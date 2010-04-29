Toshiba'dan Intel Atom N455 işlemcili netbook bilgisayar: NB305-10F

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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Toshiba, NB305-10F adını verdiği netbook bilgisayarını duyurdu. Toshiba Fransa sitesinde listelenen bilgisayarda Intel Atom N455 (1.66 Ghz)işlemci kullanılıyor. Toshiba, yeni bilgisayarında sistem belleğini 1GB DDR3 (Maksimum 2GB) olarak belirlerken depolama alanı olarak 250 GB kapasiteli sabit disklerin kullanıldığını belirtti. 10.1 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekrana sahip olan bilgisayar 1024x600 çözünürlük sunuyor. Grafik işlemcisi tercihini Intel GMA 3150'den yana yapan Toshiba, bilgisayarında WiFi, Bluetooth gibi bileşenlere de yer vermiş. Windows 7 Basic (32 bit) işletim sistemiyle satılacak olan Toshiba NB305-10F netbook bilgisayarların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.