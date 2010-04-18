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Toshiba, otomobil uygulamaları için iki yeni sabit disk hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve Nvidia gibi firmalar Atom ve Tegra platformlarını araç içi bilgi-eğlence sistemlerine entegre etmeye çalışıyorlar. Firmaların bu hareketliliğinden yola çıkan Toshiba da araç içi sistem uygulamaları için hazırladığı yeni disklerini duyurdu.

Toshiba'nın 100GB kapasiteli MK1060GSC ve 200GB kapasiteli MK2060GSC diskleri, tek plakalı bir yapıya sahip. 2.5-inç boyutunda olan depolama sürücüleri 4200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyorlar.

Ortalama erişim süreleri 12ms olarak açıklanan disklerin gürültü oranı ise 23 dB olarak açıklandı. -30 ile 85 derece sıcaklıklarında çalışabilen depolama sürücülerinin bir önceki jenerasyona kıyasla %78'e varan daha iyi iç transfer hızlarına sahip oldukları açıklandı.

Çoklu ortam ve navigasyon sistemler için ideal olduğu belirtilen yeni sürücülerin Ağustos ayında hacimli üretime girmesi beklenirken, otomobil üreticilerine maliyetleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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gun 9 yıl
Otomobil için SSD kullanımı yeterli olacaktır ki çok yüksek hızlılarından değilde netbookların ilk modellerinde kullanılan aşırı yavaşlar bile yeterli gelecektir.
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sertacaygun 9 yıl
Mac için, yok şu için, yok bu için birşeyler üretilmesinden sıkıldım. Halihazırda olan şeyi biraz darbeye karşı korumasını arttırıyorlar, geliştiriyorlar, otomobil için oluyor.
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