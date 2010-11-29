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Toshiba'dan elektrik kesinitlerine karşı entegre pilli yeni televizyon ailesi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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12
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, PowerTV serisi yeni nesil televizyonlarını duyurdu. Firma tarafından dünyanın ilk yeniden şarj edilebilir pile sahip televizyon ailesi olarak lanse edilen yeni modeller, elektrikler kesildiğinde dahi televizyon keyfini sürdürmenizi sağlamak üzere tasarlanmış. 24-inç ve 32-inç olmak üzere ilk etapta iki farklı boyut seçeneğine sahip olan televizyonlar, entegre pil üzerinden iki saat çalışabiliyorlar.

Auto Signal Booster adı verilen teknoloji ile zayıf sinyal noktalarında görüntü iyileştirebilen ve Auto View teknolojisiyle de ortam ışık durumuna göre görüntü optimizasyonu yapan yeni televizyonların, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Toshiba'nın açıklamasında konuyla ilgili bir detaya yer verilmese de, elektrikler kesildiğinde uydu alıcısı gibi set üstü kutular da devre dışı kalacağından televizyon deneyiminin devam etmesi için entegre pil ile birlikte entegre alıcıya da sahip olması gerekiyor. Toshiba, iki saatlik pil süresinin yeterli olduğunu zira bir futbol maçının baştan sona izlenebileceğini belirtiyor.


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murdocklawless 9 yıl
@SERIM
meseleye düz bakmıyorsun ama medeniyet mürekkebi yalamış memleketler saydığım başlıklarda oldukça ilerideler bize göre. meseleye düzde baksan, yanda baksan saydığım maddelerde ve saymadığım bir çok alt maddelerde ilerleyemezsek bize 5. dünya ülkeside, 10. dünya ülkeside muamelesi yaparlar sesinide çıkaramazsın, kaldı ki yapıyorlar ve sesini çıkarabilen de yok.
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umutarslan.com 9 yıl
bütün ev karanlıkta ben oturup tv mi izlicem :) uydu alıcısı var bide.kesin dahili bi alıcısı vardır bunun.o kadar tutkunuysanız 169tl ye jenaratör alın.
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Sunbuloglu 9 yıl
Güzel ama pil ömrü kısaymış.
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gunescan 9 yıl
uydu alıcısı? :)
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ozkan_tpc 9 yıl
5. biraz fazla ama 3. dünya ülkesi olduğumuzu kabul edebilirim. Üretmeden tüketmemizin sonucu bu. Fakat durum pozitif yönde giderek değişiyor bunu da belirteyim.
Konuya dönünce, bunun da pili lap top larınki gibi olmasın? ilk aldığınızda 2 saat çalışırsa, 1 sene sonra 15 dakkaya düşer bu süre gibi geliyor bana.
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Batuist 9 yıl
güzel bir özellik ama ihtiyacı olanların tercih etmesi özellikle gereksiz yere yatırım yapmamış olmak için gerekli sanırım... 8)
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murdocklawless 9 yıl
@SERIM
bilimde neredeyiz?
hukukta neredeyiz?
sanatta neredeyiz?
insan haklarında neredeyiz?
sporda neredeyiz?
ekonomide neredeyiz?
çevrecilikte neredeyiz?
demokraside neredeyiz?
bana bunların bir açıklarsan tekrar oturup bir değerlendirme yaparım seve seve.
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SERIM 9 yıl

murdocklawless

@SERIM

bilimde neredeyiz?
hukukta neredeyiz?
sanatta neredeyiz?
insan haklarında neredeyiz?
sporda neredeyiz?
ekonomide neredeyiz?
çevrecilikte neredeyiz?
demokraside neredeyiz?

bana bunların bir açıklarsan tekrar oturup bir değerlendirme yaparım seve seve.


Ben meseleye bu kadar düz bakamıyorum, yaklaşık tarihlerle; 80 yıl önce kurulmuş bir Cumhuriyetiz biz, Tarih dersi vermek değil amacım ama hatırlamakta fayda var, Almanlarla beraber girip kaybettiğimiz savaşın ertesinde savaşarak kazandık ve sıfırdan bugünlere getirdik bu ülkeyi,80 yılda ... Elbette çooooooook eksiklerimiz var, ama pek az milletin sahip olduğu binlerce yıllık bir kültürümüz var, topraklarımızın her geçen gün artan büyük bir değeri var. Dehşet bir potansiyelimiz var , vedaha pek çok varımız var. İsterdimki Başkalarının sahip olduklarının yalakası olacağımıza Kendi Değerimizi daha iyi bilsek. Biz kendimize 5. dünya ülkesi dersek Elin adamı bize 10. Dünya ülkesi muamelesi yapmazmı?
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OverClocK1ng 9 yıl
Öyleyiz.
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murdocklawless 9 yıl
tam bizimki gibi 5. dünya ülkelerine yakışır bir televizyonmuş.
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SERIM 9 yıl

murdocklawless

tam bizimki gibi 5. dünya ülkelerine yakışır bir televizyonmuş.


Biz 5. dünya ülkesi değiliz. Kendi kendimizi aşağıya çekmenin hiçbirimize faydası yok.
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