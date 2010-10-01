Toshiba'nın Android işletim sistemli tableti Folio 100'e ait tanıtım videoları yayınlandı.

Elektronik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Toshiba'nın hazırladığı Android işletim sistemli tableti Folio 100'e ait tanıtım videoları yayınlandı.

Yayınlanan videolara geçmeden önce Toshiba Folio 100'ün sahip olduğu özelliklere değinelim. Toshiba Folio 100'de Android 2.2 işletim sistemine yer verilmiş. 1024x600 çözünürlük 10.1 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Folio 100'de çift çekirdekli nVidia Tegra 2 çipsetine sahip olan Folio 100'de bluetooth, wifi gibi bileşenlerde yer alırken, Android 2.2 işletim sisteminin en büyük getirilerinden biri olan Adobe Flash 10.1 desteği de Folio 100'de yer alıyor. Toshiba Folio 100'de Android'in uygulama marketine erişim olmaması nedeniyle, Toshiba Market adı verilen bir uygulama hazırlanmış ve uygulamalara bu uygulama üzerinden erişim sağlanıyor.