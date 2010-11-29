Toshiba'dan elektrik kesinitlerine karşı entegre pilli yeni televizyon ailesi

Japon elektronik devi Toshiba, PowerTV serisi yeni nesil televizyonlarını duyurdu. Firma tarafından dünyanın ilk yeniden şarj edilebilir pile sahip televizyon ailesi olarak lanse edilen yeni modeller, elektrikler kesildiğinde dahi televizyon keyfini sürdürmenizi sağlamak üzere tasarlanmış. 24-inç ve 32-inç olmak üzere ilk etapta iki farklı boyut seçeneğine sahip olan televizyonlar, entegre pil üzerinden iki saat çalışabiliyorlar.

Auto Signal Booster adı verilen teknoloji ile zayıf sinyal noktalarında görüntü iyileştirebilen ve Auto View teknolojisiyle de ortam ışık durumuna göre görüntü optimizasyonu yapan yeni televizyonların, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Toshiba'nın açıklamasında konuyla ilgili bir detaya yer verilmese de, elektrikler kesildiğinde uydu alıcısı gibi set üstü kutular da devre dışı kalacağından televizyon deneyiminin devam etmesi için entegre pil ile birlikte entegre alıcıya da sahip olması gerekiyor. Toshiba, iki saatlik pil süresinin yeterli olduğunu zira bir futbol maçının baştan sona izlenebileceğini belirtiyor.