Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni bir teori yıldırımların nasıl oluştuğunu açıklıyor

    Yıldırımların nasıl başladığı uzun süredir bilinmiyordu. Yeni araştırma, bulut içindeki elektrik alanlarının yıldırımı ve yaydığı X-ışınlarını nasıl oluşturduğunu ilk kez ayrıntılı şekilde açıklıyor.

    Yeni bir teori yıldırımların nasıl oluştuğunu açıklıyor Tam Boyutta Gör
    Asırlardır yıldırımlar hem hayranlık uyandırıyor hem de korkutuyor. Ancak bu doğa olayının nasıl oluştuğu, bilim insanları tarafından tam olarak anlaşılamamış bir bilmece konumunda. Şimdi ise Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden bir ekip, bu gizemi çözmeye çok yaklaşmış olabilir.

    28 Temmuz’da Journal of Geophysical Research dergisinde yayımlanan araştırmada yıldırımların oluşumuna dair yeni bir teori geliştirildi. Ekip, geliştirdikleri matematiksel modelle fırtına bulutlarının iç yapısını simüle etti. Bu model, özellikle yıldırım oluşumuna zemin hazırlayan bölgelerdeki elektrik alanlarının nasıl çalıştığını ortaya koyuyor.

    Yıldırımların oluşumu simüle edildi

    Yeni kurama göre, bulutların içinde oluşan güçlü elektrik alanlarının serbest elektronları hızlandırdığı ve bu elektronların havadaki azot ve oksijen moleküllerine çarparak X-ışınları ürettiği açıklandı. Bu yüksek enerjili fotonlar yeni elektronların oluşmasına neden olarak, zincirleme bir reaksiyonu başlatıyor ve sonuçta yıldırımlar ortaya çıkıyor. Araştırmadaki bulgular, doğada yıldırımın nasıl başladığına dair ilk kesin ve sayısal açıklamayı sunuyor.

    Yeni bir teori yıldırımların nasıl oluştuğunu açıklıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırma, yıldırım oluşumu sırasında ortaya çıkan yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon türlerini de daha net açıklığa kavuşturuyor. Bu süreç yalnızca optik olarak görülebilen yıldırımları değil, aynı zamanda görsel ve radyo sinyali üretmeden gerçekleşebilen, ancak X-ışını yayan atmosferik olayları da kapsıyor. Bu tür olaylar, özellikle yıldırımın başlangıç aşamasında veya kısa süreli boşalım süreçlerinde ortaya çıkabiliyor ve genellikle uzaktan algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

    Buna ek olarak, araştırma yıldırımlarla ilişkili karasal gama ışını patlamaları (TGF) ile yıldırımlar arasındaki bağlantıya da yeni bir bakış sunuyor. TGF’ler, fırtına bulutlarının içinde meydana gelen ve yalnızca uydular ya da yer tabanlı radyasyon sensörleriyle kaydedilebilen ani ve yoğun gama ışını emisyonları şeklinde gözlemleniyor. Yeni model, hem X-ışını hem de gama ışını üretiminin aynı elektriksel süreçlerden kaynaklanabileceğini göstererek bu yüksek enerjili fenomenlerin ortak kökenini açıklıyor.

    Modelin en dikkat çekici yönlerinden biri de, farklı irtifalardaki olaylarla nicel olarak karşılaştırılabilir ilk zaman bağlı simülasyonu sunması. Daha önceki modeller genellikle sadece sınırlı bölgeleri inceliyordu. Araştırmanın ortak yazarı Zaid Pervez, bu yeni yaklaşımın gözlemlerle çok daha uyumlu olduğunu vurguladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aştiden mamak'a nasıl gidilir siyaset bilimi ve kamu yönetimi işsiz kalır mi ff ortalamayı ne kadar düşürür halden sebze alıp satmak esc kontrol ettirin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum