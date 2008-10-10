Toshiba'dan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Portégé R600

Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, netbooklar kadar hafif ve kompakt fakat konfigürasyon anlamında daha güçlü dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan kullanıcılar için Portégé R600 modelini hazırladı. 283x215.8x19.5/25.5mm boyutlarında ve 1.1Kg ağırlığında olan yeni model ultra-taşınabilir yapısı ile dikkat çekmeyi hedefliyor.

12.1" LCD ekrana sahip olan Toshiba'nın yeni dizüstü bilgisayar Portégé R600, iki temel konfigürasyonla kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar dilerlerse yeni modeli, Intel'in düşük güç tüketimli işlemci serisinde yer alan ve 1.2 GHz'de çalışan Core 2 Duo SU9300, 2GB bellek ve 160GB'lık sabit disk ile dilerlerse de 1.4 GHz'lik Core 2 Duo SU9400, 1GB bellek ve 128GB'lık SSD ile alabilecekler.

Toshiba'nın Portégé R600 için hazırladığı her iki yeni konfigürasyon da 5GB'a kadar bellek desteği, çok formatlı DVD yazıcı, DirectX 10 destekli ve yüksek tanımlı videolar için hızlandırma yapabilen GMA X4500HD IGP'si (entegre grafik işlemci), gigabit ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 ve 0.3MP entegre internet kamerası ile birlikte geliyor.

İşletim sistemi alternatifi olarak Windows Vista Business'ın sunulacağı ultra-taşınabilir formdaki Portégé R600'ün yurt dışı satış fiyatı 2062$'dan başlıyor.