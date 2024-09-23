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    Total War: Empire yakında mobile geliyor

    Feral Interactive, Total War serisinin beşinci oyunu olan Total War: Empire'ın mobile geleceğini duyurdu. Android ve iOS'e çıkış yapacak strateji oyununun sinematik tanıtım videosu yayınlandı.

    Total War: Empire, 2009’da PC’ye çıkmış, 2014 yılında da macOS’e gelmişti. Feral Interactive, oyunun bu yıl Android ve iOS cihazlara da geleceğini duyurdu. Oyun, büyük, sıra tabanlı imparatorluk yönetimi ve gerçek zamanlı savaşları bir araya getiriyor.

    Total War: Empire Android ve iOS cihazlarda oynanacak

    Total War: Empire'da oyuncular, hızlı bilimsel ilerlemeler, hızlı politik değişim ve yaygın askeri çatışmalar döneminde büyük Avrupa güçlerinden bazılarını yönetmeye davet ediliyor. Tarihsel olarak oyun, 18. yüzyılın erken modern dönemine odaklanıyor ve oyuncuların Avrupa, Hindistan ve Amerika'yı kapsayan Sefer Haritasında oynanabilir 11 gruptan birinin komutasını almasına olanak tanıyor.

    Oyunun temel amacı, askeri fetih, diplomasi, casusluk ve ekonomi yoluyla bilinen dünya üzerinde hakimiyet kurmak. Oyuncular, ordu ve donanmalar toplayarak eyaletleri ele geçirecek ve savunacak, diplomasi ve siyaseti benimseyerek ilerleyecek.

    Total War: Empire, Rome: Total War ve Medieval II: Total War gibi serideki önceki oyunlara göre çeşitli geliştirmeler içeriyor. Başlıca geliştirmelerden biri; basitleştirilmiş diplomasi, vergilendirme ve ticaretle ilgili. Bunun dışında, oyuncular artık tarım, siyaset, askeriye ve altyapı gibi en çok ilgi duydukları alanlarda ilerleyerek teknolojileri araştırabiliyor.

    Total War: Empire, mobil cihazda oyuncuların gerçek zamanlı deniz savaşlarına katılmasına izin verecek ilk Total War oyunu. Oyunun mobil versiyonunun duyurulmasıyla birlikte, Feral Interactive ayrıca sinematik bir fragman yayınladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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