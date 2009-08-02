Topower 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

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Tayvan merkezli komponent üreticisi Topower, 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın modüler kablo tasarımına sahip olan yeni güç kaynağı özellikle çoklu ekran kartı kurulumuna sahip yüksek performans sistemlerini hedef alıyor ve Nvidia SLI sertifikasını da beraberinde getiriyor.

REMI kablo kaplaması ile özellikle diğer donanımlar için EMI ara birimine yönelik koruma sağlayan güç kaynağının %80'nin üzerinde verimlilik sağlayabilidği belirtiliyor. Her biri 20A kapasiteli 6 adet 12V rail hattına sahip olan 1200 Watt'lık güç kaynağının soğutulmasından ise 120mm'lik termal kontrollü özel fan sorumlu.

Daha yüksek stabilite için anahtar yardımıyla rail tasarımının tek kanal olarak kullanılabileceği belirtilen Topower'ın 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı yaklaşık 200$'lık etiket fiyatına sahip.