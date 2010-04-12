Toshiba'dan 14 inç'lik dizüstü bilgisayar: Satellite Pro L510

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, Satellite Pro serisinin son üyesi L510'u satışa sundu. Profesyonel kullanım için üretilen Satellite Pro L510'da 14 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekran kullanılıyor. Toshiba, Satellite Pro L510 dizüstü bilgisayarında işlemci tercihini 2.1 Ghz işlem hızına sahip Intel Core 2 Duo T6570 işlemciden yana yaparken, sistem belleğini de 3 GB DDR3 olarak belirledi. 250 GB depolama alanına sahip olan L510'da Intel GMA 4500MHD entegre grafik işlemcisi kullanılıyor.

DVD yazıcı, dahili kamera, WiFi, Bluetooth gibi bileşenlere sahip olan Satellite Pro L510 dizüstü bilgisayarlar 64 bit'lik Windows 7 Professional işletim sistemi ile 669$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu