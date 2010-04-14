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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan Intel Core i3, i5 ve i7 işlemcili dizüstü bilgisayar: Tecra M11

Toshiba, 14 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarı Tecra M11'i satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Toshiba'dan Intel Core i3, i5 ve i7 işlemcili dizüstü bilgisayar: Tecra M11
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Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle donattığı yeni dizüstü bilgisayarı Tecra M11'i satışa sundu. Toshiba Tecra M11 dizüstü bilgisayarlar kişiselleştirilebilir olarak üretiliyor. İşlemci, sistem belleği ve ekran kartı gibi bileşenlerin çeşitlendirildiği bilgisayarlarda 320 GB 7200 rpm sabit disk bulunuyor. Tecra M11'de LED aydınlatmalı 14 inç boyutunda 1,366 x 768 çözünürlük sunan ekran kullanılıyor. Grafik işlemleri için entegre Intel HD grafik kartı ve NVIDIA NVS 2100M opsiyonel olarak sunulmuş. Maksimum sistem belleğinin 3GB DDR3 olarak belirlendiği Tecra M11'de DVD yazıcı, dahili kamera, Bluetooth 2.1+EDR ve WiFi standart olarak sunuluyor. İşlemci tercihinin kullanıcılara bırakıldığı Tecra M11'de işletim sistemi Windows 7 olarak belirlendi.

Toshiba'nın duyurduğu 14 inç'lik dizüstü bilgisayar Tecra M11'in 899$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi

 


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sakiri 9 yıl
ne kadar güzel hizli veya cirkin yada performansizda yapilsa notebook yada benzeri olanlari asla hosuma gitmiyor. Masa üstünün hali baska arkadas
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