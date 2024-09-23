Total War: Empire yakında mobile geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Total War: Empire, 2009’da PC’ye çıkmış, 2014 yılında da macOS’e gelmişti. Feral Interactive, oyunun bu yıl Android ve iOS cihazlara da geleceğini duyurdu. Oyun, büyük, sıra tabanlı imparatorluk yönetimi ve gerçek zamanlı savaşları bir araya getiriyor.

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Total War: Empire Android ve iOS cihazlarda oynanacak

Total War: Empire'da oyuncular, hızlı bilimsel ilerlemeler, hızlı politik değişim ve yaygın askeri çatışmalar döneminde büyük Avrupa güçlerinden bazılarını yönetmeye davet ediliyor. Tarihsel olarak oyun, 18. yüzyılın erken modern dönemine odaklanıyor ve oyuncuların Avrupa, Hindistan ve Amerika'yı kapsayan Sefer Haritasında oynanabilir 11 gruptan birinin komutasını almasına olanak tanıyor.

Oyunun temel amacı, askeri fetih, diplomasi, casusluk ve ekonomi yoluyla bilinen dünya üzerinde hakimiyet kurmak. Oyuncular, ordu ve donanmalar toplayarak eyaletleri ele geçirecek ve savunacak, diplomasi ve siyaseti benimseyerek ilerleyecek.

Total War: Empire, Rome: Total War ve Medieval II: Total War gibi serideki önceki oyunlara göre çeşitli geliştirmeler içeriyor. Başlıca geliştirmelerden biri; basitleştirilmiş diplomasi, vergilendirme ve ticaretle ilgili. Bunun dışında, oyuncular artık tarım, siyaset, askeriye ve altyapı gibi en çok ilgi duydukları alanlarda ilerleyerek teknolojileri araştırabiliyor.

Total War: Empire, mobil cihazda oyuncuların gerçek zamanlı deniz savaşlarına katılmasına izin verecek ilk Total War oyunu. Oyunun mobil versiyonunun duyurulmasıyla birlikte, Feral Interactive ayrıca sinematik bir fragman yayınladı.

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