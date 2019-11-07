Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor

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Nükleer enerji denilince aklımıza genellikle kötü sonuçları olan olaylar gelir. Dünya gündemini halen daha meşgul eden Çernobil ve Fukuşima felaketleri, her geçen eskiyen santral altyapıları, yeni santral inşasının getirdiği akıl almaz meblağlar ve nükleer atığın depolanması gibi sorunlar söz konusu meseleyi daha da karmaşıklaştıran konuların başında geliyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen küresel ısınmayla olan savaşımız ve fosil yakıt bağımlılığımızın azaltılması kapsamında karbon emisyon değerlerine direk olarak katkı sağlamayan nükleer enerji, halen daha temiz yakıt olarak önemli bir yere de sahip.

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Küresel ısınmanın 2050 yılına ulaşıldığında 1.5 derecelik artış ile sınırlandırılması çabaları kapsamında da nükleer enerjinin yerini sağlamlaştırdığı görülebiliyor. Uzmanlar, elektrik üretmek için faydalanılan nükleer enerji kullanımının geçtiğimiz yıla bakıldığında Fukuşima felaketi öncesi döneme dönmüş olduğunu ifade ediyor. Bu dönemde Çin’in kapasite artırımına gittiği ve Japonya’nın ise kapalı tuttuğu dört reaktörü tekrar aktif ettiği belirtilmiş.

Dünya genelinde nükleer enerji

Peki dünyanın geri kalanında nükleer enerji kullanımı ne durumda? Halihazırda aktif olarak kullanılan kaç santral var ve bunlar çoğunluğu hangi ülkelerde?

Dünyada nükleer santrale sahip 30 ülke bulunuyor. Bu ülkelerde toplam reaktör sayısı ise 449. Söz konusu reaktörler ise küresel enerji ihtiyacının %11’lik dilimini karşılıyor.

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Aktif olarak kullanılan reaktörlerin en çok olduğu ülke, 96 rakamıyla ABD olarak dikkat çekiyor. Ülkenin nükleer enerjiden elde ettiği kapasite 97,565 MW olarak ölçülmüş. Bu değer de ülkenin ürettiği elektriğin %20’si demek. İkinci sırada, 58 reaktörle Fransa geliyor. Avrupa ülkesi, elektrik üretiminin yaklaşık %75’lik kısmını nükleer enerjiden karşılıyor.

Reaktör zengini diğer üç ülke ise Çin (48 reaktör), Japonya (37 reaktör) ve Rusya (36 reaktör) olarak sıralanmış.

Uzmanlar, çoğu Çin’de olmak üzere toplamda 19 ülkede halen 52 nükleer enerji santrali inşasının devam ettiğini ifade ediyor. Ülkemizde de Akkuyu Nükleer Santrali adıyla devam eden reaktör inşaatı, geçmişte yaşanan kazalara rağmen popülaritesinden pek bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

https://www.weforum.org/agenda/2019/11/nuclear-power-alternative-energy-electricity-climate-change/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+inside-the-world-economic-forum+%28Inside+The+World+Economic+Forum%29