Yeni bir teori yıldırımların nasıl oluştuğunu açıklıyor

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Tam Boyutta Gör Asırlardır yıldırımlar hem hayranlık uyandırıyor hem de korkutuyor. Ancak bu doğa olayının nasıl oluştuğu, bilim insanları tarafından tam olarak anlaşılamamış bir bilmece konumunda. Şimdi ise Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden bir ekip, bu gizemi çözmeye çok yaklaşmış olabilir.

28 Temmuz’da Journal of Geophysical Research dergisinde yayımlanan araştırmada yıldırımların oluşumuna dair yeni bir teori geliştirildi. Ekip, geliştirdikleri matematiksel modelle fırtına bulutlarının iç yapısını simüle etti. Bu model, özellikle yıldırım oluşumuna zemin hazırlayan bölgelerdeki elektrik alanlarının nasıl çalıştığını ortaya koyuyor.

Yıldırımların oluşumu simüle edildi

Yeni kurama göre, bulutların içinde oluşan güçlü elektrik alanlarının serbest elektronları hızlandırdığı ve bu elektronların havadaki azot ve oksijen moleküllerine çarparak X-ışınları ürettiği açıklandı. Bu yüksek enerjili fotonlar yeni elektronların oluşmasına neden olarak, zincirleme bir reaksiyonu başlatıyor ve sonuçta yıldırımlar ortaya çıkıyor. Araştırmadaki bulgular, doğada yıldırımın nasıl başladığına dair ilk kesin ve sayısal açıklamayı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma, yıldırım oluşumu sırasında ortaya çıkan yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon türlerini de daha net açıklığa kavuşturuyor. Bu süreç yalnızca optik olarak görülebilen yıldırımları değil, aynı zamanda görsel ve radyo sinyali üretmeden gerçekleşebilen, ancak X-ışını yayan atmosferik olayları da kapsıyor. Bu tür olaylar, özellikle yıldırımın başlangıç aşamasında veya kısa süreli boşalım süreçlerinde ortaya çıkabiliyor ve genellikle uzaktan algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

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Buna ek olarak, araştırma yıldırımlarla ilişkili karasal gama ışını patlamaları (TGF) ile yıldırımlar arasındaki bağlantıya da yeni bir bakış sunuyor. TGF’ler, fırtına bulutlarının içinde meydana gelen ve yalnızca uydular ya da yer tabanlı radyasyon sensörleriyle kaydedilebilen ani ve yoğun gama ışını emisyonları şeklinde gözlemleniyor. Yeni model, hem X-ışını hem de gama ışını üretiminin aynı elektriksel süreçlerden kaynaklanabileceğini göstererek bu yüksek enerjili fenomenlerin ortak kökenini açıklıyor.

Modelin en dikkat çekici yönlerinden biri de, farklı irtifalardaki olaylarla nicel olarak karşılaştırılabilir ilk zaman bağlı simülasyonu sunması. Daha önceki modeller genellikle sadece sınırlı bölgeleri inceliyordu. Araştırmanın ortak yazarı Zaid Pervez, bu yeni yaklaşımın gözlemlerle çok daha uyumlu olduğunu vurguladı.

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Yeni bir teori yıldırımların nasıl oluştuğunu açıklıyor

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