlem gücünü de daha önce hiç olmadığı kadar hızla artırıyor. AMD’de başkan yardımcısı olan Forrest Norrod, yapmış olduğu açıklamalarda firmanın 1,2 milyon veya daha fazla GPU’yu içeren bir yapay zeka eğitim kümesi talebi aldığını doğruladı.

    Norrod, bu talebin tek bir makine için olduğunun da altını çizdi ancak bu talebin hangi firmadan veya kurumdan geldiğini açıklamadı. Norrod, düşünülen ve bahsedilen sayıların akıllara durgunluk verdiğini, bunların hepsi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini ancak eğitim kümeleri için on milyarlarca dolar hatta yüz milyar dolar harcamayı planlayanların olduğunu söyledi.

    Rakamlar giderek saçmalaşıyor

    AMD, 1,2 milyon GPU’lu yapay zeka süper bilgisayarı hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan AMD’nin 1,2 milyon GPU’lu tek bir eğitim kümesi kurup kuramayacağı bu noktada belirsiz. Genelde yapay zeka için çalışan bu kümeler birkaç bin adet GPU’yu barındırıyor ve bunlardan onlarcası birbirine bağlanıyor. Dolayısıyla Norrod’un bahsettiği talep en azından şimdiki gerçeklikle çok bağdaşmıyor. Sadece bu alanda inanılmaz bir talep ve açlığın olduğunu gösteriyor.

    Böylesi bir sistemi kurmak bir yana işletmek bile başlı başına bir sorun olurdu. Örneğin halihazırda Top 500 listesinin zirvesinde AMD’nin Frontier süper bilgisayarı bulunuyor. Bu sistemde 37.888 GPU ve 9,472 CPU bulunuyor. Sistemin güç tüketimi ise 22,786 kW. Bunu 1,2 milyon GPU’ya ölçeklendiğini düşünürsek herhalde bir nükleer santrale ihtiyaç duyulacaktır.

    Elbette yapay zekanın ilerleyişini düşündüğümüzde 1,2 milyon GPU’lu bir sisteme imkansız diyemiyoruz. Meta gibi dev şirketler Nvidia ve AMD gibi şirketlerden binler veya on binler değil yüzbinlerce GPU alıyor. Bir noktada -eğer yapay zekadaki talep büyümeye devam ederse- milyon GPU’lu sistemleri görmemiz olasılık dışı olmaktan çıkacak.

    Kaynakça https://www.nextplatform.com/2024/06/24/the-appetite-for-datacenter-compute-capacity-is-ravenous/ https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amd-talks-12-million-gpu-ai-supercomputer-to-compete-with-nvidia-30x-more-gpus-than-worlds-fastest-supercomputer
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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