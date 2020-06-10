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    TSMC 2023’te 4 nm’ye geçecek

    AMD’nin önümüzdeki sene 5 nm’ye geçeceği haberinin güzel bir haber de TSMC’den geldi.
    2 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC 2023’te 4 nm’ye geçecek
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    Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi TSMC üretim tekniğini geliştirmeye devam ediyor. Düzenlenen yatırımcı toplantısından müjdeli haber geldi.

    Performans artarken maliyet düşecek

    Açıklamaya göre TSMC 2023 yılında 4 nm sürecine geçecek. 5 nm EUV’un gelişmiş bir adımı olacak nod 6 nm’ye benzer özellikler taşıyacak. 5 nm’den 3 nm’ye geçişte ara adım olarak sunulacak 4 nm performans artışı sağlarken maliyet avantajını da beraberinde getirecek. Bununla birlikte aynı mimari ve uyumlu ekipmanların kullanılacak olması da geçişi hızlandıracak bir etken.

    Ayrıca Bkz. "AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek"

    AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinde 5 nm’ye geçeceği önümüzdeki sene ise TSMC, 3 nm’de ilk adımlarını atacak. Daha önceden gelen 5 nm’nin 7 nm gibi uzun ömürlü bir üretim tekniği olacağı haberi yeni 4 nm ile birlikte böylelikle desteklenmiş oldu.



    https://www.techpowerup.com/268282/tsmc-planning-a-4nm-node-that-goes-live-in-2023 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    life01 1 sa.
    tcmb diye okuyup girdim ne alaka tcmb dedim xd tsmc çıktı
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    Arisaka 2 sa.
    10 sene sonra AMD: 1nm Ryzen 9000 serisi

    10 sene sonra Intel: 14nm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Core 16000 serisi


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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 sa.
    Nereye kadar küçülcek ?kibrit kutusu kadar yere milyarlarca transistör yerleştiriyorlar işlemci boyutunu arttırsalar performans artmaz mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    .V. 2 sa. Aref6
    Bir yere kadar küçülecek elbette ama bu teknolojinin suyunu sıkmadan başka bir teknolojiye geçmezler, çünkü yatırımlar milyar dolarlar seviyesinde. Tsmc 2030 yılların ortası için için 0.7nm adında bir üretim tekniğinden bahsediyor yani daha epey var Ondan sonrasında farklı bir mantığa geçilecek elbette. Mesela günümüze gelene kadar İlk elektromekanik bilgisayarlar vardı, sonra lambalara geçildi, ondan sonra katı hal rölelere geçildi ve sonra entegrelere geçildi, en sonunda modern halleri mikroçipleri görüyoruz. Tabi ki burada durmayacak, devam için öngörülen bazı teknolojiler var, mesela: ışık ile çalışan, dna ile çalışan veya süper pozisyonunda dahil edildiği kuantum bilgisayarlar gibi.
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