Marmara Denizi'ne kurulan tsunami uyarı sistemi 7 dakikada haber verecek

Tam Boyutta Gör Marmara Denizi’nde oluşabilecek tsunamilere karşı erken uyarı için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından uyarı istasyonları kurulmaya devam ediliyor.

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19 adet yeni "Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı" istasyonunu devreye alındı. 19 yeni istasyonla birlikte toplam erken uyarı sistemi sayısı 47’ye ulaştı. Ayrıca yakın zamanda İmralı istasyonunun devreye girmesiyle bu sayı 48’e ulaşacak.

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Devreye alınan istasyonlarla birlikte uyarı süresi 7 dakikaya düştü. Olası bir depremin ardından tsunami olup olmayacağı hakkında depremden 7 dakika sonra uyarı verilecek. Tsunami uyarısı, AFAD üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. İstasyon sayısının artırılarak uyarı süresinin 4 dakika seviyesine indirilmesi hedefleniyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, olası bir Marmara depreminin ardından meydana gelebilecek heyelanlardan dolayı tsunami gerçekleşme riski bulunduğunu söyledi. Ülkemizin diğer kıyı bölgelerindeki tsunamileri de tespit etmek için Türkiye’nin etrafına 30 adet istasyon kurulacak. Tsunami riskine karşı vatandaşların erkenden haberdar olması sağlanacak.

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Tsunami uyarı sistemi 7 dakikada haber verecek