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    Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor

    Nükleer enerji barındırdığı tüm risklere rağmen temiz enerji sınıfında yer alıyor.Çoğu ülkenin gözden çıkarmaya başladığı nükleer reaktörlerin yanında, farklı ülkelerde de santral inşası devam ediyor.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor
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    Nükleer enerji denilince aklımıza genellikle kötü sonuçları olan olaylar gelir. Dünya gündemini halen daha meşgul eden Çernobil ve Fukuşima felaketleri, her geçen eskiyen santral altyapıları, yeni santral inşasının getirdiği akıl almaz meblağlar ve nükleer atığın depolanması gibi sorunlar söz konusu meseleyi daha da karmaşıklaştıran konuların başında geliyor.

    Tüm bu olumsuzluklara rağmen küresel ısınmayla olan savaşımız ve fosil yakıt bağımlılığımızın azaltılması kapsamında karbon emisyon değerlerine direk olarak katkı sağlamayan nükleer enerji, halen daha temiz yakıt olarak önemli bir yere de sahip.

    Ayrıca Bkz. "Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak"

    Küresel ısınmanın 2050 yılına ulaşıldığında 1.5 derecelik artış ile sınırlandırılması çabaları kapsamında da nükleer enerjinin yerini sağlamlaştırdığı görülebiliyor. Uzmanlar, elektrik üretmek için faydalanılan nükleer enerji kullanımının geçtiğimiz yıla bakıldığında Fukuşima felaketi öncesi döneme dönmüş olduğunu ifade ediyor. Bu dönemde Çin’in kapasite artırımına gittiği ve Japonya’nın ise kapalı tuttuğu dört reaktörü tekrar aktif ettiği belirtilmiş.

    Dünya genelinde nükleer enerji

    Peki dünyanın geri kalanında nükleer enerji kullanımı ne durumda? Halihazırda aktif olarak kullanılan kaç santral var ve bunlar çoğunluğu hangi ülkelerde?

    Dünyada nükleer santrale sahip 30 ülke bulunuyor. Bu ülkelerde toplam reaktör sayısı ise 449. Söz konusu reaktörler ise küresel enerji ihtiyacının %11’lik dilimini karşılıyor.

    Aktif olarak kullanılan reaktörlerin en çok olduğu ülke, 96 rakamıyla ABD olarak dikkat çekiyor. Ülkenin nükleer enerjiden elde ettiği kapasite 97,565 MW olarak ölçülmüş. Bu değer de ülkenin ürettiği elektriğin %20’si demek. İkinci sırada, 58 reaktörle Fransa geliyor. Avrupa ülkesi, elektrik üretiminin yaklaşık %75’lik kısmını nükleer enerjiden karşılıyor.

    Reaktör zengini diğer üç ülke ise Çin (48 reaktör), Japonya (37 reaktör) ve Rusya (36 reaktör) olarak sıralanmış.

    Uzmanlar, çoğu Çin’de olmak üzere toplamda 19 ülkede halen 52 nükleer enerji santrali inşasının devam ettiğini ifade ediyor. Ülkemizde de Akkuyu Nükleer Santrali adıyla devam eden reaktör inşaatı, geçmişte yaşanan kazalara rağmen popülaritesinden pek bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.



    https://www.weforum.org/agenda/2019/11/nuclear-power-alternative-energy-electricity-climate-change/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+inside-the-world-economic-forum+%28Inside+The+World+Economic+Forum%29 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    faniseyler 2 hf. en beğenilen
    Nükleer santralleri ülkemizde protesto edenleri Amerika Fransa Çin ve Japonya da da protesto ederken görmedikçe samimi bulmak imkansız.
    Nükleer santralin yanında denize girenler bile var. Enerji ihtiyacımız var bunun arzını ne kadar çeşitlendirebilirsek o kadar iyi. Enerji ihtiyacımızın mümkün mertebe en ekonomik en temiz yollardan büyük kısmını sağlamalıyız. Enerjin yoksa neyi nasıl üreteceksin!
    Nükleer santralleri ülkemizde protesto edenleri Amerika Fransa Çin ve Japonya da da protesto ederken görmedikçe samimi bulmak imkansız. Nükleer santralin y...
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    Yanıtla +14
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    gcb1903 2 hf.
    Keşke birileri zamanında gündeme getirseydi de 40 yıl önce 20 30 tane yapılsaydı.

