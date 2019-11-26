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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi

    Japon teknoloji devi Toshiba, tek bir kan damlasını analiz ederek 13 farklı kanser türünü yüzde 99 doğruluk oranıyla teşhis edebilen bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi
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    Toshiba, tek bir damla kanı analiz ederek 13 kanser türünü yüzde 99 doğruluk oranıyla teşhis edebilen bir cihaz geliştirdiğini açıkladı. Ulusal Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Tıp Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bu teknoloji ve tanı yönteminin birkaç yıl içinde ticarileştirilerek hayata geçirilmesi planlanıyor. Gelecek yıl bu konuda kapsamlı denemeler yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı"

    Geliştirilen yeni yöntem kanser hücreleri tarafından kana salınan mikroRNA moleküllerinin türlerini ve konsantrasyonlarını inceleyerek sonuca varıyor. Diğer yöntemlerle kıyasla çok büyük avantajları var. Daha yüksek doğruluk oranı sağladığı gibi daha hızlı ve ucuz bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi
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    Tanı cihazının maliyeti 180 dolar

    Bu teknoloji mide, yemek borusu, akciğer, karaciğer, safra kanalı, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve meme kanserlerinin yanı sıra sarkom ve glioma gibi kanser türlerini saptamak için kullanılabilecek. Toshiba'nın geliştirdiği tanı cihazı iki saatten kısa bir sürede teşhis koyabilirken, toplam maliyeti 180 doları geçmiyor. Ayrıca kolayca taşınabilecek kadar küçük.



    https://the-japan-news.com/news/article/0006184980?fp=31796e58a64d887d7efaa1fd7214f589 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 24 dk.
    bizim hastaneler uyusun... hastalar zıbarsın... hadi muadilini klonunu yapın bakayım füze yapmış mış... ihaymış.. Tüm hastane sistemin para almayı kolaylaştıracak yönde tedavi anlamında ise hiç bir şey yok... Tamamen tedavi diagnoz algoritmalarımız yok ve dandik... hep kopya kopyada editli böyle insan tedavi edemezsin cebi doldurup yandaşları doyurursun ancak. Sisteminiz yerin dibine batsın.
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    Feyzuli 19 dk.
    Çevrenizde kansere neden olacak faktör çoksa her eve bir tane lazım bu icattan. Mesela forumda her fırsatta memleketini eleştiren yerli yersiz saçmalamaktan kaçınmayan kanser faktörleri gibi.
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