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Topower 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Topower 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor
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Tayvan merkezli komponent üreticisi Topower, 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın modüler kablo tasarımına sahip olan yeni güç kaynağı özellikle çoklu ekran kartı kurulumuna sahip yüksek performans sistemlerini hedef alıyor ve Nvidia SLI sertifikasını da beraberinde getiriyor.

REMI kablo kaplaması ile özellikle diğer donanımlar için EMI ara birimine yönelik koruma sağlayan güç kaynağının %80'nin üzerinde verimlilik sağlayabilidği belirtiliyor. Her biri 20A kapasiteli 6 adet 12V rail hattına sahip olan 1200 Watt'lık güç kaynağının soğutulmasından ise 120mm'lik termal kontrollü özel fan sorumlu.

Daha yüksek stabilite için anahtar yardımıyla rail tasarımının tek kanal olarak kullanılabileceği belirtilen Topower'ın 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı yaklaşık 200$'lık etiket fiyatına sahip.


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alito 10 yıl
fiyatı çok şeker, performans testi bekliyoruz o da temiz çıkarsa tadından yenmez bu.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
kaliteli bişeye benziyor.

fiyatıda 200 olursa tr de hemen bitane kaparım
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MrPerFormance 10 yıl
Tek rail olarakta kullanılabilmesi çok iyi olmuş.
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F.@.T.İ.H 10 yıl
fiyatı guzel turkiye ye gore ama bu fiyata satmazlar burda bizim kazıkcı italatcılar...
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alcon11 10 yıl
çok pahalı. 100 dolar seviyesinde 600wlık 80plus sertifikasına sahip güç kynakları var iken. 200 dolar çok çok fazla bence ederi 150 dolar.aslında 50 dolara bile imal edilebilecek birşey bu..
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artenis 10 yıl

alcon11

çok pahalı. 100 dolar seviyesinde 600wlık 80plus sertifikasına sahip güç kynakları var iken. 200 dolar çok çok fazla bence ederi 150 dolar.aslında 50 dolara bile imal edilebilecek birşey bu..



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@nano@ 10 yıl
evet inceleme bekliyorz
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KanKoKan 10 yıl
@nano@

evet inceleme bekliyorz


Malesef butip çihazların dayanıklılığını anlık yapılan testler değil zaman gösteriyor.

Benim Tagan marka 700 w. lık psu 8 ay düzgün çalıştıktan sonra kapasitörleri şişti, aldığım yere götürdüğümde o seride sorun olduğunu söylediler hemen BZ serisinden yeni bir tane verdiler, sağolsun tagan zorluk çıkarmadı, fakat arıza çıkınca soğuduğum için BZ yi satıp XILENCE marka 850 w. aldım, 1.5 yıldır kullanıyorum.
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artenis 10 yıl
ilginc, DH incelemesi dilegiyle yakinda not alinsin lutfen :)
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XenonMan58 10 yıl
evet paraçalara güç yetmiyor piyasadaki voltajlılara göre çok iyi fiyat...
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kerem 10 yıl

XenonMan58

evet paraçalara güç yetmiyor piyasadaki voltajlılara göre çok iyi fiyat...


1.2 kw güce kolay kolay ihtiyaç duyulmaz
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husNUKE 10 yıl
1200watt ve 200$ ilginç, fiyatı kalitesiz imajı oluşturdu bende
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Confusion 10 yıl
200USD
REMI kablo kaplaması ile özellikle diğer donanımlar için EMI ara birimine yönelik koruma sağlayan güç kaynağının %80'nin üzerinde verimlilik sağlayabilidği belirtiliyor. Her biri 20A kapasiteli 6 adet 12V rail hattına sahip olan 1200 Watt'lık güç kaynağının soğutulmasından ise 120mm'lik termal kontrollü özel fan sorumlu.

bu özelliklere sahip bir psu için çok iyi fiyat
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