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Tam Boyutta Gör God of War Ragnarok PC’ye geldi. Performans sorunları bir yana Sony, oyunu oynayabilmek için PSN hesabının bağlanmasını zorunlu kılıyor. Neyse ki, iArtorias, PlayStation PC SDK runtime gereksinimini ortadan kaldıran bir mod yayınladı.

God of War Ragnarok sistem gereksinimleri açıklandı 1 ay önce eklendi

Modu yüklemek için en son sürümünü indirip, version.dll ile PsPcSdk.dll dosyalarını oyun klasörüne kopyalamak yeterli oluyor. Mod yapımcısı, hala giriş yapma ekranı hatasıyla karşılaşan kullanıcıların C:\Users\[Username]\\Saved Games\God of War Ragnarök\[AccountID]\userpreferences dosyasını kaldırıp Steam hesabının bağlanmasını isteyen ekranda “NO”ya tıklamalarını öneriyor. Bazı kullanıcılar, GoWR.exe dosyasını güvenlik duvarıyla engellemenin de işe yaradığını söylüyor.

Bu arada, hafta sonu oyunda NVIDIA DLSS Frame Generation sorununu düzelten ikinci bir yama yayınlandı. Geliştirici, yama notlarında artık 6GB’dan az VRAM’e sahip ekran kartlarının engellenmediğini belirtiyor.

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God of War Ragnarok PC için PSN gerekliliğini kaldıran mod çıktı