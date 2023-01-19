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    3D yazıcılar ile yeni nesil implantlar geliştiren TrabTech'e 6,6 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım

    Eklemeli imalat yöntemiyle ve 3D yazıcı kullanılarak yeni nesil implantlar geliştiren TrabTech, 6,6 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım ve 1,3 milyon Euro araştırma fonu aldı.
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    TrabTech'e 6 milyon dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    2013 yılında ODTÜ Teknokent’te kurulan Btech’in iştiraki TrabTech, 3D yazıcılar ile yeni nesil implantlar geliştiriyor. TrabTech,  son yatırım turunda 6,6 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Buna ek olarak Avrupa Birliği fonlarından 1,3 milyon Euro Ar-Ge çalışma desteği aldı. Bu destek, ileri malzeme araştırmaları ve pediyatrik uygulamalarından da dahil olduğu, ortopedi ve pediatrik alanında geliştireceği yeni malzeme projeleri için değerlendirilecek

    TrabTech, aldığı desteklerle, ilk seri imalat ürünü olan kalça protezi TrabCup’ın ticarileşmesini sağlamayı, yeni geliştirilen ürünlerin regülasyon süreçlerinin tamamlanmasını, şirket merkezinin Almanya’ya taşınarak Avrupa Pazarına açılmayı ve FDA başvuru hazırlıklarını devam ettirmeyi hedeflemektedir. TrabTech’in kurucuları arasında Kuntay Aktaş, Katalist Yatırım şirketi kurucusu Dr. Erol Teberoğlu ve BTech’in ortakları yer almaktadır.

    3D yazıcı kullanılarak eklemeli imalat yöntemiyle yeni nesil implantlar geliştiriliyor. Bu sayede kemik ile çok daha hızlı entegre olabilen, hızlı iyileşme sağlayan, genç ve yaşlı hastalarda kullanılabilen kullanılabilen "Trabeküler İmplant" serisini geliştirmektedir. İmplant yüzeyinde kemiğin trabeküler yapısına benzeyen yüzey teknolojisi, kemik ve dokuların büyümesini sağlarken, boşluklu yapısı sayesinde doku ve kanlanmayı maksimum seviyede tutmakta, nano seviyedeki pürüzlülük hücrelerin de tutunması için özel bir ortam oluşturuyor. Üstelik titanyum malzeme ve eklemeli imalat ile üretilen implantlar, yüksek biyouyumluluk, mukavemet ve sürtünme katsayısının yanında esneklik ve kolay stabilizasyon sağlamaktadır. Bu sayede implantların insan vücudundaki ömrünün artırılması ve ileri yaşlardaki veya daha önce implant ameliyatı geçirmiş hastaların hayat kalitesinin önemli seviyede arttırılması hedeflenmektedir.

    TrabTech'e 6 milyon dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    İmplant endüstrisindeki yeni nesil teknolojiler kullanan TrabTech, Türkiye’nin Class III medikal cihaz alanındaki ilk ürünü olan kalça implantı projesini sertifikalandırdı. Bu ürün dünyada da sayılı örnekleri arasına girmeyi başardı. Kalça implantı ürününün 2023 yılında pazarda olması hedefleniyor.

    Türkiye’deki ofise ek olarak Avrupa ofisinin kurulum süreçleri devam eden TrabTech'in diğer bir önemli gelişmesi ise 2023 yılında başlayacak yeni araştırma projeleri. Medikal alanda 3 Boyutlu yazıcılar olarak bilinen “Eklemeli İmalat” teknolojisi konusunda uzmanlığı ile Avrupa’nın en saygın ve önemli üniversitelerinin ve kurumlarının bulunduğu bir çok araştırma grubunda yer alan TrabTech’in,  yürütücüsü olduğu yeni bir projesi geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu’ndan onay aldı.  

    Yapay zeka destekli çeşitli tasarım yöntemlerinin, özel boşluklu yapıların kullanılacağı implant ürünlerinin yeni bir prosesle geliştirilmesi de hedefleniyor. Macaristan’dan bilim insanlarının destek vereceği proje 1,3 Milyon Euro bütçesi ile önemli bir araştırma kaynağı yaratıyor.

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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