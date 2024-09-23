Total War: Empire yakında mobile geliyor

Total War: Empire, 2009’da PC’ye çıkmış, 2014 yılında da macOS’e gelmişti. Feral Interactive, oyunun bu yıl Android ve iOS cihazlara da geleceğini duyurdu. Oyun, büyük, sıra tabanlı imparatorluk yönetimi ve gerçek zamanlı savaşları bir araya getiriyor.
Total War: Empire Android ve iOS cihazlarda oynanacak
Total War: Empire'da oyuncular, hızlı bilimsel ilerlemeler, hızlı politik değişim ve yaygın askeri çatışmalar döneminde büyük Avrupa güçlerinden bazılarını yönetmeye davet ediliyor. Tarihsel olarak oyun, 18. yüzyılın erken modern dönemine odaklanıyor ve oyuncuların Avrupa, Hindistan ve Amerika'yı kapsayan Sefer Haritasında oynanabilir 11 gruptan birinin komutasını almasına olanak tanıyor.
Oyunun temel amacı, askeri fetih, diplomasi, casusluk ve ekonomi yoluyla bilinen dünya üzerinde hakimiyet kurmak. Oyuncular, ordu ve donanmalar toplayarak eyaletleri ele geçirecek ve savunacak, diplomasi ve siyaseti benimseyerek ilerleyecek.
Total War: Empire, Rome: Total War ve Medieval II: Total War gibi serideki önceki oyunlara göre çeşitli geliştirmeler içeriyor. Başlıca geliştirmelerden biri; basitleştirilmiş diplomasi, vergilendirme ve ticaretle ilgili. Bunun dışında, oyuncular artık tarım, siyaset, askeriye ve altyapı gibi en çok ilgi duydukları alanlarda ilerleyerek teknolojileri araştırabiliyor.
Total War: Empire, mobil cihazda oyuncuların gerçek zamanlı deniz savaşlarına katılmasına izin verecek ilk Total War oyunu. Oyunun mobil versiyonunun duyurulmasıyla birlikte, Feral Interactive ayrıca sinematik bir fragman yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)