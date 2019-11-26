Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi

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Toshiba, tek bir damla kanı analiz ederek 13 kanser türünü yüzde 99 doğruluk oranıyla teşhis edebilen bir cihaz geliştirdiğini açıkladı. Ulusal Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Tıp Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bu teknoloji ve tanı yönteminin birkaç yıl içinde ticarileştirilerek hayata geçirilmesi planlanıyor. Gelecek yıl bu konuda kapsamlı denemeler yapılacak.

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Geliştirilen yeni yöntem kanser hücreleri tarafından kana salınan mikroRNA moleküllerinin türlerini ve konsantrasyonlarını inceleyerek sonuca varıyor. Diğer yöntemlerle kıyasla çok büyük avantajları var. Daha yüksek doğruluk oranı sağladığı gibi daha hızlı ve ucuz bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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Tanı cihazının maliyeti 180 dolar

Bu teknoloji mide, yemek borusu, akciğer, karaciğer, safra kanalı, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve meme kanserlerinin yanı sıra sarkom ve glioma gibi kanser türlerini saptamak için kullanılabilecek. Toshiba'nın geliştirdiği tanı cihazı iki saatten kısa bir sürede teşhis koyabilirken, toplam maliyeti 180 doları geçmiyor. Ayrıca kolayca taşınabilecek kadar küçük.

https://the-japan-news.com/news/article/0006184980?fp=31796e58a64d887d7efaa1fd7214f589