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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan Intel Atom N455 işlemcili netbook bilgisayar: NB305-10F

Toshiba, NB305-10F adını verdiği netbook bilgisayarını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Toshiba, NB305-10F adını verdiği netbook bilgisayarını duyurdu. Toshiba Fransa sitesinde listelenen bilgisayarda Intel Atom N455 (1.66 Ghz)işlemci kullanılıyor. Toshiba, yeni bilgisayarında sistem belleğini 1GB DDR3 (Maksimum 2GB) olarak belirlerken depolama alanı olarak 250 GB kapasiteli sabit disklerin kullanıldığını belirtti. 10.1 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekrana sahip olan bilgisayar 1024x600 çözünürlük sunuyor. Grafik işlemcisi tercihini Intel GMA 3150'den yana yapan Toshiba, bilgisayarında WiFi, Bluetooth gibi bileşenlere de yer vermiş. Windows 7 Basic (32 bit) işletim sistemiyle satılacak olan Toshiba NB305-10F netbook bilgisayarların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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DH Misafiri 8 yıl
ben bu netbook un kasasını cok begendım
almak istıyorum önerınız varmı performansı cokmu kötü pek anlamadıgım için şimdiden tesekkürler
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SchyzophreN 9 yıl
11 saat pil ömrü var stand by aktif kullanımda düşer tabiki
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DiciQ 9 yıl
bu tür ürünlerde en önemlisi haliyle pil süresi neden pil süresi belirtilmemiş sadece ana donanımlar üzerinden durulmuş anlamıyorum
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Batuist 9 yıl
windows7 işletim sistemi kesinlikle 2GB'ın altında bir sisteme kurulmamalı bence.. performans çok farkediyor.. Hele birde böylesine performans acizi bir cihaz olursa eminim çok daha fazla farkeder..
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