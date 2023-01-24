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    Medikal 3D baskı alanında ürünler geliştiren TraBTech ile özel röportaj

    Bu videomuzda medikal üç boyutlu baskı alanında ürünler ve hizmetler geliştiren TraBTech'in CEO'su Kuntay Aktaş ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.               

    Bu videomuzda TraBTech'in CEO'su Kuntay Aktaş ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. TraBTech, Btech’in iştiraki olan ve temeli eklemeli imalat teknolojisi ile yenilikçi implant geliştirme ve üretim; 3 boyutlu anatomik modelleme ve tasarım ile kişiye özel çözümler/hizmetler’ine dayanan; modelleme ve tasarım, eklemeli imalat alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan bir teknoloji firmasıdır.

    Kuntay Aktaş ile birlikte hem şirketin geleceği üzerine hem de şu anda çalıştıkları projeler üzerine konuştuk. Ayrıca TraBTech'in geçtiğimiz günlerde aldığı yatırımı da konuştuk. Detayları buradaki haberimizde bulabilirsiniz. 

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