    Risklerinden bahseden arkadaşlar Doğu sınırımızda Ermenistan ve İran'da, batı sınırımızda Bulgaristan'da olan nükleer santrallerin olduğunu hem de çağ dışı olduğunu da göz önünde bulundursun. Ermenistan'a o 60 yıllık santrali kapatsın diye 100 milyon avro ödedi AB. Ama ucuz enerjiden vazgeçmiyorlar.
    Keşke birileri zamanında gündeme getirseydi de 40 yıl önce 20 30 tane yapılsaydı. Risklerinden bahseden arkadaşlar Doğu sınırımızda Ermenistan ve İran'd...
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    IceRulez 2 hf.
    Hollanda en güzel örnek olmuş.
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    caneycaney 2 hf.
    Baslikta enerjiye duyulan ihtiyactan sonra neden virgul var onu anlamadim?
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    general4242 2 hf.
    Fransaya bak hele sen enerjinin %75 i nukleer
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    firat_kilic 2 hf.
    Nükleer santral var ise ecza dolabında iyot haplarınız hazır olacak. Buranın Türkiye olduğunu da unutmayın. (almanya bile 190milyon adet iyot hapı stokladı*) Yani pek güvenilir bir devlete sahip değiliz. Yıllar önce çernobil hesabı radyasyonlu çayı bakan içip kanserden ölmüştü. Çoluk çocuk yorum yapıyor. Tecrübe yok. Yazılar ile yaşamış. 3defa nükleer santral kurulurken temelde çatlak oldu kırıldı betonlandı çatladı bir daha betonlandı bir daha çatladı toplam 3defa. Birde deprem olduğunu düşünün. Bunlardan yorumcuların haberi var mı? Ayrıca elektrik fiyatıda düşmeyecek aynı tempo zamlanacak. üstüne demoklesin kılıcı gibi kafanın üsütünde bekleyecek. Milletin riski artıyor. Risk herzaman risktir.
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    FatihAsl 2 hf. firat_kilic
    betonun çatladığı haberini duymadım. ancak beton kururken çatlayabilir bu gayet normal. ve diğer normal olan şey çatladı ise mükemmel olana kadar devam etmek gerekir. beton çatladı diye vazmı geçelim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ruzgar_ressam 2 hf.
    Enerji Üretimi hakkında fikir sahibi olmayan insanların nükleer enerjiyi boykot etmesini anlayamıyorum. Enerji bir ihtiyaçtır bu ihtiyacın giderilmesi için yenilenebilir enerjinin kullanılmalı ancak yetmiyorsa elinizdeki imkanlar dahilinde nükleer enerjiyi kullanmak diğer ülkelerde olduğu gibi bizimde hakkımız.
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    tesbihcekenhoroz 2 hf.
    Nükleere karşı değilim gerekli tedbirlikler alındıktan sonra sorunsuz yıllarca kullanılabilir insanlar nükleer santrallere öcü gözüyle bakıyor nedense ama şunu desteklemiyorum Türkiye'de güneş enerjisi baraj rüzgar enerjisi dalga gel git türbülanslari vs birçok alternatif var iken bunları bırakıp nükleer santral dikelim demek saçmalık olur. Neticede sürdürülebilir ve yenilenebilir onca kaynak var kıymetini bilmiyoruz.
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    FatihAsl 2 hf. tesbihcekenhoroz
    hayır, Rüzgar ve güneş enerjisi için sürekli ihale açılıyor. ve sürekli yeni santraller kuruluyor. Almanyanın Nükleer enerjisi olmasa idi güneş enerjisine bu kadar yatırım yapamazdı. Nükleer enerji rüzgar ve güneş enerjisindeki dalgalanmalara karşı sigortadır.
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    kamisama- 2 hf.
    Fransa'nın Çin'den daha fazla reaktörü mü var yoksa yanlış mı görüyorum ?
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    FatihAsl 2 hf.
    Nükleer santraller uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenir. Türk kafası deyip işi sulandırmanız baydı artık.
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    OzanErdal1986 2 hf.
    bence türkiyeye yapılmasın. çakmala tüp kaçağı kontrol eden bir ülkeyiz. bizimkiler kurcalamadan durmaz demedi demeyin
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    stalagonyedi 2 hf.
    Nükller enejiye biz de sahip olalım deyince ne hikmetse birden faydaları ve zararları konuşuluyor.
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