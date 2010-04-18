Toshiba, otomobil uygulamaları için iki yeni sabit disk hazırladı

Intel ve Nvidia gibi firmalar Atom ve Tegra platformlarını araç içi bilgi-eğlence sistemlerine entegre etmeye çalışıyorlar. Firmaların bu hareketliliğinden yola çıkan Toshiba da araç içi sistem uygulamaları için hazırladığı yeni disklerini duyurdu.

Toshiba'nın 100GB kapasiteli MK1060GSC ve 200GB kapasiteli MK2060GSC diskleri, tek plakalı bir yapıya sahip. 2.5-inç boyutunda olan depolama sürücüleri 4200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyorlar.

Ortalama erişim süreleri 12ms olarak açıklanan disklerin gürültü oranı ise 23 dB olarak açıklandı. -30 ile 85 derece sıcaklıklarında çalışabilen depolama sürücülerinin bir önceki jenerasyona kıyasla %78'e varan daha iyi iç transfer hızlarına sahip oldukları açıklandı.

Çoklu ortam ve navigasyon sistemler için ideal olduğu belirtilen yeni sürücülerin Ağustos ayında hacimli üretime girmesi beklenirken, otomobil üreticilerine maliyetleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.