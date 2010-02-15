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Toshiba 4.1'' dokunmatik ekranlı ve 1 GHz işlemcili telefonlarını tanıttı; TG02 ve K01

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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7
Diğer
knight
Haber Editörü
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1 GHz saat hızındaki Qualcomm Snapdragon işlemcisi ve 4.1 inç (~10.4 cm) boyutundaki devasa dokunmatik ekranıyla zamanında pek çok kişinin üzerinde heyecan uyandıran TG01'i geliştirdikten sonra derin bir sessizliğe gömülen Toshiba, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde TG02 ve K01 modellerini bizlere göstererek uzun süreli sessizliğini bozdu.

 


(Toshiba TG02)

Toshiba firmasının internete gizlice sızdırılan yol haritası kapsamındaki TG02, TG01 ile teknik açıdan büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Elbette şu özellikler dışında: Windows Mobile 6.5 işletim sistemi, 126 mm uzunluk + 66 mm genişlik, arayüz değişiklikleri ve kapasitif ekran. Bilindiği üzere Apple iPhone ile yaygınlaşan kapasitif ekranlar herhangi bir nesneye gerek duyulmaksızın parmaklarınızla telefonu rahatça kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca telefonun ebatlarına bakınca ufak bir diyetten geçtiğini anlıyoruz.

TG01'i yakından inceleme fırsatı bulanlar için TG02'in özellikleri yabancı gelmeyecektir: Quadband GSM, HSDPA, 1 GHz Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM, 4.1 inç 800x480 piksel 65.536 renk dokunmatik ekran, microSD kart girişi, 3.2 megapiksel CMOS kamera, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, Bluetooth, microUSB girişi ve 1000 mAh batarya...


(Toshiba K01)

Tanıtılan akıllı telefonlardan ikincisi Toshiba K01 ise TG02'nin QWERTY klavyeli versiyonu olarak düşünülebilir. Yalnız K01 ile TG02 arasındaki göze çarpan tek farkın QWERTY klavyeden ibaret olmadığını söyleyelim. K01, Toshiba'nın OLED ekranlı ilk modeli olarak nitelendiriliyor. OLED ekranlar, geleneksel TFT teknolojisine göre daha düşük güç tüketiminin yanısıra daha yüksek kontrast oranı sunuyor.

Toshiba TG01 ile K01'in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat seviyeleri kesinlik kazanmadı.


http://www.slashgear.com/toshiba-tg02-and-qwerty-k01-pack-1ghz-snapdragon-1573934/ Yorum Yaz
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Batuist 9 yıl
böyle koca ekranlı bir telefonda fazla oynak parça olmicak.. n95 gibi sonra yalama olur bunlarda.. telefon elinizde takur tukur hem sonra daha da kalın oluyorlar.. HTC HD2 gibi olmalı.. kocaman geniş bir ekran ve sadece dokunmatik arabirimi ile sağlam bir duruşu olmalı telefonun..
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sotoxs 9 yıl
klavyeli tel leri sevemedim gitti. ortadan ikiye ayrılcakmış gibi duruyor. klavye rengi tel le hoş görünmüyor. yuvarlak hatlar nedense teli daha kaba gibi gösteriyor sanki.
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Tora 9 yıl
65K renk paleti nedir ya :D
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nec85 9 yıl
klavyesi olan telefonlarda ilk baktığım şey telefonun kalınlığıdır K01 başarılı bu konuda sanırım 12.9 mm çok iyi bir rakam htc'de yapsa şöyle bi alet
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baysan240 9 yıl
oha ! ekranı anladık o kameralardan hala kaldımı hadi onuda geçtik o klavyenin tuşlarını hangi geri zekalı öyle dizmiş hiçmi klavye görmemişler.
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