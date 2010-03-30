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Toshiba, Canvio serisi taşınabilir sabit disklerini duyurdu

Dünya'nı elektronik devlerinden Toshiba, Canvio adını verdiği seri altında taşınabilir sabit disklerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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1
Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen teknoloji firmalarından Toshiba, Canvio serisi ile taşınabilir sabit disk pazarına yeni ürünlerini sunmaya hazırlanıyor.

Toshiba Canvio serisi taşınabilir sabit diskler küçük tasarımları ve yüksek depolama kapasiteleri ile dikkat çekiyor zira Canvio serisi taşınabilir disklerin kapasitesi 500 GB, 640 GB, 750 GB ve 1 TB olarak belirlenmiş. Tak-Çalıştır sistemiyle hazırlanan sabit diskler için fazladan güç kaynağı gereksinimi bulunmuyor. Mavi, yeşil, kırmızı, siyah ve gümüş renklerde piyasaya sunulacak olan sabit disklerde hızlı ve güvenli yedekleme için NTI Backup Now EZ yüklenmiş olarak sunuluyor.

Toshiba'nın Canvio serisi yüksek kapasiteli taşınabilir sabit disklerinin önümüzdek günler içerisinde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatlar şu şekilde belirlendi:

• 500GB Canvio 119.99 $
• 640GB Canvio 139.99 $
• 750GB Canvio Plus 159.99 $
• 1TB Canvio Plus 199.99 $

 

 


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