Marmara Denizi'ne kurulan tsunami uyarı sistemi 7 dakikada haber verecek

19 adet yeni "Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı" istasyonunu devreye alındı. 19 yeni istasyonla birlikte toplam erken uyarı sistemi sayısı 47’ye ulaştı. Ayrıca yakın zamanda İmralı istasyonunun devreye girmesiyle bu sayı 48’e ulaşacak.
Devreye alınan istasyonlarla birlikte uyarı süresi 7 dakikaya düştü. Olası bir depremin ardından tsunami olup olmayacağı hakkında depremden 7 dakika sonra uyarı verilecek. Tsunami uyarısı, AFAD üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. İstasyon sayısının artırılarak uyarı süresinin 4 dakika seviyesine indirilmesi hedefleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, olası bir Marmara depreminin ardından meydana gelebilecek heyelanlardan dolayı tsunami gerçekleşme riski bulunduğunu söyledi. Ülkemizin diğer kıyı bölgelerindeki tsunamileri de tespit etmek için Türkiye’nin etrafına 30 adet istasyon kurulacak. Tsunami riskine karşı vatandaşların erkenden haberdar olması sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.