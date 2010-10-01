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Toshiba'nın Android işletim sistemli tableti Folio 100'e ait tanıtım videoları yayınlandı

Toshiba'nın Android işletim sistemli tableti Folio 100'e ait tanıtım videoları yayınlandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Elektronik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Toshiba'nın hazırladığı Android işletim sistemli tableti Folio 100'e ait tanıtım videoları yayınlandı.

Yayınlanan videolara geçmeden önce Toshiba Folio 100'ün sahip olduğu özelliklere değinelim. Toshiba Folio 100'de Android 2.2 işletim sistemine yer verilmiş. 1024x600 çözünürlük 10.1 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Folio 100'de çift çekirdekli nVidia Tegra 2 çipsetine sahip olan Folio 100'de bluetooth, wifi gibi bileşenlerde yer alırken, Android 2.2 işletim sisteminin en büyük getirilerinden biri olan Adobe Flash 10.1 desteği de Folio 100'de yer alıyor. Toshiba Folio 100'de Android'in uygulama marketine erişim olmaması nedeniyle, Toshiba Market adı verilen bir uygulama hazırlanmış ve uygulamalara bu uygulama üzerinden erişim sağlanıyor.


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EnemyTerritory 9 yıl
3G nin yanında 2G de desteklerse alınabilir.
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DH Misafiri 9 yıl
ben daha dün aldim. Bende ipad de var. Ama Toshiba bu kez berecememis. Bu cihaz, ipad.in yanından bile gecemez. Bir kere fonsiyonel degil. Cok yavas, back tuslarinda sıkıntı var, geri donemediginiz icin cihazı surekli kapatip acmak zorunda kaliyorsunuz.
Bir sorum olacak, bu pad.lerde (ipad, Samsung, Toshiba) .exe dosyalari hic mi acilmiyor? Mesela Samsung'da goruntulu konusma yapabiliyorsunuz, bu da dip not olsun.
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Rainbow6 9 yıl
Temiz video olmus kadin kosar adam sarilir falan boyle sacmaliklar yerine :) aletin tum ozelliklerini gosteren tanitici bisey olmus ... bu aletin fiyati ne olur acaba
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fatihcanery 9 yıl
apple büyüklügünü anlıyorum bu ürünler çıktıkça,neden daha önce yoktu diye insan düşünmeden edemiyor.bence netbooklardan daha kullanışlılar
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aspirin_00 9 yıl
sim kart destekliyor ama 3g bağlantı diye geçiyor galiba tel olarak kullanamıyoruz.
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aspirin_00 9 yıl
piyasda malzeme kalitesi vss deniline ilk akla toshiba gelir gerçi fiyatıda piyasdkilerdençok pahalı oluyor hakkını veriyorlar zaten tapleti tam incelemedim umarım sim kartı takma özelliği vardır. telefon niyetine bu android işletim sistemlerinde exe ler çalışmıyor muş buna ekstra programda kuramayız pak şu işe
başlığı öyle okudum ki 100 e yakında tanıtım videoları var diye algıladım :D:D:D:D:D:D:D
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validebag2002 9 yıl
Toshiba kendi kalitesini notebookda oldugu gibi ortaya koymus.
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Batuist 9 yıl
Harika bir cihaz olmuş.. Kesinlikle ipade rahatlıkla tercih edilebilir. Ben şahsen tercih ederdim..
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