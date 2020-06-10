TSMC 2023’te 4 nm’ye geçecek

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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi TSMC üretim tekniğini geliştirmeye devam ediyor. Düzenlenen yatırımcı toplantısından müjdeli haber geldi.

Performans artarken maliyet düşecek

Açıklamaya göre TSMC 2023 yılında 4 nm sürecine geçecek. 5 nm EUV’un gelişmiş bir adımı olacak nod 6 nm’ye benzer özellikler taşıyacak. 5 nm’den 3 nm’ye geçişte ara adım olarak sunulacak 4 nm performans artışı sağlarken maliyet avantajını da beraberinde getirecek. Bununla birlikte aynı mimari ve uyumlu ekipmanların kullanılacak olması da geçişi hızlandıracak bir etken.

Ayrıca Bkz. "AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek"

AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinde 5 nm’ye geçeceği önümüzdeki sene ise TSMC, 3 nm’de ilk adımlarını atacak. Daha önceden gelen 5 nm’nin 7 nm gibi uzun ömürlü bir üretim tekniği olacağı haberi yeni 4 nm ile birlikte böylelikle desteklenmiş oldu.

https://www.techpowerup.com/268282/tsmc-planning-a-4nm-node-that-goes-live-in-2023

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