Topower 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

Tayvan merkezli komponent üreticisi Topower, 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın modüler kablo tasarımına sahip olan yeni güç kaynağı özellikle çoklu ekran kartı kurulumuna sahip yüksek performans sistemlerini hedef alıyor ve Nvidia SLI sertifikasını da beraberinde getiriyor.
REMI kablo kaplaması ile özellikle diğer donanımlar için EMI ara birimine yönelik koruma sağlayan güç kaynağının %80'nin üzerinde verimlilik sağlayabilidği belirtiliyor. Her biri 20A kapasiteli 6 adet 12V rail hattına sahip olan 1200 Watt'lık güç kaynağının soğutulmasından ise 120mm'lik termal kontrollü özel fan sorumlu.
Daha yüksek stabilite için anahtar yardımıyla rail tasarımının tek kanal olarak kullanılabileceği belirtilen Topower'ın 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı yaklaşık 200$'lık etiket fiyatına sahip.
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fiyatıda 200 olursa tr de hemen bitane kaparım
Malesef butip çihazların dayanıklılığını anlık yapılan testler değil zaman gösteriyor.
Benim Tagan marka 700 w. lık psu 8 ay düzgün çalıştıktan sonra kapasitörleri şişti, aldığım yere götürdüğümde o seride sorun olduğunu söylediler hemen BZ serisinden yeni bir tane verdiler, sağolsun tagan zorluk çıkarmadı, fakat arıza çıkınca soğuduğum için BZ yi satıp XILENCE marka 850 w. aldım, 1.5 yıldır kullanıyorum.
1.2 kw güce kolay kolay ihtiyaç duyulmaz
bu özelliklere sahip bir psu için çok iyi fiyat